Las Fuerzas de Defensa de Israel atacan el bastión de Hezbolá en Beirut

El distrito de Dahiyeh, en los suburbios del sur de Beirut, es un importante bastión de Hezbolá, donde la organización terrorista respaldada por Irán mantiene una importante infraestructura “militar” y política.

El primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz, anunciaron el lunes que habían ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel atacar objetivos terroristas de Hezbolá en los suburbios de Dahiyeh, en Beirut, alegando repetidas violaciones del alto el fuego con el Líbano .

“No se dará la situación de que Hezbolá ataque nuestras ciudades y a nuestros ciudadanos mientras su cuartel general terrorista en Beirut, en Dahiyeh, permanezca fuera de los límites”, dijo Netanyahu en un comunicado compartido por la Oficina del Primer Ministro.

“Seguimos intensificando nuestras operaciones sobre el terreno en el sur del Líbano, eliminando los bastiones de Hezbolá. Hezbolá está en retirada. Estamos decididos a restablecer la seguridad para los residentes del norte, tal como lo hicimos para los del sur”, declaró el primer ministro.

Katz dijo: “La regla para Dahiyeh en Beirut es la misma que para las comunidades del norte de Israel: si no hay tranquilidad en el norte, no habrá tranquilidad en Beirut.

“No permitiremos una situación en la que nuestras comunidades y ciudadanos resulten perjudicados mientras se mantiene la calma en Beirut”, reiteró.

El domingo sonaron las alertas por cohetes en varias zonas del norte de Israel, incluidos los suburbios costeros de Krayot en Haifa, en la primera advertencia anticipada desde el acuerdo de alto el fuego del 17 de abril con Beirut.

Los servicios de emergencia respondieron a varios incidentes el domingo, incluido un incendio en la Reserva Natural de Tel Dan provocado por el impacto de un cohete, que fue controlado sin víctimas. En Moshav Beit Hillel, cerca de Kiryat Shmona, los equipos de rescate intervinieron tras el impacto directo de un cohete en una estructura; no hubo personas atrapadas, aunque los equipos lograron controlar una fuga de gas y cortar el suministro eléctrico.

Hezbolá reanudó sus ataques con cohetes y drones contra Israel el 2 de marzo, tras el asesinato selectivo del líder supremo iraní, Ali Khamenei, el primer día de la “Operación León Rugiente” el 28 de febrero.

En respuesta, Israel lanzó una amplia campaña aérea contra objetivos de Hezbolá y amplió las operaciones militares en el sur del Líbano con el objetivo de prevenir ataques transfronterizos contra comunidades israelíes.

El primer ministro Benjamin Netanyahu acusó el 26 de abril a Hezbolá de “desintegrar esencialmente” el frágil alto el fuego con el Líbano, que se prorrogó por otros 45 días el mes pasado.

«Por lo tanto, en lo que a nosotros respecta, lo que nos obliga es la seguridad de Israel, la seguridad de nuestros soldados y la seguridad de nuestras comunidades», declaró el primer ministro. «Estamos actuando con firmeza, de acuerdo con las normas que acordamos con Estados Unidos y, por cierto, también con el Líbano».

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevan varios días avanzando hacia el interior del Líbano tras cruzar el río Litani, y ahora se encuentran a unos 5 kilómetros, o 3 millas, de Nabatieh, un importante centro urbano y bastión de Hezbolá.

El control de Jerusalén sobre la cordillera de Beaufort, en el sureste del Líbano, por primera vez desde el año 2000, es “una expresión de corrección de viejos pecados nacionales y percepciones distorsionadas”, declaró el domingo el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.

El gobierno israelí prometió a los residentes del norte una seguridad duradera, y “estamos actuando con determinación para lograrlo”, tuiteó en hebreo el ministro de mayor rango del gabinete.

Tras los acontecimientos en el Líbano, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, declaró a los periodistas en Teherán que el régimen islámico tomaría “todas las medidas necesarias para apoyar al Líbano y a la resistencia contra la agresión ilegal del régimen sionista”.

“Insistimos en que un alto el fuego en el Líbano es una condición esencial para cualquier acuerdo [con Estados Unidos] destinado a poner fin a la guerra”, declaró el portavoz.

Posteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió que Estados Unidos e Israel serían responsables de “cualquier violación” del alto el fuego temporal, incluso en el Líbano.

“Para su atención inmediata: El alto el fuego entre Irán y Estados Unidos es inequívocamente un alto el fuego en todos los frentes, incluido el Líbano”, afirmó Araghchi en una publicación en X.

«Su violación en un frente equivale a una violación del alto el fuego en todos los frentes», amenazó. «Estados Unidos e Israel son responsables de las consecuencias de cualquier violación».

Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, habló por separado con Netanyahu y el presidente libanés, Joseph Aoun, y propuso un plan para permitir una “desescalada gradual”, según informó un funcionario estadounidense a Reuters el domingo.

Washington ha propuesto que, como primer paso, Hezbolá detenga todos los ataques contra Israel y, a cambio, el Estado judío se abstenga de atacar Beirut, según declaró el funcionario.

Según el funcionario, “esto crearía un espacio para una desescalada gradual y un cese efectivo de las hostilidades”.

El funcionario recalcó que la administración Trump no esperaba que Israel absorbiera los continuos ataques de Hezbolá contra su población civil.

La oficina de Aoun emitió un comunicado el viernes en el que hacía hincapié en “la necesidad de hacer todo lo posible para lograr un alto el fuego, considerándolo el paso esencial para cualquier medida posterior”.

Según Aoun, durante la llamada, Rubio “reafirmó el compromiso del gobierno estadounidense de continuar sus esfuerzos para consolidar los resultados de reuniones anteriores en Washington” con el objetivo de lograr una tregua.