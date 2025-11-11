Llega al Caribe el USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de Estados Unidos

NUEVA YORK.- La Armada de Estados Unidos informó que el portaaviones USS Gerald R. Ford, y su grupo de ataque -más de 4.000 marineros y decenas de aeronaves tácticas, llegaron a Latinoamérica este martes.

El Pentágono describió este portaaviones como “el más grande del mundo” y señaló que la llegada de las fuerzas marítimas se produce después de que el secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, ordenara al Grupo de Ataque del Portaaviones apoyar la directiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

TE PUEDE INTERESAR: Trump no ha tenido límites durante el cierre del gobierno

Asi mismo, Parnell indicó que estas fuerzas “mejorarán y ampliarán las capacidades existentes para interrumpir el narcotráfico y debilitar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”.

Indicó que con este equipo se reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear e interrumpir las actividades y los actores ilícitos que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense.

El USS Ford, cuya escolta en la zona incluye al USS Bainbridge, el USS Mahan y el USS Winston Churchill, reforzará la potencia de fuego estadounidense en las cercanías de Venezuela, ya que el Departamento de Guerra (antes conocido como Departamento de Defensa)ha desplegado ocho buques de guerra, cazas F-35 y al menos un submarino de propulsión nuclear en el Caribe.

Las fuerzas armadas estadounidenses han estado atacando embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico en el Mar Caribe y el Pacífico Oriental, llevando a cabo 17 operaciones que han causado la muerte de al menos 76 personas, a quienes el gobierno ha calificado de “narcoterroristas”.

Reino Unido deja de compartir IA sobre embarcaciones

Fue el martes que el Reino Unido aseguró que desde hace un mes ya no comparte información de inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe porque no quiere ser cómplice de los ataques militares estadounidenses, al considerar que estos son ilegales.

Lo anterior se da debido a que los funcionarios británicos consideran que los ataques militares estadounidenses, que han causado la muerte de 76 personas, violan el derecho internacional, según indicaron fuentes cercanas a CNN.

Durante años, el Reino Unido -que controla varios territorios en el Caribe donde mantiene bases de inteligencia- ha ayudado a EE. UU. a localizar embarcaciones sospechosas de transportar drogas para que la Guardia Costera estadounidense pudiera interceptarla. Esto implicaba que las embarcaciones fueran detenidas, abordadas, su tripulación arrestada y la droga incautada.