Acusan a más casinos por presunta vinculación con crimen organizado

Casinos autorizados por la Secretaría de Gobernación enfrentan cada vez más problemas por la presunta vinculación de algunos establecimientos con el narcotráfico y lavado de dinero.

Sea por acciones del Departamento del Tesoro de EU, o por operativos del Gobierno de México, ya suman cinco las empresas con permisos legales que, desde noviembre, enfrentan sanciones como clausuras, bloqueos de cuentas, cierre de sitios de apuestas en internet, o la prohibición para transacciones comerciales en el país vecino.