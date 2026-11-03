Las protestas estudiantiles en Francia continúan: los alumnos bloquean las escuelas

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Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

Según informaron los medios franceses, algunos jóvenes intentaron bloquear algunos institutos de París, Marsella y Rennes

Internacional
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Las protestas de estudiantes de secundaria franceses se reanudaron el lunes a una escala mucho menor que en semanas anteriores, coincidiendo con el regreso de los alumnos tras dos semanas de vacaciones. Según informaron los medios franceses, algunos jóvenes intentaron bloquear algunos institutos de París, Marsella y Rennes.

Según el Ministerio de Educación, a las 8:30 GMT, unos 41 institutos de secundaria —alrededor del 1% del total nacional— estaban bloqueados.

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Cientos de los más de 3.000 institutos de Francia fueron bloqueados en las semanas previas al receso. Las protestas, que comenzaron en los suburbios de París en septiembre, se han extendido por toda Francia y se han ampliado más allá de la educación para centrarse en el coste de la vida, atrayendo a sindicalistas y activistas y, en ocasiones, tornándose violentas.

Una oleada de protestas de la denominada ”Generación Z” ha arrasado países europeos como Alemania, Italia, Bélgica y Albania, impulsada por quejas como el coste de la vida, el mal estado de las escuelas y la percepción de corrupción.

El mes pasado, las protestas en Francia degeneraron en violentos enfrentamientos con la policía y disturbios en varias ciudades, con saqueos de tiendas, en una prueba para el gobierno minoritario del presidente Emmanuel Macron.

«En lo que respecta a bloqueos —o más bien, intentos de bloqueo—, el fenómeno es muy marginal. Hablamos de apenas un puñado de centros, de unas pocas escuelas aisladas», declaró el ministro de Educación, Edouard Geffray, a la emisora de radio France Inter el lunes por la mañana.

$!Los representantes estudiantiles de secundaria afirmaron que las ofertas no eran suficientes y que seguirían protestando.
Los representantes estudiantiles de secundaria afirmaron que las ofertas no eran suficientes y que seguirían protestando. AP

Dijo que las protestas están permitidas, pero impedir el acceso a las escuelas es ilegal.

Según mostraron las imágenes de televisión, había agentes de policía presentes, aunque no contaban con el equipo antidisturbios completo.

Los estudiantes quieren la renovación de las escuelas antiguas, más profesores, más plazas universitarias y el fin de un sistema de admisión universitaria que consideran socialmente injusto.

La semana pasada, Geffray propuso limitar el tamaño de las clases a 28 alumnos, destinar 4.000 millones de euros (4.470 millones de dólares) a la renovación de escuelas, crear 15.000 nuevas plazas para estudiantes en la educación superior y un nuevo sistema de admisión para 2028.

Los representantes estudiantiles de secundaria afirmaron que las ofertas no eran suficientes y que seguirían protestando.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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