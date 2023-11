Las caídas desde el muro fronterizo dejan a los migrantes con lesiones devastadoras y costosas

En los últimos años, en un intento por detener la inmigración no autorizada, el gobierno de Estados Unidos ha ampliado la longitud y la altura de las fortificaciones, y el gobierno de Biden autorizó un nuevo tramo. Pero muchos inmigrantes no se han dejado intimidar por las barreras y, para cientos de ellos, el resultado han sido lesiones incapacitantes que requieren múltiples cirugías, según médicos que trabajan en hospitales estadounidenses cerca de la frontera .

No existe un recuento completo de las lesiones y muertes relacionadas con el muro, pero los médicos a lo largo de la frontera han estado intensificando sus intentos de monitorear y estudiar las lesiones y muertes relacionadas con las caídas . Afirman que el aumento en los últimos años es significativo, incluso teniendo en cuenta el aumento de las detenciones en la frontera, y que la afluencia de pacientes gravemente heridos está sobrecargando los hospitales estadounidenses a lo largo de la frontera.

El presidente Joe Biden, quien derrotó a Trump en 2020, se había burlado del intenso énfasis que Trump puso en el muro. Sin embargo, Biden autorizó recientemente una ampliación de las barreras en el sur de Texas, alegando que su gobierno no podía bloquear el uso de millones de dólares asignados por el Congreso en 2019 para la construcción del muro. Pero Biden también ha estado bajo presión para adoptar una línea más dura en materia de inmigración ilegal, la cual ha mermado los recursos del gobierno y alimentado las críticas al presidente antes de las elecciones de 2024.

Cuando se le pidió que comentara sobre las caídas desde el muro y su efecto en los hospitales fronterizos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por su sigla en inglés) dijo en una declaración: “El mensaje de la CBP para cualquiera que esté pensando en ingresar ilegalmente a Estados Unidos por la frontera sur es simple: no lo haga. Cuando los inmigrantes cruzan la frontera de manera ilegal, ponen sus vidas en riesgo”.

Adam Hosein, profesor asociado de filosofía en la Universidad del Nordeste, quien estudia la ética de la política fronteriza, dijo que los migrantes que habían cruzado desiertos y selvas para huir de la depravación actuaban bajo “extrema coacción” para el momento en el que llegaban a las puertas de Estados Unidos.

“Estas son personas dispuestas a arriesgarlo todo para llegar aquí”, dijo Hosein, autor de un libro sobre la ética de la migración. “El muro está teniendo poco o ningún efecto y al mismo tiempo está causando daños extremos, de los cuales Estados Unidos es responsable”.

Alexander Tenorio, neurocirujano de la Universidad de California en San Diego, ha operado a migrantes con laceraciones en el cuero cabelludo que llegan hasta el cráneo. Otros sufrieron daños cerebrales que afectaron permanentemente su capacidad para hablar, caminar y cuidar de sí mismos. Muchos necesitaron intubación para respirar, tuvieron que someterse a múltiples cirugías y permanecieron durante meses en el hospital.

El año pasado, la Universidad de California en San Diego tuvo que convertir una unidad de posparto en una sala para las víctimas del muro fronterizo. El tratamiento de migrantes gravemente heridos ha afectado la atención a la población local. Por ejemplo, el tiempo de espera para los procedimientos de columna aumentó de tres días a casi dos semanas.

“Esto es solo en nuestro centro, y solo atendemos traumatismos graves”, dijo Tenorio, quien testificó ante el Congreso en julio y es coautor de tres artículos sobre lesiones neurológicas traumáticas asociadas con la altura elevada del muro.

“Es una historia desgarradora y no contada de sufrimiento humano innecesario”, afirmó.

Los contrabandistas a menudo colocan escaleras improvisadas en la pared del lado mexicano, las cuales mantienen en su lugar mientras los migrantes suben a la cima. Es en el descenso, aferrándose solo a las tablillas del otro lado, a menudo de noche, que los migrantes a veces resbalan o se sueltan demasiado pronto y se precipitan desde alturas peligrosas hacia suelo estadounidense.

A lo largo del sector de El Paso, un tramo de 418 kilómetros de la frontera donde las barreras varían en altura de 5 a 9 metros, las fracturas de las extremidades inferiores son las más comunes y, a menudo, resultan en varias fracturas de huesos que requieren más de una cirugía.

“En la población general se ven estas lesiones en accidentes automovilísticos o de motocicleta, pero nada comparable con la frecuencia que se ve aquí”, dijo Rajiv Rajani, presidente de cirugía ortopédica y rehabilitación del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Texas en el El Paso y coautor de un estudio reciente sobre caídas fronterizas.

Debido a que la mayoría de los migrantes no reciben atención de seguimiento, como fisioterapia o rayos X, vitales para lograr una recuperación completa, explicó Rajani, las lesiones a menudo terminan siendo “de por vida”. c.2023 The New York Times Company.

Por Miriam Jordan, The New York Times.