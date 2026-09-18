Las fuerzas anti-hutíes de Yemen inician una investigación sobre el repentino colapso militar

Más de 15 brigadas fueron derrotadas y toda la costa occidental del país cayó en manos de los hutíes. Ahora se están realizando esfuerzos para reorganizar las fuerzas anti-hutíes que representan al gobierno yemení reconocido por la ONU con el fin de capturar las montañas de Kahbob, un punto estratégico desde el cual restringir el avance de las fuerzas hutíes hacia el crucial estrecho de Bab al-Mandab.

Se está llevando a cabo una amarga investigación entre las fuerzas anti-hutíes de Yemen sobre cómo lo que se anunciaba como un ataque decisivo contra Saná, la capital controlada por los hutíes, se convirtió repentinamente en una derrota militar.

Algunos políticos yemeníes afirman que se ofrecieron miles de millones de dólares para persuadir a las fuerzas que defendían la costa occidental de que abandonaran sus posiciones. Se cree que hasta 30.000 combatientes bien equipados se retiraron, lo que plantea interrogantes sobre la coordinación, la preparación y la moral.

La reclamación presentada por el gobernador de Hadramaut, una de las gobernaciones más grandes de Yemen, no identificó la fuente del pago, pero otros han intentado sacar conclusiones a partir de los vínculos históricos entre los Emiratos Árabes Unidos y las Fuerzas de Resistencia Nacional progubernamentales lideradas por Tareq Saleh. Los Emiratos Árabes Unidos se retiraron de Yemen en enero, pero siguen resentidos por el papel que desempeñó Arabia Saudita en su retirada forzosa y en la ilegalización del Consejo de Transición del Sur, de carácter separatista.

La yemení Tawakkol Karman, ganadora del Premio Nobel de la Paz, ha pedido una investigación, mientras que otro activista político, Abdu Mukabib, residente de Mocha, describió la retirada de las fuerzas de la ciudad portuaria, ahora controlada por los hutíes, en la madrugada del 10 de septiembre como una gran traición.

Las Fuerzas de Resistencia Nacional de Saleh han declarado que realizaron una retirada táctica necesaria.

Horas antes, los hutíes habían capturado el cuartel general de las Fuerzas de Resistencia Nacional que operan a lo largo de la costa occidental de Yemen, situado en las alturas de Jabal al-Nar (Montaña de Fuego) y que supuestamente albergaba seis brigadas militares y armamento sofisticado proporcionado por Arabia Saudí.

Mukabib afirmó en su página de Facebook que, cuando los hutíes entraron en la ciudad a las 6 de la mañana, sus fuerzas contaban con menos de 20 efectivos: dos vehículos militares, cada uno con cinco personas a bordo, y cuatro motocicletas, cada una con dos personas a bordo.

Dijo que lo sucedido, en sus propias palabras, causó “humillación” y traición a quienes confiaron en las fuerzas con las que lucharon codo a codo. “No acusamos a nadie, pero todos participaron en traicionarnos, conspirar contra nosotros, vender nuestra causa y abandonarnos”.

“No se trató de una retirada por debilidad o falta de equipo y suministros, sino más bien de una retirada cobarde y vergonzosa.”

Las Fuerzas de Resistencia Nacional afirmaron haberse retirado tras la muerte de 500 de sus soldados y para evitar ser cercadas. Saleh ha declarado que ahora está formando la «Resistencia Tihami», un grupo totalmente independiente de las fuerzas nacionales yemeníes.

Otros señalan explicaciones para lo contrario, como la deficiente comunicación de mando y control que conllevó una lenta toma de decisiones, la inteligencia de alto nivel de los hutíes y las divisiones dentro de las fuerzas militares anti-hutíes, incluida la influencia de los comandantes saudíes.

Además de las deficiencias de las fuerzas respaldadas por la ONU, los hutíes se han convertido en un ejército cada vez más sofisticado, reforzado por la inteligencia iraní. Se han beneficiado del bajo coste de la guerra moderna, utilizando drones baratos para hostigar el tráfico marítimo. Pero más de diez años al mando de muchas regiones clave de Yemen y los sobornos ocasionales de Arabia Saudí han engrosado sus arcas lo suficiente como para no solo comprar misiles balísticos, sino también desarrollar su propia infraestructura de fabricación de armas, reduciendo así su dependencia de Irán.

Los funcionarios iraníes insisten en que los hutíes no son una simple fuerza interpuesta, sino que tienen su propia estructura de mando unificada y un conjunto de prioridades.

La investigación sobre lo que se considera una catástrofe militar no es del todo retrospectiva. Tanto el gobierno yemení como las fuerzas saudíes están analizando con urgencia las lecciones de la derrota para comprender mejor si los avances de los hutíes aún pueden revertirse.

Se afirmó que una fuerza limitada de las Brigadas Gigantes, un grupo que en su momento estuvo vinculado con los separatistas del sur respaldados por los Emiratos Árabes Unidos, logró repeler el avance hutí y recuperar posiciones en los días previos a la caída de Mocha, lo que podría haber servido de trampolín para recuperar la iniciativa. Sin embargo, la retirada de las unidades vecinas de la Resistencia Nacional debilitó este avance y lo convirtió en una serie de retiradas.

El profesor Dr. Abdulwahab al-Awaj, de la Universidad de Taiz en Yemen, declaró: «El colapso de los frentes costeros occidentales no es simplemente una derrota militar convencional, sino una señal de alerta sobre la falta de coordinación y confianza entre las fuerzas anti-hutíes. Los hutíes explotaron esta falta de coordinación más que cualquier superioridad militar decisiva».

“Recuperar la iniciativa no se logra simplemente enviando refuerzos. Lo que se necesita es una reorganización de las fuerzas gubernamentales y las formaciones aliadas bajo una visión operativa unificada, abordando las deficiencias de seguridad y generando una confianza genuina sobre el terreno para evitar que se repita este escenario”.