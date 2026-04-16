Acusan a más casinos por presunta vinculación con crimen organizado

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México
/ 16 abril 2026
    Acusan a más casinos por presunta vinculación con crimen organizado
    OCN se suma a Espectáculos Deportivos de Occidente y Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, en la lista de permisionarias de Segob con casinos acusados por la OFAC de colaborar con el narcotráfico. REFORMA

Ya suman cinco las empresas con permisos legales que, desde noviembre, enfrentan sanciones como clausuras, bloqueos de cuentas, cierre de sitios de apuestas en internet, o la prohibición para transacciones comerciales en el país vecino

Casinos autorizados por la Secretaría de Gobernación enfrentan cada vez más problemas por la presunta vinculación de algunos establecimientos con el narcotráfico y lavado de dinero.

Sea por acciones del Departamento del Tesoro de EU, o por operativos del Gobierno de México, ya suman cinco las empresas con permisos legales que, desde noviembre, enfrentan sanciones como clausuras, bloqueos de cuentas, cierre de sitios de apuestas en internet, o la prohibición para transacciones comerciales en el país vecino.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ong-de-eu-destina-millones-para-incidir-en-politicas-publicas-MH20056785

El martes pasado, la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero del Departamento del Tesoro publicó sanciones contra la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, operadora de los casinos Centenario y Diamante, con sede en Tamaulipas.Ambos funcionan al amparo de un permiso de Operadora de Coincidencias Numéricas, que tiene 14 casinos Winpot.

OCN se suma a Espectáculos Deportivos de Occidente y Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, en la lista de permisionarias de Segob con casinos acusados por la OFAC de colaborar con el narcotráfico.

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