Lideran Coahuila y Nuevo León en consumo de tabaco: más de 20% fuma

Los estados de Coahuila y Nuevo León encabezan el consumo de tabaco fumado en el país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (Encodat), elaborada por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y el Instituto Nacional de Salud Pública.

Los resultados revelan que, en estas dos entidades que integran la región norcentral, el 20.1 por ciento de los encuestados reportó haber consumido tabaco durante el último mes, superando a la Ciudad de México, que registró 20 por ciento.

En contraste, las entidades con menor consumo reportado fueron Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Michoacán (región centro-sur), con 9.3 por ciento, así como Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco (región sur), con 8.1 por ciento.