Ven viable compra conjunta de AHMSA y Minosa; aún sin oferta formal

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    Ven viable compra conjunta de AHMSA y Minosa; aún sin oferta formal
    Las empresas Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (Minosa) se mantienen en concurso mercantil mientras se analiza la viabilidad de un consorcio para su compra. ARCHIVO

Cargill Financial Services y Grupo Afirme informaron al juzgado que es posible integrar un consorcio para adquirir ambas empresas, aunque el proceso sigue en etapa de análisis y preparación

La posibilidad de que Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (Minosa) sean adquiridas juntas comienza a tomar forma. Cargill Financial Services y Grupo Afirme informaron ante el juzgado que es viable integrar un consorcio para comprar ambas empresas.

En un primer informe presentado dentro de los concursos mercantiles de las dos compañías, los acreedores detallaron las actividades que han realizado para analizar esta posibilidad y las condiciones que se necesitarían para concretarla.

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Entre los puntos que ya se revisan están el capital requerido para reactivar las empresas, la posible recontratación de trabajadores, los permisos necesarios ante autoridades federales, estatales y municipales para volver a operar, así como la continuidad de los proveedores indispensables para su funcionamiento.

Los acreedores también reportaron la firma de un memorándum y trabajos de análisis financiero, legal, contable, fiscal y corporativo, además de reuniones con la Sindicatura y otros participantes relevantes.

Sin embargo, el informe no significa que AHMSA y Minosa ya tengan comprador ni que exista una oferta formal para adquirirlas. Los acreedores aclararon que, por ahora, se encuentran en una etapa de preparación e intercambio de información para determinar si el consorcio puede concretarse.

$!El documento emitido por el Juzgado Segundo de Distrito detalla que la integración del consorcio es viable, aunque aún no representa una oferta formal de adquisición.
El documento emitido por el Juzgado Segundo de Distrito detalla que la integración del consorcio es viable, aunque aún no representa una oferta formal de adquisición. CORTESÍA

La información fue dada a conocer por la Sindicatura, en cumplimiento del acuerdo emitido el 3 de noviembre por la jueza Ruth Haggi Huerta García, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

Así, aunque se considera viable la integración del consorcio, todavía falta determinar si se concretará la compra de las empresas que permanecen en concurso mercantil.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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