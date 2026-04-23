Líbano afirma que un ataque israelí mató a una periodista tras los continuos ataques que impidieron el paso a los rescatistas

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 23 abril 2026
    Líbano afirma que un ataque israelí mató a una periodista tras los continuos ataques que impidieron el paso a los rescatistas
    El ejército israelí afirmó que no ataca a periodistas. En marzo, un ataque aéreo israelí mató a tres periodistas en el sur del Líbano, y el ejército israelí declaró que uno de los reporteros había sido atacado. AP

Amal Khalil quedó sepultada bajo los escombros tras un ataque israelí en el que también resultó herida otra periodista, Zeinab Faraj

Según varios testigos, los ataques israelíes en el sur del Líbano causaron la muerte de una periodista el miércoles, después de que los equipos de rescate no pudieran acceder al edificio donde quedó sepultada bajo los escombros debido a nuevos disparos israelíes.

Amal Khalil estaba cubriendo los acontecimientos cerca de la ciudad de al-Tayri junto con la fotógrafa Zeinab Faraj cuando un ataque israelí alcanzó el vehículo que iba delante de ellos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/iran-afirma-que-es-imposible-reabrir-el-estrecho-de-ormuz-ante-las-flagrantes-violaciones-del-alto-al-fuego-AB20214589

Según el Ministerio de Salud del Líbano, los rescatistas se refugiaron en una casa cercana, que también fue blanco de un ataque israelí. Los equipos de rescate lograron sacar a Faraj, quien presentaba una herida en la cabeza, según Elsy Moufarrej, presidenta de la Unión de Periodistas del Líbano.

Cuando regresaron para ayudar a Khalil, una granada aturdidora les bloqueó el acceso al edificio dañado, según el Ministerio de Salud del Líbano, un alto funcionario militar libanés y defensores de la prensa.

El Ministerio de Salud afirmó que el ejército israelí “impidió la finalización de la misión humanitaria disparando una granada aturdidora y munición real contra la ambulancia”.

Posteriormente, la defensa civil la halló muerta tras sacar su cadáver de entre los escombros.

En total, los ataques israelíes causaron la muerte de cinco personas el miércoles, entre ellas Khalil, a pesar del alto el fuego vigente.

El primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, afirmó que los ataques contra periodistas y la obstrucción de las labores de ayuda humanitaria constituyen “crímenes de guerra”.

“El Líbano no escatimará esfuerzos para perseguir estos crímenes ante los organismos internacionales pertinentes”, afirmó en una publicación en las redes sociales.

En un comunicado emitido antes de que se confirmara la muerte de Khalil, el ejército israelí afirmó haber recibido informes de que dos periodistas resultaron heridos como consecuencia de sus ataques, y negó estar impidiendo que los equipos de rescate llegaran a la zona.

Los equipos de rescate pudieron regresar al lugar unas cuatro horas después del impacto inicial, según declaró Moufarrej a Reuters.

Dos personas murieron en el primer ataque contra el vehículo, según informaron medios estatales libaneses. Reuters no pudo confirmar de inmediato la identidad de las dos personas fallecidas.

El ejército israelí afirmó haber identificado dos vehículos que salieron de una estructura militar utilizada por el grupo armado libanés Hezbolá y cruzaron la “línea de defensa avanzada”, término que utiliza el ejército israelí para referirse a la delimitación de la zona del sur del Líbano que ocupan las tropas israelíes.

Según el comunicado, los coches “se acercaron a las tropas de una manera que suponía una amenaza inmediata para su seguridad” y uno de ellos impactó contra un edificio cercano.

El ejército israelí afirmó que no ataca a periodistas. En marzo, un ataque aéreo israelí mató a tres periodistas en el sur del Líbano, y el ejército israelí declaró que uno de los reporteros había sido atacado.

Según las autoridades libanesas, más de 2.400 personas han muerto en Líbano desde que Israel lanzó una ofensiva en respuesta al lanzamiento de misiles por parte de Hezbolá contra Israel.

Israel se ha apoderado de una franja de territorio en la frontera donde permanecen sus tropas, afirmando que su objetivo es crear una zona de amortiguación para proteger el norte de Israel de los ataques de Hezbolá, que disparó cientos de cohetes contra Israel durante el conflicto.

Representantes de Israel y Líbano, países que no mantienen relaciones diplomáticas entre sí, celebrarán el jueves una segunda ronda de conversaciones bajo los auspicios de Estados Unidos, en un intento por poner fin a las más de seis semanas de combates entre Israel y Hezbolá que comenzaron el 2 de marzo.

Líbano solicitará una prórroga de un mes del alto al fuego durante la reunión con Israel, según declaró un funcionario libanés a la AFP.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Violencia
guerra mundial

Localizaciones


Irán
Líbano

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
La pelea del siglo en Coahuila

La pelea del siglo en Coahuila
true

Las operaciones de la CIA en Chihuahua

Esteban Garza Fishburn, Eunice Daniela Gallegos Gómez y Rodrigo del Ángel Burciaga (estudiantes), Rossana Sofía Martínez, Luis Pablo Garza (coordinador de Proyectos Estratégicos) y Alfonso Ballesteros (coordinador académico de Ingenierías). Sosteniendo una impresionante pieza impresa en 3D, muestran el potencial creativo y técnico que se desarrollará en el nuevo FabLab Carolina.

Saltillo apuesta por la innovación: así es el FabLab Carolina y su impacto en la comunidad
Tras la caída del auto, los restantes dos funcionarios de la CIA, que viajaban en otro auto, intentaron un rescate a pie sin tener éxito.

Agentes de la CIA habrían usado uniformes de la AEI en operativos de Chihuahua
“El INPC es una medida del cambio promedio en los precios de los productos que integran una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares en el país”, precisó Inegi.

Crece inflación y fue de 4.53% en primera quincena de abril
La propuesta del gobierno federal redefine la jornada laboral en México con un esquema escalonado hacia las 40 horas semanales, introduce control electrónico obligatorio y establece sanciones para quienes incumplan.

¿Sin 2 días de descanso?... Así quedó la reducción escalonada de la jornada laboral a 40 horas en México
Las noticias más importantes del 22 de abril en México, 2026

Las noticias más importantes del 22 de abril en México
Cita. El evento reúne cada año a las mayores figuras del entretenimiento en beneficio del Instituto del Vestido.

¡A la vuelta de la esquina! Lo que hay que saber sobre la Met Gala 2026