‘Las Malvinas son argentinas’ Javier Milei celebra declaraciones de la selección argentina

El 15 de julio, tras la victoria de la selección argentina contra la inglesa en las semifinales del Mundial, una serie de fotografías y videos en la celebración se viralizaron por su contenido polémico. Jugadores de la selección argentina celebraron su triunfo mientras sostenían una lona con la frase ‘Las Malvinas son Argentina’ en pleno campo de futbol. El incidente tomó relevancia política y mediática por el significado histórico de la frase.

Las Islas Malvinas son actualmente un territorio perteneciente al Reino Unido de Inglaterra, aunque estas yacen dentro del territorio marítimo de Argentina. El conflicto ocurrió en 1982, cuando el gobierno de Inglaterra buscó retomar posesión de las islas, tras haber una discusión de soberanía desde el siglo XIX. El conflicto bélico duró 2 meses, acabando con la vida de centenares de militares argentinos e ingleses. Desde el 14 de junio de 1982, las islas han sido gestionadas bajo el régimen británico, volviéndose un punto de protesta y reclamo internacional por parte de los argentinos.

La victoria de Argentina contra la selección inglesa en la Copa Mundial 2026 causó que los jugadores aprovecharan la oportunidad para hacer su declaración política. Según varios medios, la FIFA ha iniciado una investigación en contra de la selección argentina, ya que ese tipo de acciones políticas van en contra del reglamento de la organización mundial de futbol. No obstante, el alcance de la declaración política retumbó hasta Buenos Aires, porque el presidente argentino, Javier Milei, respaldó el discurso de la pancarta, mostrada por los jugadores. ‘Las Malvinas son argentinas y las vamos a recuperar en el plano diplomático’ expresó el presidente Milei. Junto a sus declaraciones de respaldo, el presidente de Argentina, aun así, buscó separar la contextualidad del discurso, asegurando que ‘un partido de fútbol es un partido de fútbol y así lo entendió el director técnico y así lo entendieron los veteranos’. ‘Las cosas que pasan en la cancha con los jugadores no son parte de la diplomacia. En el peor de los casos la Argentina recibirá una sanción económica de 30.000 dólares’ agregó el presidente argentino.

Por su parte, el gobierno británico y los medios ingleses han utilizado la derrota ante Argentina para señalar las problemáticas que hay en dicho país. En redes sociales, los debates sobre la polémica confrontación se han mantenido en los comentarios de TikTok y en hilos de la plataforma X. Ante la situación, el primer ministro del Reino Unido expresó que ‘Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas Malvinas sin duda lo son’.