¡Más polémica de la FIFA!... este es el cambio histórico que desata críticas para la Gran Final entre Argentina y España

De acuerdo con información publicada por el diario británico The Times , el organismo rector del futbol mundial contempla ampliar el descanso de los habituales 15 minutos hasta 30 minutos , con el objetivo de realizar un espectáculo musical de gran formato similar al que se presenta cada año en el Super Bowl de la NFL.

A pocos días de la esperada final entre Argentina y España , la FIFA vuelve a colocarse en el centro de la conversación. Esta vez no por una decisión arbitral o un cambio tecnológico, sino por una modificación que rompería con una de las tradiciones más arraigadas del futbol: la duración del entretiempo.

La posibilidad ha generado una fuerte discusión entre aficionados, exjugadores y analistas. Mientras algunos consideran que el Mundial puede evolucionar como un producto de entretenimiento global, otros creen que el futbol corre el riesgo de perder parte de su identidad al adoptar elementos propios de otros deportes.

UN SHOW DE TALLA MUNDIAL EN EL ENTRETIEMPO

La propuesta responde al interés de convertir la final en un evento que trascienda lo deportivo y alcance dimensiones de espectáculo internacional.

Entre los artistas que han sido mencionados para encabezar la presentación aparecen figuras como Justin Bieber, Shakira, Madonna y Coldplay, aunque la FIFA aún no ha confirmado oficialmente quiénes integrarán el cartel.

La intención es que millones de espectadores alrededor del mundo permanezcan conectados durante el descanso para disfrutar de un espectáculo musical de primer nivel, una estrategia ampliamente utilizada en Estados Unidos que ha convertido al show del medio tiempo en uno de los momentos más esperados del año.

¿PUEDE LA FIFA MODIFICAR EL ENTRETIEMPO?

La noticia despertó una pregunta inmediata entre los aficionados: ¿realmente la FIFA tiene la facultad de cambiar una regla tan tradicional?

La respuesta es sí. Aunque las Reglas de Juego elaboradas por la International Football Association Board (IFAB) establecen que el descanso normalmente no debe superar los 15 minutos, también contemplan que las competiciones puedan aplicar disposiciones específicas dentro de su reglamento.

El propio Mundial 2026 incluye normas que permiten a la FIFA realizar ajustes organizativos cuando las circunstancias lo ameriten. Además, existe un antecedente reciente: durante la final del Mundial de Clubes entre Paris Saint-Germain y Chelsea, el entretiempo se prolongó 24 minutos para dar paso a un espectáculo, sin que ello representara una violación al reglamento de esa competencia.

LA DECISIÓN DIVIDE A LOS AFICIONADOS

La posibilidad de un descanso de media hora ha provocado opiniones encontradas en redes sociales y programas deportivos.

Quienes respaldan la iniciativa consideran que el futbol debe adaptarse a los nuevos formatos de entretenimiento para atraer audiencias más jóvenes y fortalecer el impacto comercial de los grandes torneos.

En el otro extremo se encuentran quienes defienden la esencia del deporte. Para este sector, extender el entretiempo representa una transformación innecesaria y un paso más hacia la comercialización del futbol. El debate incluso ha recordado las discusiones que surgieron con la incorporación de las pausas de hidratación o cooling breaks, implementadas originalmente para proteger la salud de los futbolistas durante partidos con temperaturas extremas.

¿UN DESCANSO DE 30 MINUTOS AFECTA A LOS JUGADORES?

Desde el punto de vista deportivo, un entretiempo más largo sí puede modificar las condiciones del partido.

Durante los 15 minutos tradicionales, los futbolistas mantienen una temperatura corporal relativamente estable y reciben indicaciones tácticas antes de regresar rápidamente al terreno de juego. Cuando el descanso se prolonga, el cuerpo comienza a enfriarse y los músculos pierden parte de la activación conseguida durante la primera mitad.

Especialistas en medicina deportiva explican que un periodo de inactividad cercano a los 30 minutos obliga a los equipos a realizar un nuevo protocolo de calentamiento antes de volver al campo. De lo contrario, aumenta el riesgo de rigidez muscular, disminuye la explosividad en los primeros minutos del complemento y puede incrementarse la probabilidad de lesiones musculares.

Además del aspecto físico, también existe un componente táctico. Un descanso más extenso brinda más tiempo a los entrenadores para replantear estrategias, corregir errores y preparar variantes, lo que podría cambiar por completo el desarrollo del segundo tiempo.

En finales de alta exigencia, donde cada detalle marca diferencias, una modificación de este tipo podría influir tanto en el rendimiento físico como en el aspecto mental de los jugadores.

UN MUNDIAL CADA VEZ MÁS CERCANO AL ESPECTÁCULO

La posible ampliación del entretiempo refleja la intención de la FIFA de convertir la final del Mundial en un evento de entretenimiento de alcance global, siguiendo un modelo que durante décadas ha caracterizado a los grandes espectáculos deportivos estadounidenses.

Si finalmente se confirma el cambio, la edición 2026 será recordada no solo por el duelo entre Argentina y España, sino también por abrir una nueva etapa en la manera de presentar el partido más importante del futbol internacional.