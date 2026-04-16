La retirada del petrolero chino del estrecho de Ormuz demuestra cómo está funcionando el bloqueo de Trump

El viaje abortado del Rich Starry —un petrolero con bandera de Malawi, propiedad de China, que fue incluido en la lista negra de Estados Unidos en 2023— demuestra cómo la Armada estadounidense bloqueó con éxito el flujo de buques que transportaban petróleo iraní.

Según los datos de seguimiento de buques, un petrolero chino sancionado cruzó el estrecho de Ormuz , pero luego se vio obligado a dar la vuelta y regresar a Irán después de que el presidente Trump bloqueara esa ruta marítima vital.

Desde que comenzó la guerra, la mayoría de los buques que han salido del estrecho de Ormuz han estado cargados con exportaciones iraníes, lo que proporciona fondos vitales al régimen, que atraviesa dificultades económicas.

Hasta el momento, el bloqueo estadounidense en el lado oriental del estrecho en el golfo de Omán ha impedido que al menos cinco barcos salgan a mar abierto, según la firma de análisis comercial Kpler.

Irán ha paralizado prácticamente todo el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, que anteriormente transportaba el 20% del petróleo mundial, amenazando con atacar a los petroleros que no paguen un rescate.

Según Kpler, el Rich Starry, que anteriormente había sido acusado de ayudar a Teherán a eludir las sanciones petroleras , ocultó su ubicación en el Golfo Pérsico durante más de 10 días antes de intentar abandonar el Estrecho de Ormuz la noche del lunes.

El buque cisterna, propiedad de la Shanghai Xuanrun Shipping Company y cargado con 250.000 barriles de metanol, inicialmente pareció haber logrado sortear el bloqueo, pero los datos de seguimiento actualizados revelaron que el barco se detuvo en el Golfo de Omán el martes.

El barco dio entonces media vuelta a través del estrecho de Ormuz antes de detenerse frente a la costa de Suza, en la isla iraní de Qeshm, cerca de la desembocadura del estrecho, donde permanece.

“Este es el bloqueo funcionando tal como lo describió el CENTCOM [Comando Central de EE. UU.]: un buque que se dirigía a un puerto iraní fue obligado a regresar antes de poder cargar”, dijeron los analistas de Kpler a CNN .

El CENTCOM se jactó de que seis buques mercantes fueron interceptados y obligados a atracar en el Golfo de Omán durante las primeras 24 horas del bloqueo , que entró en vigor el lunes a las 10 de la mañana, hora del este.

Entre los barcos se encontraba el Elpis, un buque metanero con bandera de Comoras que también estaba sujeto a sanciones estadounidenses, y que fue interceptado en el mismo lugar donde se interceptó al Rich Starry.

Los datos de Kpler muestran que todos los buques cisterna que intentaron burlar el bloqueo permanecieron inactivos a lo largo de las costas de la República Islámica.

Al menos dos de los buques cisterna fueron interceptados directamente por un destructor estadounidense que patrullaba las aguas, según declaró un funcionario estadounidense a Reuters.

El CENTCOM ha declarado que más de dos docenas de buques de guerra, junto con 10.000 militares, están haciendo cumplir el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Queda por ver si el bloqueo podrá detener por completo todo el comercio marítimo de Irán a través del estrecho de Ormuz, ya que su flota clandestina ha pasado años desarrollando tácticas para evitar ser detectada en alta mar.

“Son expertos en eludir la detección”, declaró Bridget Diakun, analista sénior de riesgos y cumplimiento normativo de Lloyd’s List Intelligence, una empresa de análisis del sector marítimo, al Wall Street Journal.

“No se trata solo de uno o dos de ellos; son muchos”, añadió.

Lloyd’s descubrió que al menos 10 barcos intentaron atravesar el estrecho de Ormuz el martes, incluido el granelero Manali, con bandera panameña, que tenía antecedentes de falsificar su ubicación para evitar ser rastreado.

Según el CENTCOM, solo los barcos que salen de Irán o comercian con Irán están sujetos al bloqueo, y el Manali tiene como destino un puerto en los Emiratos Árabes Unidos.

Analistas militares y navieros han advertido que la flota clandestina de Irán intentaría poner a prueba los límites del bloqueo y la capacidad de Estados Unidos para analizar sus movimientos y su cargamento, con el fin de comprobar si cumplen las nuevas normas.

El presidente Trump ordenó el bloqueo después de que las conversaciones de paz con Irán fracasaran durante el fin de semana.

Estados Unidos busca ejercer presión económica sobre Irán para que ponga fin a su control sobre el estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde transita aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo.

Desde que estalló la guerra el 28 de febrero, solo un puñado de barcos ha cruzado el estrecho cada día, una fracción en comparación con los más de 130 que lo hacían diariamente antes del conflicto.

La mayoría de los barcos que han cruzado estaban vinculados a Irán y China, y Teherán busca tomar el control total del paso y cobrar peajes de hasta 2 millones de dólares para cruzar.

Mientras China, el mayor comprador de petróleo iraní, se enfrenta a sus propios problemas económicos debido al conflicto, Trump aseguró al líder chino Xi Jinping que el estrecho de Ormuz está abierto al comercio.

«China está muy contenta de que vaya a abrir permanentemente el estrecho de Ormuz. Lo hago también por ellos, y por el mundo», escribió Trump en Truth Social. «Esta situación no volverá a repetirse».