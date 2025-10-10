Director de Premio Nobel de la Paz intenta justificar la razón por la que no honró a Trump con el galardón

El director del Premio Nobel de la Paz intentó justificar no haber entregado el premio al presidente Trump la mañana del viernes, sugiriendo sutilmente que el comandante en jefe no era digno del ilustre premio a pesar de sus avances históricos en busca del fin de la guerra entre Israel y Hamás.

Se le preguntó al presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, sobre el clamor por entregarle el premio a Trump, quien había dicho que sería un insulto a Estados Unidos no otorgárselo.

Sin embargo, la fecha límite para las nominaciones fue el 31 de enero, apenas unos días después del segundo mandato de Trump, lo que significa que todas las nominaciones que Trump ha obtenido este año por resolver conflictos en todo el mundo son para el premio de 2026.

Sin embargo, en lugar de destacar el momento oportuno, Frydnes sugirió que no se hizo un cambio de último momento porque el líder estadounidense no está a la altura.

“En la larga historia del Premio Nobel de la Paz, creo que este comité ha visto muchos tipos de campañas y atención de los medios”, dijo Frydnes, sin nombrar a Trump.

“Recibimos miles y miles de cartas cada año de personas que quieren decir qué es lo que, para ellos, conduce a la paz”.

Este comité se reúne en una sala llena de retratos de todos los galardonados, una sala que rebosa de valentía e integridad. Por eso, basamos nuestra decisión únicamente en la obra y la voluntad de Alfred Nobel, añadió.

Si bien el Comité Noruego del Nobel, compuesto por cinco miembros, tomó su decisión el lunes, muchos de los aliados del presidente hicieron un intento de último momento para que Trump ganara el premio después de que él negociara un acuerdo de paz entre Israel y Hamas días después.

El líder israelí, Benjamin Netanyahu, estaba entre ellos, compartiendo el jueves una imagen de IA de Trump con un premio alrededor de su cuello con el mensaje: “¡Denle a @realDonaldTrump el Premio Nobel de la Paz, se lo merece!”.

Trump también había recibido elogios en su segundo mandato por sus esfuerzos por lograr la paz entre Rusia y Ucrania y una serie de otros conflictos globales de larga duración.

El Premio Nobel de la Paz 2025 fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado.