La OTAN promete ‘defender cada centímetro del territorio aliado’ después de que un dron ruso atacara un bloque de apartamentos en Rumanía

El Ministerio de Defensa de Rumanía informó que una mujer y un niño sufrieron heridas leves durante la noche en Galati, cerca de la frontera con Ucrania, después de que un radar detectara la entrada de un dron ruso en el espacio aéreo rumano.

La OTAN acusó el viernes a Moscú de comportamiento imprudente y prometió “defender cada centímetro del territorio aliado” después de que Rumanía dijera que un dron ruso se había estrellado contra un bloque de apartamentos en el estado miembro de la alianza durante un ataque contra la vecina Ucrania.

Las fotografías del lugar mostraban ladrillos carbonizados y dañados en el tejado del edificio de apartamentos de diez plantas, que según las autoridades rumanas fue alcanzado por un dron que explotó al impactar, destrozando un piso de la última planta.

La agencia de noticias rusa TASS citó al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien afirmó que el presidente Vladimir Putin había sido informado sobre el incidente.

Por otra parte, Dmitry Medvedev, vicepresidente del poderoso Consejo de Seguridad de Rusia, advirtió a los líderes europeos que los drones seguirían entrando sin control en sus países e impidiendo que sus poblaciones durmieran en paz.

Fue la primera vez que una zona densamente poblada de un país miembro de la OTAN resultaba afectada, causando heridos, durante la guerra de Rusia en Ucrania , y es probable que el incidente aumente las tensiones en el flanco oriental de la alianza, ya que los estados miembros temen que la guerra se extienda más allá de sus fronteras.

“El comportamiento temerario de Rusia es un peligro para todos nosotros”, dijo el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en X después de hablar por teléfono con el presidente rumano Nicusor Dan, cuyo país pertenece tanto a la Organización del Tratado del Atlántico Norte como a la Unión Europea .

«Afirmé que la OTAN está preparada para defender cada centímetro del territorio aliado», dijo, sin mencionar la activación de la cláusula de defensa mutua de la OTAN. «Seguiremos reforzando nuestra preparación para disuadir y defendernos de cualquier amenaza, incluidos los drones».

Dan dijo que el consulado ruso en la ciudad de Constanza, en el sureste del país, sería cerrado y el cónsul expulsado.

La agencia TASS citó a la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, quien afirmó que Moscú respondería con rapidez a la decisión de Bucarest de cerrar el consulado.

‘La OTAN tiene que hacer algo’

Rumanía, que comparte una frontera terrestre de 650 kilómetros (400 millas) con Ucrania, afirmó que los drones rusos habían violado su espacio aéreo 28 veces desde que Moscú comenzó a atacar los puertos ucranianos al otro lado del río Danubio tras su invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

Stephen Evelyn, un ciudadano estadounidense de 44 años que vive en Galati, lo calificó de “otra provocación de los rusos”.

«No creo que esto haya sido un accidente; ha ocurrido demasiadas veces como para que los rusos lo hagan por casualidad», dijo. «O eso, o son sumamente incompetentes para librar una guerra , pero la OTAN tiene que hacer algo al respecto».

Desde que Moscú invadió Ucrania, se han producido múltiples incursiones en el espacio aéreo de la OTAN, sobre todo cuando más de 20 drones rusos entraron en el espacio aéreo polaco la noche del 9 al 10 de septiembre.

En las últimas semanas, drones ucranianos se han adentrado en el espacio aéreo de los países bálticos, sembrando confusión y aumentando las tensiones con Rusia.

Rumanía ha solicitado a sus aliados de la OTAN el despliegue de capacidades antidrones adicionales en el país. Fuentes oficiales indican que Bucarest necesita radares de baja altitud y drones interceptores. Un portavoz de la OTAN declaró el viernes que “se están considerando posibles medidas defensivas adicionales”.

Rumanía desplegó aviones F-16

Las autoridades locales del sur de Ucrania informaron que el puerto de Izmail, en la región de Odesa, al otro lado de la frontera con Galati, fue atacado con drones a primera hora del viernes.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, afirmó que Kiev estaba dispuesto a apoyar a Rumanía “de cualquier forma que sea necesaria”.

El Ministerio de Defensa rumano informó que dos cazas F-16 despegaron y un helicóptero militar fue enviado para monitorear el ataque. Los pilotos fueron autorizados a derribar cualquier dron sin poner en peligro las zonas habitadas. Se advirtió a los residentes de los condados fronterizos de Braila, Galati y Tulcea que buscaran refugio.

El dron permaneció en el espacio aéreo rumano durante cuatro minutos y voló a baja altitud durante diez kilómetros, lo que dificultó su detección por radar, según declaró el general de brigada rumano Gheorghe Maxim.

En una rueda de prensa, declaró que, si bien el sistema antidrones estadounidense Merops está operativo en Rumania, aún no está completamente integrado con las defensas aéreas nacionales y habría sido demasiado arriesgado utilizarlo en una ciudad.

Además de la mujer y su hijo, que fueron trasladados al hospital con heridas leves, dos personas recibieron atención médica en el lugar por ataques de pánico y 70 personas fueron evacuadas del edificio de apartamentos, según informaron las autoridades locales.

El viceministro del Interior, Raed Arafat, responsable del organismo de respuesta a emergencias, declaró a la emisora privada Digi24 que el dron afectó a dos escaleras de un edificio, al hueco de un ascensor y dañó cinco coches.

En abril, un dron también dañó un poste de electricidad y una vivienda anexa en Galati.

En un incidente aparte, se encontró un dron sin carga explosiva en el noroeste de Rumanía, según informó a última hora del jueves la cadena estatal TVR, citando a las autoridades locales.