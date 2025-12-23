Razones por las que NO deberías darle sobras de la cena navideña a tu mascota

En muchos hogares, la familia no sólo se limita a los humanos, los seres vivos en cuatro patas también forman parte del núcleo de amor, por lo que las fechas decembrinas, Navidad y Año Nuevo son una gran oportunidad para que todos coman un banquete. Los ‘lomitos’ y los ‘michis’ pueden vernos con tiernos ojos y tentarnos a compartirle algún bocado de nuestra comida. Pero ¡alto!, debes tomar en cuenta que hay alimentos que pueden poner en peligro la salud de tu mascota. Así que antes de compartir un trozo de pavo o cualquier otro platillo delicioso, es necesario que evalúes si los alimentos son adecuados para su consumo. TE PUEDE INTERESAR: Costco y Sam’s: Este es el horario especial que tendrán los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero

SOBRAS QUE ¡NO! DEBES DARLE A TU MASCOTA - Ingredientes tóxicos: algunas cenas navideñas suelen incluir ingredientes que son altamente tóxicos para los perros -incluso en pequeñas cantidades-, de acuerdo con la ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) alimentos como la cebolla, ajo, poro y cebollín pueden llegar a dañar los glóbulos rojos y causar anemia en animales. Por otro lado, las uvas y pasas puede provocar insuficiencia renal aguda; mientras que alimentos como el chocolate -el cual es común en postres y dulces navideños- contiene teobromina, una sustancia que las mascotas no metabolizan correctamente, por lo que de acuerdo con al FDA, si un animal lo consume puede causar arritmias, convulsiones y, en casos graves, la muerte. - Exceso de grasa: si para los humanos comer grasas en exceso, para una mascota es similar, ya que puede desencadenar pancreatitis canina, padecimiento más usual en las veterinarias después de las fiestas decembrinas; según la American Kennel Club (AKC), alimentos ricos en grasa, como la piel de pavo, carnes con salsa, jamón o restos fritos, pueden inflamar el páncreas del perro, condición que les puede provocar vómitos, dolor abdominal, letargo y en otros casos más graves, hospitalización, esto debido a que su sistema digestivo no está diseñado para procesarlo. - Huesos cocidos: otro motivo de consulta frecuente son los huesos cocidos de pavo, pollo o cerco, estos se astillan con facilidad y pueden causar asfixia, perforaciones intestinales u obstrucciones, muchas veces requiriendo cirugía de urgencia, de acuerdo con la American Veterinary Medical Association (AVMA). Pese a que parezca "acostumbrado", pueden ser un peligro, veterinarios coinciden en que no existe una forma segura de ofrecer huesos cocidos a los perros y gatos.

ALIMENTOS QUE NO SON SEGUROS Frutas, al contener toxinas de cianuro, podría ser extremadamente peligrosa, por lo que puede causar vómitos, problemas respiratorios y hasta la muerte: - Duraznos;

- Cerezas;

- Chabacanos;

- Peras;

- Ciruelas;

- Cítricos. Hierbas de olor y especias, frescos o cocinadas, podrían causar anemia y daños en células de la sangre; mientras que los condimentos pueden causar alucinaciones, dolor de estómago, deshidratación y epilepsia: - Ajo;

- Cebolla;

- Cebollín;

- Nuez moscada;

- Catsup;

- Mostaza;

- Sal. Snacks, aunque sean pequeños, dulces o salados, los bocadillos son altos en grasas y contiene múltiples toxinas como teobromina y xilitol, que puede causar epilepsia, vómito, daño al higado y más complicaciones: - Frutos secos, macadamia, nueces, cacahuates y pistaches;

- Dulces;

- Chocolate.

UN BANQUETE ESPECIAL El pavo es un platillo tradicional en las fiestas navideñas y una excelente opción para compartir un poco con tu perro o gato, según información de Purina. Aunque es importante que esté deshuesado y sin piel. También puedes complementar con judías verdes, coles de bruselas, guisantes y nabos en pequeñas cantidades; al igual que el puré de papa o papas hervida, pero no tienen porque estar preparadas con mantequilla y sal. "Si le estás dando a tu perro algo de tu comida, incluso si es 'segura', dale sólo una pequeña cantidad. Los alimentos desconocidos aún pueden causar malestar estomacal o gases excesivos e incómodos", menciona la página de Kennel Club.

Por otro lado, la salsa de arándanos puede ser un complemento ocasional si se prepara exclusivamente para perros, es decir, sin azúcar, edulcorantes artificiales o nueces, por lo que pueden formar parte de un platillo muy navideño y seguro para tus mascotas. Puedes complementar sus platillos especiales con alimentos especiales y pueden disfrutar con seguridad: - Plátano;- Pavo sin condimentar;- Manzanas (sin semillas y no en puré);- Calabaza;- Zanahorias;- Camote;- Papas horneadas;- Puré de calabaza;- Vegetales verdes sin sazonar;- Arándanos.