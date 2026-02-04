Lo que hay que saber sobre la publicación más reciente del archivo Epstein
Los documentos dan detalles sobre las relaciones de Epstein con varias figuras destacadas y contienen numerosas acusaciones sin corroborar
Por: Ashley Ahn
El Departamento de Justicia publicó el viernes el lote más grande de archivos sobre Jeffrey Epstein hasta la fecha, una porción gigantesca que incluye tres millones de páginas más de documentos y miles de videos e imágenes.
Los documentos arrojan nueva luz sobre las relaciones del financiero caído en desgracia con varias figuras destacadas, como Elon Musk, Bill Gates y el secretario de Comercio Howard Lutnick. También contienen un número significativo de pistas no corroboradas dirigidas a las autoridades.
El Congreso ordenó la divulgación en noviembre, y el presidente Donald Trump firmó el proyecto a pesar de haberse opuesto inicialmente, ya que ha tratado de poner fin a las acusaciones y especulaciones que se arremolinan en torno al caso. El lote más reciente de documentos llegó semanas después del plazo del 19 de diciembre impuesto por el Congreso.
El fiscal general adjunto Todd Blanche dijo que la Casa Blanca “no tuvo nada que ver” con la examinación previa de los documentos publicados. “No han supervisado ni han dicho a este departamento cómo hacer nuestra revisión y qué buscar y qué editar o no editar”, dijo.
Esto es lo que sabemos sobre la publicación más reciente de los archivos Epstein.
LA PUBLICACIÓN FUE VOLUMINOSA
El Departamento publicó tres millones de páginas, 2000 videos y unas 180.000 imágenes el viernes hacia las 11 a. m., hora del Este de EE. UU. Las páginas contienen cadenas de correo electrónico, mensajes de texto, artículos de prensa, informes de investigaciones internas y otros materiales relacionados con Epstein, un delincuente sexual convicto.
Blanche dijo que el departamento había editado las imágenes de todas las mujeres de los archivos, excepto las de Ghislaine Maxwell, compañera y socia de Epstein desde hace mucho tiempo, quien ha sido condenada por tráfico sexual.
Los fiscales federales identificaron inicialmente seis millones de páginas como “potencialmente relativas” a la ley que obligaba al departamento a publicar sus archivos sobre las investigaciones de Epstein y Maxwell, dijo Blanche. Pero añadió que los funcionarios habían preferido hacer un “exceso de recopilación”, decidiendo más tarde divulgar solo la mitad de esa cantidad. Algunos legisladores demócratas acusaron el viernes al departamento de violar la ley y le exigieron que publicara los seis millones de páginas.
LOS DOCUMENTOS CONTIENEN PISTAS Y ACUSACIONES NO VERIFICADAS SOBRE TRUMP
Al parecer, los archivos contenían al menos 4500 documentos que mencionaban a Trump. Uno de ellos era un resumen que los funcionarios de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) recopilaron el verano pasado de más de una decena de denuncias de ciudadanos que implicaban a Trump y a Epstein.
No está claro por qué los investigadores elaboraron el resumen, que incluye acusaciones de abusos sexuales por parte de Epstein y Trump. Los correos electrónicos no incluían ninguna prueba que los corroborara, y The New York Times no describe los detalles de acusaciones no verificadas.
Trump ha negado cualquier delito relacionado con Epstein. En respuesta a una solicitud de comentarios, la Casa Blanca remitió a una declaración pública del Departamento de Justicia, que afirmaba que los documentos del viernes “pueden incluir imágenes, documentos o videos falsos o presentados de forma falsa”. También dijo que algunos de los documentos contenían afirmaciones falsas contra Trump que se presentaron al FBI antes de las elecciones de 2020.
Muchos de los otros documentos eran artículos periodísticos o correos electrónicos que hacían referencia a Trump.
LOS ARCHIVOS DETALLAN LAS RELACIONES DE EPSTEIN CON VARIOS HOMBRES PODEROSOS
Según los correos electrónicos publicados, en 2013 Epstein redactó notas para Gates y sobre él que sugerían que mantenía relaciones sexuales extramatrimoniales. Un representante de Gates calificó las acusaciones de “absolutamente absurdas y completamente falsas”.
En un correo electrónico, Epstein escribió que había ayudado a Gates a adquirir medicamentos “para hacer frente a las consecuencias del sexo con chicas rusas”, y que le había facilitado citas a Gates con mujeres casadas.
No estaba claro si Epstein llegó a enviar los correos electrónicos a Gates.
Los archivos también revelaron que Lutnick planeó una visita a la isla de Epstein en 2012, aunque anteriormente había dicho que había roto lazos con Epstein alrededor de 2005.
Lutnick declaró al Times el viernes que no podía hacer comentarios sobre la visita a la isla porque no había visto los documentos más recientes sobre Epstein.
Un intercambio de correos electrónicos de 2013 entre el multimillonario británico Richard Branson y Epstein sugería que ambos mantenían una relación cercana, construida al menos en parte en torno a su interés por las mujeres. Y múltiples mensajes entre Musk y Epstein mostraban a ambos comparando agendas para encontrar tiempo para reunirse en Florida o en el Caribe entre 2012 y 2014.
Un documento detallaba un diagrama del círculo íntimo de Epstein, en el que estaban Maxwell, su abogado Darren Indyke y su contador Richard Kahn.
ESTA PROBABLEMENTE FUE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN IMPORTANTE DE ARCHIVOS SOBRE EPSTEIN
Blanche señaló que este lote de documentos sería la última publicación importante de los archivos Epstein. Dijo que era probable que ni siquiera estos documentos satisficieran la demanda pública de información sobre Epstein.
El departamento está obligado a presentar un informe al Congreso en el que explique por qué editó información. Blanche dijo que retuvo documentos que contenían datos de identificación personal o información médica de las víctimas de Epstein. También retuvo material que mostraba abusos sexuales a menores y material que mostraba muerte o violencia.
El departamento aún no ha presentado el informe, pero Blanche dijo que los funcionarios federales “lo harían a su debido tiempo”.
