Sube a 111 la cifra de muertes por terremoto en Colombia; hay varias personas desaparecidas

BOGOTÁ.- El número de personas tras el terremoto en Colombia aumentó a 111, mientras que 87 personas más se encuentran heridas y varias personas siguen atrapadas en edificios que colapsaron.

Hasta ahora se han reportado mil 575 viviendas averiadas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud fracturados

El epicentro se situó en San José del Palmar, una localidad de unos 4 mil 800 habitantes en la región del Chocó, a unos 400 kilómetros al oeste de Bogotá, según informaron el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y su homólogo colombiano.

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El Consulado de España en Bogotá está pendiente del terremoto y en contacto con los consulados honorarios por si hubiera españoles afectados.

Este terremoto se produce después del doble seísmo acontecido en Venezuela hace mes y medio, en el que perdieron la vida al menos 50 españoles y otros 139 permanecen desaparecidos. Un terremoto devastador que, según las últimas cifras, causó al menos 6 mil 125 muertos y mil 579 desaparecidos.

CAF ANUNCIA DONACIÓN

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció este lunes la donación de 500 mil dólares a Colombia para atender la emergencia.

En nota de prensa, el banco explicó que los recursos serán canalizados a través de los Fondos de Desarrollo Social y Humano de CAF y estarán destinados a apoyar las acciones de atención humanitaria que se requieren en estos momentos.

DECLARAN EMERGENCIA NACIONAL

En un mensaje televisado el presidente Abelardo de la Espriella anunció la declaratoria de emergencia nacional para las próximas horas, lo que permitirá trasladar recursos con mayor agilidad a las zonas afectadas

La mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, epicentro del terremoto, señaló la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) en un comunicado.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, sostuvo que una parte del Hospital Universitario de Cali se derrumbó y hay al menos cinco pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos debajo de los escombros.

En tanto el alcalde de Cali, Alejandro Eder, reportó 30 estructuras colapsadas con personas atrapadas, por lo que pidió apoyo a rescatistas de otras ciudades. Entre tanto, los vecinos unían esfuerzos para remover los escombros junto a socorristas.

Jorge Moncayo, un taxista de 64 años de Cali, dijo a The Associated Press que vio columnas de polvo elevarse por toda la ciudad desde su casa ubicada en un barrio en las laderas, mientras los edificios se derrumbaban. “Tembló toda mi casa... nunca me ha tocado un temblor tan fuerte”, afirmó.

EL MÁS POTENTE EN LA ÚLTIMA DECADA

El Servicio Geológico Colombiano aseguró que el del lunes fue “el evento sísmico de mayor magnitud registrada en Colombia en el siglo XXI” y que le sucedieron 21 réplicas menores localizadas en San José del Palmar y Sipí, en el departamento de Chocó.

“Evacuamos lo más rápido que se pudo... no se había sentido tan fuerte aquí en Bogotá”, relató a AP Javier Tinoco, un residente que evacuó su casa en el norte de la capital colombiana y dijo estar especialmente nervioso al recordar los terremotos de Venezuela en junio que dejaron más de 5.000 muertos.

De la Espriella ordenó instalar un puesto de mando unificado que reúne a distintas instituciones para coordinar la ayuda. La respuesta al terremoto representa el primer gran desafío para el mandatario, un aliado de Donald Trump que juró el cargo el fin de semana.

El mandatario anticipó que viajará a las zonas más afectadas. “No los vamos a dejar solos, están en nuestro corazón y les vamos a tender la mano con toda decisión”, sostuvo.

La Aeronáutica Civil colombiana reportó daños en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura por lo que fueron suspendidas las operaciones aéreas para evaluar los daños estructurales en la infraestructura.

El sismo también se sintió ligeramente en la capital de Panamá, donde algunos edificios fueron evacuados y se detuvo por momentos la operación del metro, y un poco más fuerte en zonas en la frontera sur con Colombia, sin que se informaran daños o heridos.

En Ecuador fue sentido en ciudades como Tulcán —fronteriza con Colombia— Ibarra y Quito, la capital, en las que algunas personas salieron apresuradamente de edificios altos durante un feriado nacional. No se reportaron daños o víctimas.

EXPRESAN CONDOLENCIAS

El Gobierno de Cuba expresó sus “sentidas condolencias” y “solidaridad” a Colombia tras el potente terremoto. ”Expresamos sentidas condolencias al pueblo y al gobierno de Colombia, ante la pérdida de vidas humanas, heridos y graves daños ocasionados por el sismo de gran magnitud que tuvo lugar en el Departamento del Chocó”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en las redes sociales.

Asimismo el canciller de Israel, Gideon Sa’ar, manifestó su preocupación por el terremoto que sacudió a Colombia y aseguró que su país está dispuesto a brindar asistencia en caso de que las autoridades colombianas lo requieran. El ofrecimiento se suma a las expresiones de solidaridad internacional.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó su preocupación y envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas y a las personas afectadas, y aseguró que su país está dispuesto a colaborar con Colombia ante la emergencia.

Por otro lado El Salvador, Perú, México y Panamá expresaron su solidaridad con Colombia y pusieron a disposición del Gobierno de Abelardo de la Espriella equipos de rescate, personal médico, insumos y asistencia.