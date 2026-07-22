La tormenta tropical Bertha toca tierra en Luisiana, sur de EU

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    La tormenta tropical Bertha toca tierra en Luisiana, sur de EU
    Con el cielo oscureciéndose ante la llegada de la tormenta tropical Bertha, Latia Ancar practica su técnica de pesca mientras ella y una amiga esperan la marejada ciclónica provocada por la tormenta. AP.

Presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (45 millas) y traerá volúmenes de lluvia de 15.2 centímetros

MIAMI.- La tormenta tropical Bertha tocó este miércoles tierra en el sureste de Luisiana, acompañada de vientos de hasta 75 kilómetros por hora e intensas precipitaciones, que amenazan con generar inundaciones repentinas aisladas, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Se han levantado advertencias desde el oeste de Morgan City, Luisiana, hasta Sargent, en Texas, y prevé que las condiciones de tormenta tropical predominen en el área hasta dentro de 36 horas.

“Las imágenes por satélite indican que el centro de la tormenta tropical Bertha tocó tierra cerca del Área de Gestión de la Vida Silvestre de Biloxi, en la localidad de St. Bernard (Luisiana)”, informó el NHC en su último boletín. Bertha hizo su entrada a tierra alrededor de las 14:00 hora local (19:00 GMT).

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El NHC emitió avisos de tormenta tropical en Nueva Orleans y el lago Pontchartrain, ubicado al norte de la ciudad, y fuente principal de la inundación catastrófica que sumergió gran parte de la ciudad al paso del huracán Katrina en 2005.

La tormenta se mantendrá “hasta el viernes a lo largo del centro y oeste de la costa del Golfo, desde el noroeste de Florida hasta el sur de Texas”.

Esta cantidad de lluvia “puede producir inundaciones repentinas aisladas, especialmente en áreas urbanas”.

Sin embargo, el director adjunto del NHC, Jamie Rhome, informó en un video de que la mayor actividad, en forma de lluvias intensas, se encuentra “muy desplazada hacia el sur” con respecto al centro de la tormenta gracias a los vientos del norte, lo que alejará el grueso del temporal de la costa de Luisiana.

Por el paso de la tormenta, formada el lunes, habrá marea de hasta 4 pies de altura (más de 1 metro), con marejadas que causarán “condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida”, añadió el pronóstico.

El último boletín muestra que Bertha recorrerá la costa sur de Luisiana antes de adentrarse en Texas la tarde del jueves, momento en que comenzará transformarse en una depresión la mañana del viernes.

Bertha es el segundo ciclón con nombre de la actual temporada de huracanes en el Atlántico, donde el 17 de junio se formó la tormenta Arthur, que dejó lluvias en Texas.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos rebajó el 8 de julio su previsión para la temporada de huracanes en el Atlántico al estimar que se formarán nueve este año, por debajo del promedio histórico, ante el fortalecimiento del fenómeno climático El Niño

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