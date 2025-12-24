Lideran Coahuila y Nuevo León en consumo de tabaco: más de 20% fuma

Coahuila
/ 24 diciembre 2025
    Lideran Coahuila y Nuevo León en consumo de tabaco: más de 20% fuma
    La Región Norcentral, de la que Coahuila y Nuevo León forman parte, es la que reporta la mayor tasa de fumadores en el país. Foto: Unsplash

No obstante, tanto el consumo de tabaco como de alcohol disminuyeron en Coahuila y Nuevo León respecto a la misma encuesta realizada en 2016

Los estados de Coahuila y Nuevo León encabezan el consumo de tabaco fumado en el país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (Encodat), elaborada por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y el Instituto Nacional de Salud Pública.

Los resultados revelan que, en estas dos entidades que integran la región norcentral, el 20.1 por ciento de los encuestados reportó haber consumido tabaco durante el último mes, superando a la Ciudad de México, que registró 20 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: Incrementa a 69% consumo de alcohol entre mujeres

En contraste, las entidades con menor consumo reportado fueron Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Michoacán (región centro-sur), con 9.3 por ciento, así como Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco (región sur), con 8.1 por ciento.

El porcentaje registrado en 2025 para Coahuila y Nuevo León es ligeramente menor al reportado en el ejercicio de 2016, cuando alcanzó 23.1 por ciento. Ambos indicadores consideran a la población de entre 12 y 65 años.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Conseguir drogas es fácil, consideran 22 mil niños

La Encodat también señaló que, en la región norcentral, el 15.2 por ciento de las personas se declaró exfumadora en 2025, frente al 16.1 por ciento registrado en 2016. Asimismo, 64.7 por ciento indicó nunca haber fumado, mientras que en 2016 el porcentaje fue de 60.9 por ciento.

Respecto al consumo de alcohol en el último mes, el porcentaje también disminuyó, al pasar de 48.4 por ciento en 2016 a 44.9 por ciento en 2025.

En cuanto al consumo de drogas ilegales en el último año, la región norcentral reportó un 3.5 por ciento de la población, solo por debajo de la Península Norte (Baja California, Baja California Sur y Sonora), con 4.5 por ciento, y la región noroccidental (Chihuahua y Durango), con 4 por ciento.

Entre las drogas ilegales consideradas se incluyen alucinógenos, cannabis, cocaína, crack, drogas de diseño, estimulantes tipo anfetamínico, fentanilo no médico, heroína e inhalables.

TE PUEDE INTERESAR: Afirma Sheinbaum que se analizarán los alcances del decreto de Trump sobre fentanilo

A nivel nacional, la sustancia más consumida en el último mes fue el cannabis, seguida de la cocaína, el crack y los alucinógenos. La edad media de inicio en el consumo de drogas es de 20 años.

Temas


Adicciones
Alcohol
Drogas

Organizaciones


Secretaría de Salud

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Julio Cepeda, ‘el Paraíso del Juguete’, cierra la sucursal de Gonzalitos, en Monterrey, Nuevo León.

Navidad agridulce: Julio Cepeda, ‘el Paraíso del Juguete’, dice adiós en Monterrey
Varias personas acudieron desde temprano para completar compras pendientes, especialmente para la cena.

Saltillo: Hasta 10 mil pesos gastan familias en compras de última hora en el Centro Histórico
Waldo - Árbol intervencionista

Árbol intervencionista
true

La Navidad en tiempos de guerra: Una expresión de resistencia simbólica
Autoridades federales reportaron a mediados de este año dos de los golpes más fuertes en materia de combate al huachicol en Coahuila.

Coahuila: Crecen 16% investigaciones por huachicol, al mes se denuncian 23 casos
Rosa de Guadalupe “Tita” Gutiérrez Cabello ha mantenido una lucha constante durante 17 años para que la muerte de su hija, la chef saltillense Elisa Loyo, sea investigada como homicidio.

El largo camino de una madre: así se estancó el caso de la chef saltillense Elisa Loyo entre gobiernos y tribunales (2/2)
Uno de los impulsores de la Inteligencia Artificial advierte de los riesgos que se tienen ante la falta de una verdadera regulación.

Pide uno de los creadores de la IA ponerle freno ante falta de regulaciones
La Navidad es una de las celebraciones más importantes del mundo, pero su origen está lejos de ser exclusivamente cristiano.

El verdadero origen de la Navidad y su significado histórico