$!Libra ‘Estafa Maestra’ exsecretario de Adán Augusto López

El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México determinó que no existen elementos para procesar a Chávez por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, según el fallo judicial.

Ex colaborador de Adán Augusto López libró un caso de la Estafa Maestra en el que fue imputado de participar en contrato ilegal de 31 mdp.Se trata de Ramiro Chávez Gochicoa, quien fuera rector de la Universidad Politécnica del Centro (UPC) en Tabasco y en el 2020 fue nombrado secretario de Cultura de esa entidad durante la Gubernatura del hoy senador morenista.

“En cuanto a la entrega de productos deficientes, se tendrían que haber rechazado estos; entonces aquí se está ante un incumplimiento de contrato, lo que daría lugar a que se reclame la reparación del daño”, agregó.

“El ministerio público no señala a qué datos de prueba se refiere, ni cómo cada uno de ellos acredita la existencia del hecho y la probabilidad de que el imputado participó en su comisión”, resolvió el colegiado por unanimidad de votos.

La resolución aún no es definitiva porque, si bien fue dictada en la segunda instancia, tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) pueden recurrir al amparo, ya que ambas tienen reconocida la calidad de ofendidas en este asunto.

La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR refiere que el 13 de mayo de 2016 Chávez, en su calidad de rector de la UPC, suscribió con la Sedatu el convenio de Contratación de Servicios Profesionales y Tecnológicos para el Diseño de Indicadores de Deterioro Habitacional.

La universidad debía entregar a la Secretaría un documento, una aplicación para celular para levantar encuestas y un manual de operación, entre el 15 de junio y el 5 de septiembre del mismo año, por un costo total de 31 millones 349 mil pesos.

Según la imputación, la conducta ilícita del exfuncionario radicó en que las cuentas por liquidar certificadas correspondían a una Unidad Ejecutora cuyo objeto era distinto; y una de ellas se pagó en 2017, un ejercicio fiscal distinto, sin haber realizado el trámite de los pasivos pendientes de cumplir.

La Fiscalía también imputó que la UPC incumplió con el convenio, pues la entrega de los productos contratados fue deficiente, es decir, no entregó lo pactado a la Sedatu.

Incluso dijo que la universidad proporcionó un documento que plagió al Infonavit, además de que la aplicación y otros documentos de acciones de intervención prioritaria no se aportaron con la calidad o con las especificaciones que exigía el convenio.

“Aún cuando eran deficientes, la universidad decide cobrar estos servicios que prestó de manera deficiente o de manera parcial o que no prestó, pero los cobra, y es aquí donde nace el vínculo con los servidores públicos”, dijo la Fiscalía en la audiencia inicial.

A pesar de lo anterior, primero un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur y luego el Tribunal de apelación resolvieron no vincular a proceso al exfuncionario tabasqueño, porque estimaron que la imputación se basa en afirmaciones que no tienen sustento.