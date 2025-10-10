Las tropas israelíes comienzan a retirarse de partes de Gaza a medida que comienza el acuerdo de alto al fuego

Miles de palestinos desplazados regresaron el viernes a sus hogares abandonados después de que entrara en vigor un alto el fuego entre Israel y Hamás y las tropas israelíes comenzaran a retirarse de partes de Gaza.

Una enorme columna de desplazados habitantes de Gaza avanzó hacia el norte a través del polvo y los escombros hacia la ciudad de Gaza, la mayor zona urbana del enclave, que había sido atacada apenas unos días antes en una de las mayores ofensivas de Israel en la guerra.

“Gracias a Dios, mi casa sigue en pie”, dijo Ismail Zayda, de 40 años, en el distrito Sheikh Radwan de la ciudad de Gaza. “Pero el lugar está destruido, las casas de mis vecinos están destruidas, distritos enteros han desaparecido”.

El ejército israelí afirmó que el acuerdo de alto al fuego se había activado al mediodía (09:00 GMT). El gobierno israelí ratificó el alto al fuego con Hamás en la madrugada del viernes, lo que allanó el camino para la retirada parcial de las tropas y la suspensión total de las hostilidades en Gaza en un plazo de 24 horas.

Se espera que Hamás libere a los 20 rehenes israelíes vivos dentro de 72 horas, después de lo cual Israel liberará a 250 palestinos que cumplen largas condenas en cárceles israelíes y a otros 1.700 detenidos en Gaza durante la guerra.

El enviado especial de Estados Unidos al Medio Oriente, Steve Witkoff, dijo que el ejército israelí había completado la primera fase de la retirada de Gaza y que el período de liberación de rehenes había comenzado.

Una vez que el acuerdo entre en vigor, camiones cargados de alimentos y ayuda médica llegarán a Gaza para ayudar a los civiles, cientos de miles de los cuales se han refugiado en tiendas de campaña después de que las fuerzas israelíes destruyeran sus hogares y arrasaran ciudades enteras.

La primera fase de la iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra de dos años en Gaza exige que las fuerzas israelíes se retiren de algunas de las principales áreas urbanas de Gaza, aunque seguirán controlando aproximadamente la mitad del territorio del enclave.

En un discurso televisado, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que las fuerzas israelíes permanecerían en Gaza para garantizar que el territorio estuviera desmilitarizado y Hamás desarmado en futuras etapas del plan de Trump: “Si esto se logra de la manera fácil, entonces será bueno, y si no, se logrará de la manera difícil”.

El portavoz militar israelí, general de brigada Effie Defrin, instó a los residentes de Gaza a evitar entrar en zonas bajo control militar israelí. «Cumplan el acuerdo y garanticen su seguridad», declaró el viernes.

LAS FUERZAS ISRAELÍES SE RETIRAN DE SUS POSICIONES EN EL CENTRO Y EL SUR

En Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, algunas tropas israelíes se retiraron de la zona oriental cerca de la frontera, pero se oyeron bombardeos de tanques, según residentes en contacto con Reuters.

En el campamento de Nusseirat, en el centro del enclave, algunos soldados israelíes desmantelaron su posición y se dirigieron al este hacia la frontera israelí, aunque otras tropas permanecieron en la zona después de que se escucharan disparos en las primeras horas del viernes.

Las fuerzas israelíes se retiraron de la carretera que bordea la costa mediterránea hacia la ciudad de Gaza.

“En cuanto supimos la noticia de la tregua y el alto el fuego, nos alegramos mucho y nos preparamos para regresar a la ciudad de Gaza, a nuestros hogares. Claro que no hay casas; han sido destruidas”, dijo Mahdi Saqla, de 40 años.

Pero estamos felices de poder regresar a donde estaban nuestros hogares, incluso entre los escombros. Eso también es una gran alegría. Llevamos dos años sufriendo, desplazados de un lugar a otro.

EL LÍDER DE HAMAS EN GAZA DICE QUE RECIBIÓ GARANTÍAS DE QUE LA GUERRA HA TERMINADO

La guerra ha profundizado el aislamiento internacional de Israel y ha trastocado Oriente Medio, extendiéndose a un conflicto regional que atrajo a Irán, Yemen y Líbano. También puso a prueba la relación entre Estados Unidos e Israel, con Trump aparentemente perdiendo la paciencia con Netanyahu y presionándolo para que llegue a un acuerdo.

Tanto israelíes como palestinos se alegraron tras el anuncio del acuerdo, el mayor paso hasta el momento para poner fin a dos años de guerra en los que han muerto más de 67.000 palestinos y devolver a los últimos rehenes capturados por Hamás en el mortal ataque que lo provocó.

El jefe exiliado de Hamas en Gaza, Khalil Al-Hayya, dijo que había recibido garantías de Estados Unidos y otros mediadores de que la guerra había terminado.

El ataque liderado por Hamás contra comunidades israelíes y un festival de música el 7 de octubre de 2023 mató a 1.200 personas y capturó a 251 rehenes.

Se cree que veinte rehenes israelíes siguen con vida en Gaza, mientras que 26 se presumen muertos y se desconoce el paradero de dos. Hamás ha indicado que recuperar los cuerpos de los muertos podría llevar más tiempo que liberar a los vivos.

El acuerdo, si se implementa en su totalidad, acercaría a las dos partes más que cualquier esfuerzo anterior para detener la guerra.

Aún hay mucho por hacer. Las partes aún no han publicado la lista de prisioneros palestinos que serán liberados a cambio de rehenes israelíes. Hamás busca la libertad de algunos de los convictos palestinos más destacados recluidos en cárceles israelíes.

Aún quedan por acordar los pasos adicionales del plan de 20 puntos de Trump. Estos incluyen cómo se gobernará la Franja de Gaza destruida una vez que terminen los combates y el destino final de Hamás, que ha rechazado las exigencias de Israel de desarmarse.

El Ministerio del Interior, controlado por Hamás, anunció el despliegue de fuerzas de seguridad en las zonas donde se retiró el ejército israelí. No estaba claro si los militantes armados volverían a las calles en cantidades significativas, una medida que Israel consideraría una provocación.

Trump anunció que viajaría a la región el domingo, posiblemente para asistir a una ceremonia de firma en Egipto, y la policía israelí indicó que se preparaba para su visita el lunes. El presidente de la Knéset, Amir Ohana, lo invitó a dirigirse al parlamento israelí.