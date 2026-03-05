Lanza Irán una nueva oleada de ataques y pide la sangre de Trump

DUBÁI- Irán lanzó una nueva oleada de ataques el jueves contra Israel, bases estadounidenses y países en todo Oriente Medio, amenazó con que Estados Unidos “llegará a lamentar amargamente” el hundimiento de un buque de guerra de Teherán en el océano Índico y un líder religioso pidió “la sangre de Trump”, mientras Israel dijo que atacó múltiples objetivos en territorio iraní. Israel anunció la llegada de varios ataques con misiles y las sirenas antiaéreas se activaron en Tel Aviv y Jerusalén. La televisora estatal iraní reportó ataques adicionales que también tuvieron como objetivo bases estadounidenses. TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué la andanada de ataques de Irán en el golfo Pérsico muestra que el caos es clave en su estrategia? El ejército de Israel indicó que atacó 80 objetivos en Líbano vinculados al grupo político-militar Hezbollah, que cuenta con el respaldo de la República Islámica, en las últimas 24 horas, y que una oleada de ataques contra Irán alcanzó sitios de lanzamiento de misiles balísticos de largo alcance, entre otros puntos. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, acusó a la Armada de Estados Unidos de cometer “una atrocidad en el mar” luego de hundir la fragata IRIS Dena en el océano Índico, que mató al menos a 87 marinos iraníes. “Recuerden mis palabras: Estados Unidos llegará a lamentar amargamente (el) precedente que ha sentado”, dijo en un mensaje en redes sociales. El ayatolá Abdollah Javadi Amoli, en una de las pocas declaraciones de clérigos iraníes hasta ahora, hizo más tarde hizo en la televisora estatal al “derramamiento de sangre” tanto israelí como de “la sangre de Trump”. “Luchen contra el opresor Estados Unidos, su sangre está sobre mis hombros”, apuntó en un inusual llamado a la violencia por parte de un ayatolá, uno de los rangos más altos dentro de la jerarquía clerical chií. Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el sábado, atacando al liderazgo de Irán y matando a su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y golpeando su arsenal de misiles y sus instalaciones nucleares. Los aliados han sugerido que derrocar a la teocracia iraní es uno de sus objetivos, pero las metas exactas y sus plazos han cambiado repetidamente desde entonces, apuntando a un conflicto de duración indefinida.

La guerra se ha cobrado la vida de más de 1,200 personas en Irán, de más de 70 en Líbano y de alrededor de una docena en Israel, según las autoridades de esos países. Además, ha interrumpido el suministro de petróleo y gas en el mundo, complicó el transporte marítimo internacional y ha dejado varados a cientos de miles de viajeros en Oriente Medio. Las amenazas se extienden por Medio Oriente Un dron se estrelló el jueves cerca del aeropuerto de Najicheván, un enclave de Azerbaiyán que limita con el norte de Irán y está separado del resto del país por Armenia. Otro avión no tripulado cayó cerca de una escuela y dos civiles resultaron heridos, de acuerdo con el Ministerio de Exteriores de Azerbaiyán. Irán no ha reconocido este ataque, pero desde el inicio de la guerra, sus operaciones se han propagado de forma errática e involucraron a países en la región y más allá. En Abu Dabi, seis personas resultaron heridas por el derribo de un avión ni tripulado cerca de la base aérea de Al Dhafra, que alberga fuerzas estadounidenses, y la metralla cayó al piso, de acuerdo con las autoridades.

Qatar desalojó a residentes de las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en Doha como precaución temporal el jueves y más tarde reportó un ataque con misiles en la ciudad. Arabia Saudí dijo que destruyó un dron en su provincia fronteriza con Jordania. TE PUEDE INTERESAR: ¿Es el fin de la sintonía?, la guerra con Irán muestra grietas en el apoyo mediático conservador a Trump Al parecer, un buque petrolero fue atacado frente a la costa de Kuwait a primera hora del jueves, ampliando la zona de peligro para el transporte marítimo, indicó la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo, que depende del ejército británico. Señaló que se produjo una explosión, pero no ofreció la causa. En el pasado, Irán ha perpetrado ataques adhiriendo minas lapa a embarcaciones. Desde el inicio de los combates el sábado se han registrado ataques en el golfo de Omán y el estrecho de Ormuz, que lo conecta con el golfo Pérsico y por el que pasa casi una quinta parte del petróleo mundial. Las acciones estadounidenses repuntaron el miércoles después de que los precios del petróleo dejaron de subir y los reportes ofrecieron datos alentadores sobre la economía estadounidense. Pero el precio del petróleo volvió a incrementarse a primera hora del jueves y el crudo Brent, el estándar internacional, acumula por el momento un incremento de alrededor del 15% desde el inicio del conflicto debido a que los ataques iraníes han interrumpido el tráfico a través del estrecho. Buque de guerra iraní, hundido tras maniobras multinacionales El buque iraní hundido por la Armada de Estados Unidos regresaba a su base tras participar en febrero en unas maniobras organizadas por la Marina india. El ejército estadounidense también participó en esos ejercicios con un avión P-8A Poseidon, que se emplea para la guerra antisubmarina y antisuperficie, así como para labores de vigilancia y reconocimiento. Las autoridades de Sri Lanka reportaron que 32 de sus tripulantes fueron rescatados con vida, mientras la Armada recuperó 87 cadáveres. Araghchi dijo que a bordo de la embarcación iban “casi 130” tripulantes. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó el miércoles que un submarino estadounidense hundió el buque con un torpedo. El ministro de Comunicación y portavoz del gobierno de Sri Lanka, Nalinda Jayatissa, dijo el jueves al parlamento que otro buque iraní había llegado a sus aguas, pero no ofreció más detalles acerca de la embarcación ni del número de personas a bordo. Israel ataca más objetivos de Hezbollah en Líbano Oficiales militares de Estados Unidos e Israel aseguran que Irán ha reducido sus ataques a medida que han destruido sus misiles balísticos, lanzadores y aviones no tripulados. El Comando del Frente Interior de Israel anunció restricciones más flexibles al cierre de los centros de trabajo en todo el país, y adelantó que podrían reabrir el jueves si tenían un refugio cerca. Las escuelas permanecerán cerradas. Aun así, a primera hora del jueves se escucharon explosiones en Israel, que dijo que sus sistemas defensivos se estaban moviendo para interceptar al menos tres oleadas de misiles iraníes. Al menos 1.230 personas han perdido la vida en Irán, dijo el jueves la Fundación de Mártires y Asuntos de Veteranos del país. Once personas más fallecieron en Israel, así como seis soldados de Estados Unidos, incluido un mayor cuya identidad se dio a conocer el miércoles. Entre los 80 objetivos que según el ejército israelí atacó en Líbano en las últimas 24 horas había “varios centros de mando” utilizados por Hezbollah en Beirut. Mostró un video de un edificio alcanzado, pero no dio más detalles. Otras ocho personas murieron en Líbano, incluyendo dos en un edificio alcanzado por el ejército israelí en el campo de refugiados de Beddawi, en la ciudad costera de Tripoli, el jueves y tres más en una autovía costera, según las autoridades. El ejército de Israel no reveló cuál era el objetivo de la operación. Dos ataques casi simultáneos con drones en los suburbios del sur de la capital libanesa el miércoles por la noche, golpearon dos vehículos y causaron la muerte de tres personas y lesiones a otras seis, de acuerdo con el Ministerio de Salud. El ejército israelí indicó que su objetivo era un miembro de Hezbollah y que más adelante ofrecería más detalles.

