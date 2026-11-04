Todo noviembre será de ofertas en el Centro Histórico de Saltillo; anuncian comerciantes

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo A.C. lanzó la campaña “En el Centro, todo noviembre es de ofertas”, que se llevará a cabo del 4 al 30 de noviembre con el propósito de incentivar la actividad comercial y atraer más visitantes al primer cuadro de la ciudad. Durante este periodo, los establecimientos participantes ofrecerán descuentos, promociones y precios especiales en distintos productos y servicios, brindando mayores oportunidades de compra a los consumidores locales y turistas.

El presidente de la Asociación, Alan Christian Duarte, señaló que la iniciativa busca fortalecer las ventas de los comercios y complementar el impulso comercial que genera El Buen Fin, extendiendo las oportunidades de promoción durante todo el mes. “Queremos que la ciudadanía sepa que durante todo noviembre encontrará promociones y precios especiales en el Centro Histórico. Buscamos atraer más visitantes, impulsar nuestras ventas y seguir promoviendo el consumo local”, expresó Duarte.

La campaña tendrá difusión continua a través de las redes sociales de la Asociación y medios de comunicación. La participación es gratuita y abierta a todos los negocios del Centro Histórico, sean o no integrantes de la Asociación. Los comerciantes interesados en sumarse aún pueden enviar sus promociones, vigencia e imagen al WhatsApp 844 607 2512. La Asociación hizo un llamado a las familias saltillenses y a los visitantes a recorrer el Centro Histórico, aprovechar las ofertas y apoyar a los negocios locales durante noviembre.