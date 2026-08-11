La ONU expresa su solidaridad con Colombia y mantiene ‘estrecho contacto’ con el Gobierno

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    La ONU expresa su solidaridad con Colombia y mantiene ‘estrecho contacto’ con el Gobierno
    La ONU en Colombia señaló que sus equipos permanecerán en contacto con las instituciones nacionales mientras se determina la magnitud de las necesidades humanitarias. ESPECIAL.
Perla Sánchez
por Perla Sánchez

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Al momento suman alrededor de 240 personas sin vida tras el sismo ocurrido en este país

NACIONES UNIDAS.- El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este martes su solidaridad con Colombia tras el fuerte terremoto que sacudió ayer el país, y afirmó que la organización se encuentra “en estrecho contacto” con las autoridades colombianas.

Fue ayer que trascendió que un sismo de 7.4 de magnitud azotó al país de Colombia, donde al momento más de 200 personas han muerto y otra cifra de personas siguen atrapadas o desaparecidas.

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Ante esto el secretario general expresó su solidaridad con el pueblo a través de un comunicado.

“El Gobierno de Colombia transmite sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y desea una pronta y completa recuperación a todas las personas afectadas, a medida que surgen informes sobre viviendas derrumbadas y otros daños importantes”, apuntó el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, en un comunicado.

Además aseguró que la organización mantiene “estrecho contacto” con las autoridades y apoya “la respuesta liderada por el Gobierno”, y señaló además que Guterres lamenta “profundamente” la pérdida de vidas.

Por otro lado se dio a conocer que el sistema de Naciones Unidas ya cuenta con equipos evaluando la situación en las zonas afectadas y prepara junto con el Gobierno una primera reunión de respuesta de emergencia para determinar las necesidades y la asistencia que podría movilizarse, explicó la Coordinadora Residente de la ONU en Colombia, María José Torres Macho.

“Estamos empezando a evaluar el impacto y la destrucción causados por este terremoto para comenzar la fase de reconstrucción al mismo tiempo que trabajamos en la respuesta de emergencia”, expreso.

La responsable de la ONU señaló que la Organización mantiene desde la mañana una línea directa con la Cancillería y que el Equipo Humanitario de País se reunirá con representantes del Gobierno para coordinar los siguientes pasos. Naciones Unidas también está analizando cómo aprovechar y reorientar recursos y capacidades que ya existen en Colombia hacia las zonas golpeadas por el terremoto.

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Perla Sánchez

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Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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