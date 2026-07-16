‘Las Malvinas son argentinas’ Javier Milei celebra declaraciones de la selección argentina

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    ‘Las Malvinas son argentinas’ Javier Milei celebra declaraciones de la selección argentina
    ‘Las Malvinas son argentinas’ Javier Milei celebra declaraciones Vanguardia

La lona polémica ha provocado reclamos contra la FIFA, al igual que un extenso debate entre fanáticos ingleses y argentinos

El 15 de julio, tras la victoria de la selección argentina contra la inglesa en las semifinales del Mundial, una serie de fotografías y videos en la celebración se viralizaron por su contenido polémico.

Jugadores de la selección argentina celebraron su triunfo mientras sostenían una lona con la frase ‘Las Malvinas son Argentina’ en pleno campo de futbol. El incidente tomó relevancia política y mediática por el significado histórico de la frase.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/gran-final-espana-vs-argentina-por-el-mundial-2026-fecha-horario-y-donde-ver-LI22199516

Las Islas Malvinas son actualmente un territorio perteneciente al Reino Unido de Inglaterra, aunque estas yacen dentro del territorio marítimo de Argentina. El conflicto ocurrió en 1982, cuando el gobierno de Inglaterra buscó retomar posesión de las islas, tras haber una discusión de soberanía desde el siglo XIX.

El conflicto bélico duró 2 meses, acabando con la vida de centenares de militares argentinos e ingleses. Desde el 14 de junio de 1982, las islas han sido gestionadas bajo el régimen británico, volviéndose un punto de protesta y reclamo internacional por parte de los argentinos.

La victoria de Argentina contra la selección inglesa en la Copa Mundial 2026 causó que los jugadores aprovecharan la oportunidad para hacer su declaración política. Según varios medios, la FIFA ha iniciado una investigación en contra de la selección argentina, ya que ese tipo de acciones políticas van en contra del reglamento de la organización mundial de futbol.

No obstante, el alcance de la declaración política retumbó hasta Buenos Aires, porque el presidente argentino, Javier Milei, respaldó el discurso de la pancarta, mostrada por los jugadores.

Las Malvinas son argentinas y las vamos a recuperar en el plano diplomático’ expresó el presidente Milei.

Junto a sus declaraciones de respaldo, el presidente de Argentina, aun así, buscó separar la contextualidad del discurso, asegurando que ‘un partido de fútbol es un partido de fútbol y así lo entendió el director técnico y así lo entendieron los veteranos’.

Las cosas que pasan en la cancha con los jugadores no son parte de la diplomacia. En el peor de los casos la Argentina recibirá una sanción económica de 30.000 dólares’ agregó el presidente argentino.

https://vanguardia.com.mx/deportes/mas-polemica-de-la-fifa-este-es-el-cambio-historico-que-desata-criticas-para-la-gran-final-entre-argentina-y-espana-ID22212785

Por su parte, el gobierno británico y los medios ingleses han utilizado la derrota ante Argentina para señalar las problemáticas que hay en dicho país. En redes sociales, los debates sobre la polémica confrontación se han mantenido en los comentarios de TikTok y en hilos de la plataforma X.

Ante la situación, el primer ministro del Reino Unido expresó que ‘Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas Malvinas sin duda lo son’.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Polémica
Política
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Argentina
Inglaterra

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Solución morenista

Solución morenista
true

Sólo para estar al día...

La columna de Héctor de Mauleón difundió nuevos audios atribuidos a Marina del Pilar sobre una presunta reunión con el FBI; autoridades de EU no la han confirmado.

Difunden nuevos audios de Marina del Pilar; mencionan presunta reunión con el FBI en Panamá
La presidenta señaló que el incidente del Tren Interoceánico en Oaxaca no dejó personas lesionadas y que continúan las revisiones para determinar sus causas.

Sheinbaum niega descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca ; asegura que fue un incidente
El aumento de casos de ciclosporiasis en Estados Unidos mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias.

Brote de diarrea explosiva se aproxima a México... qué verduras debes vigilar para evitar la ciclosporiasis
Un fenómeno climático conocido como “tormenta negra” podría provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones del país.

Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
Historia. Roberto Gómez Fernández adelantó que la próxima bioserie explorará la vida y personalidad de Don Ramón más allá de lo visto en la vecindad.

¡Crece el ‘Chespiriverso’! Cocinan HBO Max y Roberto Gómez Fernández bioserie de ‘Don Ramón’
El capitán defendió el trabajo de la Albiceleste y rechazó las versiones que apuntan a supuestos favoritismos, al asegurar que el éxito de su selección es producto del esfuerzo colectivo.

‘Nadie nos regaló nada’... Messi defiende a Argentina tras su pase a la Final del Mundial 2026