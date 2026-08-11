La ONU expresa su solidaridad con Colombia y mantiene ‘estrecho contacto’ con el Gobierno

NACIONES UNIDAS.- El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este martes su solidaridad con Colombia tras el fuerte terremoto que sacudió ayer el país, y afirmó que la organización se encuentra “en estrecho contacto” con las autoridades colombianas.

Fue ayer que trascendió que un sismo de 7.4 de magnitud azotó al país de Colombia, donde al momento más de 200 personas han muerto y otra cifra de personas siguen atrapadas o desaparecidas.

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Ante esto el secretario general expresó su solidaridad con el pueblo a través de un comunicado.

“El Gobierno de Colombia transmite sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y desea una pronta y completa recuperación a todas las personas afectadas, a medida que surgen informes sobre viviendas derrumbadas y otros daños importantes”, apuntó el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, en un comunicado.

Además aseguró que la organización mantiene “estrecho contacto” con las autoridades y apoya “la respuesta liderada por el Gobierno”, y señaló además que Guterres lamenta “profundamente” la pérdida de vidas.

Por otro lado se dio a conocer que el sistema de Naciones Unidas ya cuenta con equipos evaluando la situación en las zonas afectadas y prepara junto con el Gobierno una primera reunión de respuesta de emergencia para determinar las necesidades y la asistencia que podría movilizarse, explicó la Coordinadora Residente de la ONU en Colombia, María José Torres Macho.

“Estamos empezando a evaluar el impacto y la destrucción causados por este terremoto para comenzar la fase de reconstrucción al mismo tiempo que trabajamos en la respuesta de emergencia”, expreso.

La responsable de la ONU señaló que la Organización mantiene desde la mañana una línea directa con la Cancillería y que el Equipo Humanitario de País se reunirá con representantes del Gobierno para coordinar los siguientes pasos. Naciones Unidas también está analizando cómo aprovechar y reorientar recursos y capacidades que ya existen en Colombia hacia las zonas golpeadas por el terremoto.