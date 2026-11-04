Quién es Gina Hinojosa, la primera gobernadora de ascendencia mexicana electa de Texas

Gina Hinojosa, política demócrata de ascendencia mexicana, hizo historia este martes al convertirse en la primera latina electa para gobernar Texas, luego de derrotar al republicano Greg Abbott, quien ocupaba el cargo desde hace más de una década y es aliado del presidente estadounidense Donald Trump. Su triunfo también la convertirá en la primera mujer en dirigir el gobierno texano desde Ann Richards, quien fue gobernadora entre 1991 y 1995. Aunque otras dos mujeres han ocupado el puesto, Texas nunca había elegido a una persona de ascendencia hispana para encabezar el Poder Ejecutivo estatal.

La victoria de Hinojosa se produjo en un estado considerado bastión republicano, donde los demócratas no habían ganado una elección estatal en más de tres décadas. En estos comicios también destacó James Talarico, quien obtuvo un escaño en el Senado por Texas. Durante su primer discurso como gobernadora electa, Hinojosa atribuyó el resultado a la participación de la ciudadanía y destacó sus raíces en la región fronteriza. “Dios tenía un plan y la gente de Texas también tenía un plan”, expresó. ¿QUIÉN ES GINA HINOJOSA, LA PRIMERA GOBERNADORA LATINA DE TEXAS? Gina Hinojosa nació el 8 de diciembre de 1973 en McAllen, Texas, y creció en Brownsville, dos ciudades del Valle del Río Grande, una región fronteriza con México y de mayoría latina. Es hija de Gilberto Hinojosa, un prominente político demócrata, y Crisanta Lozano. Durante su discurso tras conocerse el resultado electoral, recordó sus raíces en esa zona del estado. “Soy hija del Valle del Río Grande, donde la gente encarna la ética y los valores de este gran estado”, afirmó. Hinojosa estudió inicialmente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, donde conoció a su esposo, el abogado John Donisi. Posteriormente se trasladó a Washington D. C. para continuar su formación en la Universidad George Washington. Después de graduarse regresó a Austin, donde comenzó su trayectoria profesional como abogada especializada en derechos civiles y laborales. En esa etapa representó a integrantes de distintos sindicatos. En 2005 formó parte del equipo legal que presentó una demanda contra Tom DeLay, quien entonces era líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, por cargos relacionados con lavado de dinero.

DE DEFENDER UNA ESCUELA PÚBLICA A LLEGAR A LA POLÍTICA Hinojosa ha señalado que su entrada a la política ocurrió después de involucrarse en una disputa por el financiamiento de la escuela de su hijo. En 2012, cuando las autoridades estatales amenazaron con retirar recursos al plantel y cerrar sus instalaciones, decidió participar en la defensa de la institución. “Cuando amenazaron con cerrar la escuela, me enojé y me presenté a la junta escolar”, contó en un episodio de agosto del pódcast Tacos of Texas. Tras participar en esa movilización, en 2015 fue elegida presidenta de la junta del Distrito Escolar Independiente de Austin (AISD). Un año después buscó un lugar en la Cámara de Representantes de Texas, motivada por su interés en redirigir una mayor proporción de los impuestos locales sobre la propiedad hacia las escuelas públicas. Hinojosa ganó las primarias demócratas, en las que participaron siete aspirantes, y posteriormente obtuvo la victoria en las elecciones generales de 2016. Durante su trayectoria legislativa integró comités relacionados con Educación Pública y Gestión de Tierras y Recursos. También impulsó iniciativas relacionadas con la educación pública y la rendición de cuentas gubernamental. EDUCACIÓN Y ECONOMÍA, EJES DE SU CAMPAÑA CONTRA GREG ABBOTT Durante la campaña por la gubernatura, Hinojosa planteó propuestas para mejorar la educación pública, aunque uno de los principales temas de su discurso fue la economía. Entre sus compromisos estuvo entregar cheques de mil 500 dólares a los hogares de Texas, con recursos provenientes de la reserva financiera estatal. La propuesta contrastó con la apuesta de los republicanos por reducir los impuestos a la propiedad. La demócrata también expresó críticas hacia los centros de datos, un tema que ha generado cuestionamientos entre votantes de distintas afiliaciones políticas en el estado. En su discurso como gobernadora electa, Hinojosa planteó una discusión sobre quién debe beneficiarse de los recursos y las decisiones públicas de Texas. “¿Es Texas un estado para y por la gente de Texas, o es un mundo para los multimillonarios?”, cuestionó. Enseguida afirmó que el estado pertenece a rancheros, agricultores, familias trabajadoras y pequeños comercios, y no a las grandes corporaciones ni a los sectores con mayor poder económico. También se describió como una madre de familia que ha defendido a sus hijos, a los maestros y a las escuelas públicas. “Yo nunca me había propuesto ser una figura política. Yo soy una madre de familia. Soy una mamá que ha dado todo por sus hijos, que cree en sus maestros y que cree en las escuelas públicas de Texas”, expresó. ¿CUÁNTAS MUJERES HAN GOBERNADO TEXAS? Aunque Hinojosa será la primera mujer en ocupar la gubernatura desde Ann Richards, no será la primera en la historia del estado. Antes de Richards, Miriam “Ma” Ferguson gobernó Texas en dos periodos: de 1925 a 1927 y de 1933 a 1935. Richards estuvo al frente del gobierno estatal de 1991 a 1995. La diferencia histórica de Hinojosa radica en que será la primera persona de ascendencia hispana elegida para dirigir el Poder Ejecutivo texano, desde que Texas se independizó de México en 1836 y se incorporó a Estados Unidos en 1845. Su triunfo ocurre en un estado donde la población latina representa alrededor del 40% del total, de acuerdo con la información citada por BBC Mundo.

El politólogo Álvaro J. Corral, profesor de la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande, consideró que el resultado refleja los cambios demográficos del estado. “La victoria es un testamento a la nueva realidad demográfica de este estado”, señaló a BBC Mundo. Con su elección, Hinojosa encabezará el gobierno de Texas y se convertirá en la primera gobernadora latina de la entidad.