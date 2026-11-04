Latinos brillan en elecciones de EU: Gina Hinojosa y Xavier Becerra conquistan las gubernaturas de Texas y California

La comunidad latina tendrá un nuevo protagonismo en la política de Estados Unidos tras los resultados de las elecciones del 3 de noviembre, en las que Gina Hinojosa y Xavier Becerra obtuvieron victorias en las contiendas por las gubernaturas de Texas y California, respectivamente. En Texas, Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott, poniendo fin a tres décadas de dominio republicano en la gubernatura estatal. Su triunfo también representa un hecho histórico, pues será la primera mujer hispana en ocupar ese cargo.

La victoria de Hinojosa adquiere especial relevancia por tratarse de uno de los estados con mayor población latina del país y un territorio que durante años ha sido considerado un bastión republicano. Durante su campaña, la demócrata centró sus propuestas en el costo de vida, la economía familiar y los problemas del sistema educativo. Por su parte, Xavier Becerra consiguió la gubernatura de California, uno de los estados más importantes de Estados Unidos por su peso económico, político y demográfico. El demócrata se impuso al republicano Steve Hilton, de acuerdo con los resultados electorales reportados por medios estadounidenses. Becerra cuenta con una amplia trayectoria en la política estadounidense. Entre sus cargos anteriores destacan el de fiscal general de California y secretario de Salud y Servicios Humanos durante la administración del expresidente Joe Biden. Su llegada a la gubernatura representa un nuevo capítulo en su carrera pública.

LA REPRESENTACIÓN LATINA GANA TERRENO Los resultados de Texas y California colocan nuevamente a los políticos de origen latino en el centro de la conversación nacional estadounidense, particularmente por la importancia de ambos estados en el panorama político y económico del país. En el caso de Texas, el triunfo de Hinojosa supone un cambio político significativo, mientras que en California la victoria de Becerra consolida la presencia de un político con raíces latinas al frente de uno de los gobiernos estatales de mayor influencia en Estados Unidos. Ambos resultados reflejan el peso que ha adquirido la comunidad latina en la vida pública estadounidense, aunque también abren interrogantes sobre las políticas que impulsarán sus nuevos gobiernos en materia migratoria, económica, educativa y social. Con estos resultados, Gina Hinojosa y Xavier Becerra se convierten en dos de los nombres más relevantes del nuevo escenario político estadounidense.

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