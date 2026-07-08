Líderes de la OTAN reafirman la defensa colectiva y se comprometen apoyar con 70 mil millones de euros a Ucrania

ANKARA- Todos los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN ratificaron este miércoles su compromiso «inquebrantable» con la defensa colectiva y aseguraron que un ataque contra uno es “un ataque contra todos”, además de destacar que los aliados europeos “están asumiendo una mayor responsabilidad en la defensa de la Alianza”. Los líderes de la Alianza Atlántica se manifestaron así en la breve declaración aprobada al término de la cumbre de Ankara, de solo seis puntos, una cita que estuvo marcada por los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a aliados por no haber dado respaldo militar a la contienda contra Irán.

Los aliados reiteraron su “compromiso inquebrantable” con la defensa colectiva en virtud del Artículo 5 del Tratado de Washington y con el vínculo transatlántico, y señalaron que su “unidad, solidaridad y fuerza colectiva siguen siendo la base de la paz, la seguridad y la prosperidad para los mil millones de ciudadanos de nuestra Alianza”. El texto hace alusión a la “amenaza a largo plazo que representa Rusia para la seguridad y la estabilidad euroatlánticas”, para la cual los aliados alcanzaron un compromiso en su cumbre del año pasado en La Haya de aumentar sus inversiones en requisitos de defensa esenciales en más de 139 mil millones de dólares. “Nuestras inversiones están proporcionando las capacidades que necesitamos, al tiempo que fortalecen nuestra base industrial y nuestra resiliencia”, señala el comunicado, que también se hace eco del anuncio de más de 50 mil millones de dólares en nuevas adquisiciones de equipamiento militar realizado en el foro sectorial celebrado en la víspera en el marco de la cumbre. Los líderes también subrayando los progresos para construir “una Alianza modernizada” que incluye «una Europa más fuerte en una OTAN más fuerte», y constataron que los aliados europeos y Canadá, trabajando con los Estados Unidos, “están asumiendo una mayor responsabilidad en la defensa de la Alianza”. La declaración de Ankara también recoge el compromiso alcanzado por los aliados para apoyar a Ucrania con 70 mil millones de euros en equipamiento, asistencia y formación militar en 2026, así como a aportar un nivel similar de ayuda con vistas a 2027. DESTACA RUTTE LA UNIDAD Y LA ACOGIDA DE LIDERAZGO DE TRUMP El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este miércoles que la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara fue “tremendamente exitosa” y que en ella se respiró “gran sentido de unidad” y se reconoció el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que llegó a la cita lanzando críticas contra los aliados. “Se percibía un gran sentimiento de unidad. Los aliados acogieron con gran entusiasmo el liderazgo del presidente Trump, que está transformando esta Alianza y haciéndola más fuerte”, indicó Rutte en una rueda de prensa tras la cumbre.

El encuentro de los líderes comenzó con tensión por las críticas de Trump al Reino Unido, Italia o España por considerar que no le habían respaldado para atacar Irán, o contra Dinamarca, al decir que Groenlandia debería pertenecer a Estados Unidos. “Solo puedo decir que lo que vi en la sala fue a 32 líderes sentados juntos con gran sentido de unidad”, dijo Rutte, quien aseguró que la OTAN es un lugar en el que se pueden tener “debates acalorados» con personas “a veces defendiendo sus puntos de vista a voz en grito y otros respondiendo”. “Eso nunca me preocupa, porque al fin y al cabo somos la esencia de las democracias, eso nos hace más fuertes”, recalcó. Se mostró confiado en el compromiso pleno de Trump con la OTAN, pero apuntó que ha habido un “motivo de irritación” para Estados Unidos: “que los europeos no pagaran lo mismo que los estadounidenses” en la Alianza.

“Ha sido una fuente de frustración para Estados Unidos desde (la época del presidente Dwight) Eisenhower, y este presidente estadounidense ha sido capaz de resolverlo, no solo consiguiendo que los europeos se comprometan a gastar lo mismo que Estados Unidos, sino también a cumplir ese compromiso”, argumentó. Así, recordó que los aliados ya dedican un 4 % de su PIB a defensa, teniendo en cuenta que el objetivo para 2035 es que lleguen a invertir el 5 %. “Percibo ese sentimiento de unidad y eso es lo que hace que esta alianza sea tan fuerte. Fue realmente muy especial estar en esa sala y sentir esa situación; todos la sentimos, que esta Alianza está más unida que nunca. Creo que, sobre todo, es porque nos permitimos discrepar a veces y luego volver a unirnos”, declaró. Preguntado por cómo afronta críticas tan directas a aliados en presencia de Trump, el exprimer ministro neerlandés dijo que siempre sabe reconocer “cuándo hay que elogiar a alguien”, y afirmó que “deberíamos elogiar a Donald Trump por el hecho de que la OTAN sea ahora mucho más fuerte”. OTAN APOYARÁ CON 70 MIL MILLONES DE EUROS A UCRANIA Los países de la OTAN se comprometieron este miércoles en la cumbre de Ankara a apoyar a Ucrania con 70 mil millones de euros en equipamiento, asistencia y formación militar, así como a aportar un nivel similar de ayuda con vistas a 2027. Así lo indicaron en una breve declaración aprobada durante la reunión en Ankara, en la que el respaldo aliado a Ucrania fue uno de los puntos en la agenda. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, intervino en el Foro de la Industria de la Defensa de la OTAN que copó la jornada del martes.

Además, los aliados “reafirmaron su apoyo a Ucrania”, con un compromiso de aportar al menos 70 mil millones de euros este año y como mínimo el mismo nivel de ayuda el próximo año en respuesta a la agresión rusa, «mientras continuamos presionando por la paz», dijo en rueda de prensa el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en rueda de prensa al término de la cumbre aliada. La declaración subraya que los aliados europeos y Canadá “financian actualmente la gran mayoría de la asistencia en materia de seguridad a Ucrania a través de mecanismos bilaterales y multilaterales”. Y subraya que este apoyo “debe ser equitativo, previsible y sostenible a largo plazo”. Para 2026, se comprometen a aportar 70 mil millones de euros (de los que 30 mill proceden del préstamo de la UE), y reafirman su compromiso de mantener niveles “al menos equivalentes” en 2027. La OTAN destacó asimismo que Ucrania contribuye a la seguridad transatlántica, y dejó claro que los aliados “permanecen unidos en su apoyo inquebrantable” al país, en la defensa de su libertad, soberanía e integridad territorial. El martes, Zelenski habló en el Foro de la Industria de la Defensa, donde destacó la capacidad defensiva de Ucrania, desarrollada a raíz de la guerra iniciada por Rusia, y abogó por que su país pase a formar parte de la OTAN, algo que reforzaría también a la propia Alianza, dijo. “Sería natural integrarnos en una comunidad de seguridad común. La realidad es que seguiremos estando junto a la fuente del problema, Rusia, durante mucho tiempo. La presencia de Ucrania en la OTAN aportaría una capacidad defensiva extraordinaria”, dijo Zelenski.

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