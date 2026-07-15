¡Gran Final! España vs Argentina por el Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver

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    ¡Gran Final! España vs Argentina por el Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver
    España y Argentina se enfrentarán en Nueva Jersey por el título del Mundial 2026. FOTO: GEMINI

La Roja busca su segunda estrella, mientras la Albiceleste aspira a conquistar el bicampeonato y romper una sequía histórica de 64 años

El Mundial 2026 tendrá una Final de campeones. España y Argentina disputarán el título el domingo 19 de julio, a la 1 de la tarde, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, el MetLife Stadium de East Rutherford.

Para los aficionados mexicanos, el España vs Argentina podrá verse gratis por televisión abierta en Azteca 7, Las Estrellas y Canal 5.

También estará disponible en TUDN, por sistema de paga; ViX, vía streaming, y el sitio web y la aplicación de Azteca Deportes. La cobertura en todos los medios, comenzará a las 12:40 de la tarde.

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El escenario supera los 82 mil lugares y es la casa de los Giants y Jets de la NFL. Ahí se celebrará el partido 104, cierre de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y última escala de un torneo que comenzó el 11 de junio en la Ciudad de México.

España llega con una defensa casi impenetrable: solamente recibió un gol en siete encuentros. La Roja lideró el Grupo H después de empatar 0-0 con Cabo Verde y derrotar 4-0 a Arabia Saudita y 1-0 a Uruguay. En eliminación directa dejó fuera a Austria (3-0), Portugal (1-0) y Bélgica (2-1).

En Semifinales, el equipo de Luis de la Fuente ofreció otra exhibición de control para vencer 2-0 a Francia. Mikel Oyarzabal abrió la cuenta de penal y Pedro Porro aseguró el boleto.

España jugará apenas la segunda Final mundialista de su historia: ganó la primera en Sudáfrica 2010 y ahora busca su segunda estrella. Financial Times

Argentina recorrió un camino más turbulento, pero llega invicta y con 19 goles. El campeón defensor ganó sus tres partidos de grupo: 3-0 ante Argelia, 2-0 sobre Austria y 3-1 contra Jordania.

Después sufrió para eliminar 3-2 a Cabo Verde en tiempo extra, remontó otro 3-2 frente a Egipto y superó 3-1 a Suiza tras 120 minutos.

La Albiceleste selló su lugar con una remontada memorable ante Inglaterra. Anthony Gordon adelantó a los europeos, pero Enzo Fernández igualó al minuto 85 y Lautaro Martínez marcó de cabeza el 2-1 en el agregado, ambos con asistencia de Lionel Messi. El capitán, a sus 39 años, tendrá otra cita con la historia.

La Final también rompe un empate perfecto. España y Argentina se han enfrentado 14 veces, con seis victorias para cada una y dos empates. Su antecedente más reciente fue el 6-1 español en un amistoso de 2018; sin embargo, su único cruce mundialista favoreció 2-1 a Argentina en Inglaterra 1966.

Nunca habían coincidido en el partido por el trofeo. España pretende confirmar la era de Lamine Yamal y sumar su segunda Copa.

Argentina persigue su cuarto campeonato y el bicampeonato tras Qatar 2022. Si gana, será la primera selección que retiene el título desde Brasil, campeón en 1958 y 1962.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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