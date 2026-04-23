Líbano afirma que un ataque israelí mató a una periodista tras los continuos ataques que impidieron el paso a los rescatistas

Amal Khalil estaba cubriendo los acontecimientos cerca de la ciudad de al-Tayri junto con la fotógrafa Zeinab Faraj cuando un ataque israelí alcanzó el vehículo que iba delante de ellos.

Según varios testigos, los ataques israelíes en el sur del Líbano causaron la muerte de una periodista el miércoles, después de que los equipos de rescate no pudieran acceder al edificio donde quedó sepultada bajo los escombros debido a nuevos disparos israelíes.

Según el Ministerio de Salud del Líbano, los rescatistas se refugiaron en una casa cercana, que también fue blanco de un ataque israelí. Los equipos de rescate lograron sacar a Faraj, quien presentaba una herida en la cabeza, según Elsy Moufarrej, presidenta de la Unión de Periodistas del Líbano.

Cuando regresaron para ayudar a Khalil, una granada aturdidora les bloqueó el acceso al edificio dañado, según el Ministerio de Salud del Líbano, un alto funcionario militar libanés y defensores de la prensa.

El Ministerio de Salud afirmó que el ejército israelí “impidió la finalización de la misión humanitaria disparando una granada aturdidora y munición real contra la ambulancia”.

Posteriormente, la defensa civil la halló muerta tras sacar su cadáver de entre los escombros.

En total, los ataques israelíes causaron la muerte de cinco personas el miércoles, entre ellas Khalil, a pesar del alto el fuego vigente.

El primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, afirmó que los ataques contra periodistas y la obstrucción de las labores de ayuda humanitaria constituyen “crímenes de guerra”.

“El Líbano no escatimará esfuerzos para perseguir estos crímenes ante los organismos internacionales pertinentes”, afirmó en una publicación en las redes sociales.

En un comunicado emitido antes de que se confirmara la muerte de Khalil, el ejército israelí afirmó haber recibido informes de que dos periodistas resultaron heridos como consecuencia de sus ataques, y negó estar impidiendo que los equipos de rescate llegaran a la zona.

Los equipos de rescate pudieron regresar al lugar unas cuatro horas después del impacto inicial, según declaró Moufarrej a Reuters.

Dos personas murieron en el primer ataque contra el vehículo, según informaron medios estatales libaneses. Reuters no pudo confirmar de inmediato la identidad de las dos personas fallecidas.

El ejército israelí afirmó haber identificado dos vehículos que salieron de una estructura militar utilizada por el grupo armado libanés Hezbolá y cruzaron la “línea de defensa avanzada”, término que utiliza el ejército israelí para referirse a la delimitación de la zona del sur del Líbano que ocupan las tropas israelíes.

Según el comunicado, los coches “se acercaron a las tropas de una manera que suponía una amenaza inmediata para su seguridad” y uno de ellos impactó contra un edificio cercano.

El ejército israelí afirmó que no ataca a periodistas. En marzo, un ataque aéreo israelí mató a tres periodistas en el sur del Líbano, y el ejército israelí declaró que uno de los reporteros había sido atacado.

Según las autoridades libanesas, más de 2.400 personas han muerto en Líbano desde que Israel lanzó una ofensiva en respuesta al lanzamiento de misiles por parte de Hezbolá contra Israel.

Israel se ha apoderado de una franja de territorio en la frontera donde permanecen sus tropas, afirmando que su objetivo es crear una zona de amortiguación para proteger el norte de Israel de los ataques de Hezbolá, que disparó cientos de cohetes contra Israel durante el conflicto.

Representantes de Israel y Líbano, países que no mantienen relaciones diplomáticas entre sí, celebrarán el jueves una segunda ronda de conversaciones bajo los auspicios de Estados Unidos, en un intento por poner fin a las más de seis semanas de combates entre Israel y Hezbolá que comenzaron el 2 de marzo.

Líbano solicitará una prórroga de un mes del alto al fuego durante la reunión con Israel, según declaró un funcionario libanés a la AFP.