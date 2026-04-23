Irán afirma que es ‘imposible’ reabrir el estrecho de Ormuz ante las ‘flagrantes’ violaciones del alto al fuego

El conflicto en torno al estrecho, por donde transitaba aproximadamente el 20% del petróleo y el gas fósil licuado del mundo en tiempos de paz, ha generado dudas sobre si se reanudarán las estancadas negociaciones de paz.

Las fuerzas iraníes se han apoderado de dos barcos en el estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos e Irán han intensificado la imposición de bloqueos separados a esta vía marítima.

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraní y principal negociador, declaró a última hora del miércoles que reabrir el estrecho de Ormuz sería “imposible” mientras Estados Unidos e Israel cometieran violaciones “flagrantes” del alto el fuego, incluido el bloqueo naval estadounidense, “el secuestro de la economía mundial” y la “incitación a la guerra sionista”.

En una publicación en X, añadió que Estados Unidos e Israel “no lograron sus objetivos mediante la agresión militar, ni lo harán mediante la intimidación”.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) declaró anteriormente que sus fuerzas navales habían interceptado dos barcos que intentaban cruzar el estrecho y los habían llevado a tierra.

La agencia de noticias semioficial iraní Tasnim informó que la Guardia Revolucionaria Islámica había acusado a los dos buques —el MSC Francesca, con bandera panameña, y el Epaminondas, con bandera liberiana— de “intentar salir clandestinamente del estrecho de Ormuz”.

El Epaminondas es operado por una compañía griega, y el ministro de Asuntos Exteriores de Grecia confirmó que se había producido un ataque contra un buque de carga de propiedad griega.

Un organismo de control de seguridad marítima con sede en el Reino Unido informó el miércoles de ataques contra buques en la vía fluvial, incluido un incidente en el que una lancha patrullera iraní se acercó a un buque y abrió fuego contra él, causando graves daños al puente de mando.

Estas incautaciones marcan la primera vez que Irán toma el control de buques desde el comienzo de la guerra, que empezó el 28 de febrero, y se producen después de que Estados Unidos disparara contra un buque de carga iraní y lo incautara, además de abordar un petrolero iraní en el Océano Índico.

En el último de una serie de cambios de postura, Donald Trump amenazó con la violencia el martes, horas antes de anunciar que extendía unilateralmente un alto el fuego.

El miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que Trump estaba “satisfecho” con el bloqueo naval y que “entiende que Irán se encuentra en una posición muy débil”.

“Ahora mismo, la decisión está en manos del presidente Trump”, declaró Karoline Leavitt a los periodistas, añadiendo que Estados Unidos estaba “estrangulando por completo su economía con este bloqueo; están perdiendo 500 millones de dólares al día”.

El presidente estadounidense no ha podido contener la crisis económica y diplomática mundial que surgió a raíz de la guerra, la cual no ha logrado derrocar al régimen antiestadounidense ni poner fin a las ambiciones nucleares de Irán.

En cambio, provocó el cierre forzoso del estrecho de Ormuz por parte de Teherán, lo que ha desencadenado una creciente crisis económica mundial.

Ante las peticiones de reabrir la vía marítima, Trump presionó a Irán para que pusiera fin a su bloqueo, pero fracasó y posteriormente decidió imponer su propio bloqueo, lo que provocó nuevas subidas en los precios del combustible y amenazas de inflación a largo plazo.

Los países asiáticos que dependen del petróleo del Golfo se han visto gravemente afectados, con escasez de combustible, fertilizantes y otras materias primas que transitan por el estrecho. Si bien Occidente está mejor protegido, no es inmune.

Alemania, la mayor economía de Europa, redujo a la mitad su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 0,5%, el miércoles, mientras que Grecia anunció 500 millones de euros (434 millones de libras esterlinas) en ayudas adicionales para hogares y agricultores.

El primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, declaró: «La economía del país se mantiene estable y está funcionando mejor de lo esperado. Sin embargo, persisten las dificultades en los supermercados, los gastos de los niños, el encarecimiento del combustible y el cuidado de las personas mayores».

El jefe de la agencia marítima de la ONU ha pedido ayuda para los miles de marineros varados en el Golfo Pérsico debido al cierre del estrecho de Ormuz.

Según la Organización Marítima Internacional (OMI), unos 20.000 marineros y 2.000 buques se encuentran varados.

Durante el fin de semana, Irán afirmó haber recibido nuevas propuestas de Washington, pero también sugirió que aún existía una gran brecha entre ambas partes.

Pakistán actuó como mediador, pero el hotel de lujo en Islamabad, que había sido acondicionado para nuevas conversaciones, permaneció vacío el miércoles.

Irán nunca aceptó públicamente la invitación y la delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente J.D. Vance, nunca abandonó Washington.