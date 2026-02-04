Lo que hay que saber sobre la publicación más reciente del archivo Epstein

Por: Ashley Ahn

El Departamento de Justicia publicó el viernes el lote más grande de archivos sobre Jeffrey Epstein hasta la fecha, una porción gigantesca que incluye tres millones de páginas más de documentos y miles de videos e imágenes.

Los documentos arrojan nueva luz sobre las relaciones del financiero caído en desgracia con varias figuras destacadas, como Elon Musk, Bill Gates y el secretario de Comercio Howard Lutnick. También contienen un número significativo de pistas no corroboradas dirigidas a las autoridades.

El Congreso ordenó la divulgación en noviembre, y el presidente Donald Trump firmó el proyecto a pesar de haberse opuesto inicialmente, ya que ha tratado de poner fin a las acusaciones y especulaciones que se arremolinan en torno al caso. El lote más reciente de documentos llegó semanas después del plazo del 19 de diciembre impuesto por el Congreso.

El fiscal general adjunto Todd Blanche dijo que la Casa Blanca “no tuvo nada que ver” con la examinación previa de los documentos publicados. “No han supervisado ni han dicho a este departamento cómo hacer nuestra revisión y qué buscar y qué editar o no editar”, dijo.

Esto es lo que sabemos sobre la publicación más reciente de los archivos Epstein.

LA PUBLICACIÓN FUE VOLUMINOSA

El Departamento publicó tres millones de páginas, 2000 videos y unas 180.000 imágenes el viernes hacia las 11 a. m., hora del Este de EE. UU. Las páginas contienen cadenas de correo electrónico, mensajes de texto, artículos de prensa, informes de investigaciones internas y otros materiales relacionados con Epstein, un delincuente sexual convicto.

Blanche dijo que el departamento había editado las imágenes de todas las mujeres de los archivos, excepto las de Ghislaine Maxwell, compañera y socia de Epstein desde hace mucho tiempo, quien ha sido condenada por tráfico sexual.

Los fiscales federales identificaron inicialmente seis millones de páginas como “potencialmente relativas” a la ley que obligaba al departamento a publicar sus archivos sobre las investigaciones de Epstein y Maxwell, dijo Blanche. Pero añadió que los funcionarios habían preferido hacer un “exceso de recopilación”, decidiendo más tarde divulgar solo la mitad de esa cantidad. Algunos legisladores demócratas acusaron el viernes al departamento de violar la ley y le exigieron que publicara los seis millones de páginas.

LOS DOCUMENTOS CONTIENEN PISTAS Y ACUSACIONES NO VERIFICADAS SOBRE TRUMP

Al parecer, los archivos contenían al menos 4500 documentos que mencionaban a Trump. Uno de ellos era un resumen que los funcionarios de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) recopilaron el verano pasado de más de una decena de denuncias de ciudadanos que implicaban a Trump y a Epstein.

No está claro por qué los investigadores elaboraron el resumen, que incluye acusaciones de abusos sexuales por parte de Epstein y Trump. Los correos electrónicos no incluían ninguna prueba que los corroborara, y The New York Times no describe los detalles de acusaciones no verificadas.