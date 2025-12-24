Lideran Coahuila y Nuevo León en consumo de tabaco: más de 20% fuma
No obstante, tanto el consumo de tabaco como de alcohol disminuyeron en Coahuila y Nuevo León respecto a la misma encuesta realizada en 2016
Los estados de Coahuila y Nuevo León encabezan el consumo de tabaco fumado en el país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (Encodat), elaborada por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y el Instituto Nacional de Salud Pública.
Los resultados revelan que, en estas dos entidades que integran la región norcentral, el 20.1 por ciento de los encuestados reportó haber consumido tabaco durante el último mes, superando a la Ciudad de México, que registró 20 por ciento.
En contraste, las entidades con menor consumo reportado fueron Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Michoacán (región centro-sur), con 9.3 por ciento, así como Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco (región sur), con 8.1 por ciento.
El porcentaje registrado en 2025 para Coahuila y Nuevo León es ligeramente menor al reportado en el ejercicio de 2016, cuando alcanzó 23.1 por ciento. Ambos indicadores consideran a la población de entre 12 y 65 años.
La Encodat también señaló que, en la región norcentral, el 15.2 por ciento de las personas se declaró exfumadora en 2025, frente al 16.1 por ciento registrado en 2016. Asimismo, 64.7 por ciento indicó nunca haber fumado, mientras que en 2016 el porcentaje fue de 60.9 por ciento.
Respecto al consumo de alcohol en el último mes, el porcentaje también disminuyó, al pasar de 48.4 por ciento en 2016 a 44.9 por ciento en 2025.
En cuanto al consumo de drogas ilegales en el último año, la región norcentral reportó un 3.5 por ciento de la población, solo por debajo de la Península Norte (Baja California, Baja California Sur y Sonora), con 4.5 por ciento, y la región noroccidental (Chihuahua y Durango), con 4 por ciento.
Entre las drogas ilegales consideradas se incluyen alucinógenos, cannabis, cocaína, crack, drogas de diseño, estimulantes tipo anfetamínico, fentanilo no médico, heroína e inhalables.
A nivel nacional, la sustancia más consumida en el último mes fue el cannabis, seguida de la cocaína, el crack y los alucinógenos. La edad media de inicio en el consumo de drogas es de 20 años.