Todo noviembre será de ofertas en el Centro Histórico de Saltillo; anuncian comerciantes

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    Todo noviembre será de ofertas en el Centro Histórico de Saltillo; anuncian comerciantes
    Los comercios del Centro Histórico de Saltillo ofrecerán descuentos y promociones durante todo noviembre para atraer a más visitantes. OMAR SAUCEDO

La Asociación de Comerciantes lanzó la campaña del 4 al 30 de noviembre para impulsar las ventas locales y complementar El Buen Fin; la participación para los negocios es gratuita

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo A.C. lanzó la campaña “En el Centro, todo noviembre es de ofertas”, que se llevará a cabo del 4 al 30 de noviembre con el propósito de incentivar la actividad comercial y atraer más visitantes al primer cuadro de la ciudad.

Durante este periodo, los establecimientos participantes ofrecerán descuentos, promociones y precios especiales en distintos productos y servicios, brindando mayores oportunidades de compra a los consumidores locales y turistas.

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El presidente de la Asociación, Alan Christian Duarte, señaló que la iniciativa busca fortalecer las ventas de los comercios y complementar el impulso comercial que genera El Buen Fin, extendiendo las oportunidades de promoción durante todo el mes.

“Queremos que la ciudadanía sepa que durante todo noviembre encontrará promociones y precios especiales en el Centro Histórico. Buscamos atraer más visitantes, impulsar nuestras ventas y seguir promoviendo el consumo local”, expresó Duarte.

$!La campaña “En el Centro, todo noviembre es de ofertas” agrupará a los comercios del primer cuadro de Saltillo del 4 al 30 de noviembre.
La campaña “En el Centro, todo noviembre es de ofertas” agrupará a los comercios del primer cuadro de Saltillo del 4 al 30 de noviembre. CORTESÍA

La campaña tendrá difusión continua a través de las redes sociales de la Asociación y medios de comunicación. La participación es gratuita y abierta a todos los negocios del Centro Histórico, sean o no integrantes de la Asociación.

Los comerciantes interesados en sumarse aún pueden enviar sus promociones, vigencia e imagen al WhatsApp 844 607 2512. La Asociación hizo un llamado a las familias saltillenses y a los visitantes a recorrer el Centro Histórico, aprovechar las ofertas y apoyar a los negocios locales durante noviembre.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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