Lo que hay que saber sobre el ‘enorme’ búnker militar bajo el salón de baile de Trump

WASHINGTON- La mayor parte de la atención pública se ha enfocado en lo que está a ras de suelo del proyecto del salón de baile de 400 millones de dólares planeado por el presidente Donald Trump, pero lo que hay debajo podría resultar ser lo más complejo y costoso del proyecto. Durante semanas, equipos de trabajadores han estado excavando y desarmando el Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia (PEOC, por su sigla en inglés), para construir algo más grande, mejor y más profundo bajo tierra.

El PEOC, construido en la Segunda Guerra Mundial para proteger al presidente y a otros altos cargos en caso de emergencia, fue el lugar al que se llevó al vicepresidente Dick Cheney tras los atentados terroristas del 11 de septiembre, y al que más tarde se le unieron el presidente George W. Bush y sus equipos de seguridad nacional. Trump también fue llevado allí a toda prisa durante las protestas por la muerte de George Floyd en 2020. El búnker está debajo de lo que fue el ala este de la Casa Blanca, que Trump derribó el año pasado para construir su salón de baile. Los detalles de la instalación subterránea suelen estar rodeados de secretismo. Pero ahora que el salón de Trump se enfrenta a una serie de desafíos legales, el presidente ha hablado más abiertamente del búnker. Dice que ambos están relacionados, por lo que la construcción del salón de baile es una cuestión de seguridad. Esto es lo que sabemos sobre el PEOC. UN ‘ENORME COMPLEJO’ MILITAR Trump dijo a los periodistas en el Air Force One el domingo que imaginaba su salón de baile de aproximadamente 8400 metros cuadrados como un “cobertizo” para el proyecto subterráneo. “Los militares están construyendo un enorme complejo bajo el salón de baile, que está en construcción, y nos está yendo muy bien”, dijo Trump. El búnker, dijo Trump, tendrá refugios antiaéreos e “instalaciones médicas muy importantes”, incluido un hospital. Tendrá los métodos de comunicación segura a la vanguardia y defensas contra armas biológicas. Dijo que el salón de baile protegería la instalación subterránea de drones, balas y otros ataques. “Es cristal antibalas de alta calidad. Todas las ventanas son a prueba de balas”, dijo Trump. La semana pasada, al referirse al proyecto del salón de baile en una reunión del gabinete, el presidente dijo que “los militares lo querían más que nadie”.

Trump ha dicho que los elementos de seguridad hacen que su proyecto sea aún más importante, un argumento que reiteró esta semana después de que un juez paralizara las obras del salón con el argumento de que requerían la aprobación del Congreso. “¡A menos que y hasta que el Congreso bendiga este proyecto mediante una autorización legal, la construcción tiene que detenerse!”, escribió el juez Richard J. Leon, del Tribunal Federal de Distrito de Washington, nombrado por George W. Bush. Trump ordenó una apelación, pero señaló una sección de la orden del juez Leon que permitía continuar “la construcción necesaria para garantizar la seguridad y protección de la Casa Blanca”.

“Tenemos biodefensa por todas partes”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval esta semana. “Tenemos telecomunicaciones y comunicaciones seguras por todas partes. Tenemos refugios antibombas que estamos construyendo. Tenemos un hospital e instalaciones médicas muy importantes que estamos construyendo. Tenemos todas estas cosas. Así que eso significa: puedo seguir construyendo”. EL SERVICIO SECRETO El Servicio Secreto estadounidense ha presentado dos veces ante el tribunal documentos que avalan la necesidad de terminar el proyecto del salón de baile. Matthew C. Quinn, subdirector del Servicio Secreto, escribió en diciembre y de nuevo en enero que cualquier paralización del proyecto podría poner vidas en peligro.

Quinn dijo que la agencia trabajaba con un contratista en las mejoras de seguridad, pero que las obras subterráneas no estaban terminadas. “Por lo tanto, cualquier pausa en la construcción, aunque sea temporal, dejaría sin cumplir la obligación del contratista en ese aspecto y, en consecuencia, obstaculizaría la capacidad del Servicio Secreto para cumplir sus obligaciones legales y su misión de protección”, escribió Quinn.