Logra la voz de Hind Rajab conmover al mundo. Ahora, su madre rechaza la investigación del ejército israelí
La Fundación Hind Rajab, con sede en Bélgica, hace campaña para el arresto de tropas israelíes a las que acusa de crímenes de guerra
JERUSALÉN, ISRAEL- La madre de una niña palestina de 5 años que murió después de que fuerzas israelíes dispararan contra el automóvil de su familia en Ciudad de Gaza pide una investigación independiente sobre su muerte, tras afirmar que una indagación militar israelí anunciada esta semana es insuficiente.
Wesam Hamada señaló que las súplicas finales de su hija, Hind Rajab, todavía la atormentan.
“Lo único que recuerdo es su voz suplicando: ‘Mamá, tengo miedo. Mamá, tengo hambre. Mamá, estoy herida’”, relató. “Su voz se repite una y otra vez en mis oídos”.
La grabación, ampliamente difundida, de la llamada telefónica de Hind en enero de 2024 con su madre y con operadores de emergencias la convirtió en una de las víctimas más emblemáticas de la guerra entre Israel y Hamás.
El ejército de Israel admitió esta semana que disparó contra el automóvil de la familia mientras sus ocupantes huían de una invasión israelí y que también disparó hacia una ambulancia enviada para auxiliarlos.
Indicó que abriría una investigación penal sobre la conducta de sus tropas. Las seis personas que iban en el automóvil y dos paramédicos murieron. Pero la familia de Rajab y los socorristas de la Media Luna Roja palestina dudan de que la investigación israelí pueda hacer justicia.
“¿Por qué la investigación y el reconocimiento de los disparos contra el auto de Hind y contra los paramédicos llegaron después de más de dos años?”, dijo Hamada en una entrevista con The Associated Press. “Es un intento de distraer de lo que está pasando en Gaza y mejorar la imagen del ejército (israelí) ante el mundo. Eso es todo”.
UNA LLAMADA A PARAMÉDICOS QUE SE ESCUCHÓ EN TODO EL MUNDO
La historia de sus muertes provocó indignación internacional después de que la Media Luna Roja palestina difundiera grabaciones de Hind y de su prima de 15 años, Layan Hamada, pidiendo ayuda. La repercusión aumentó aún más con “The Voice of Hind Rajab” (“La voz de Hind Rajab”), una película que incluyó fragmentos de las grabaciones y fue nominada a un Óscar.
En las grabaciones, mientras se escuchan disparos a su alrededor, Hamada pide ayuda y les dice a los operadores de la Media Luna Roja que su familia había sido asesinada. Segundos después, se oyen más disparos y los gritos de Layan se detienen.
Los operadores de la ambulancia volvieron a llamar y encontraron a Hind al otro lado de la línea. Ella les dijo que Layan estaba muerta y que los tanques israelíes avanzaban. La Media Luna Roja envió una ambulancia y se mantuvo en contacto con Hind hasta que la llamada se cortó.
Hind y cinco familiares fueron hallados muertos en el automóvil de la familia 12 días después. Los dos médicos enviados para rescatarla también fueron hallados sin vida cerca del lugar, con su ambulancia ennegrecida y destruida.
Israel dijo inicialmente que sus tropas no estaban en la zona. Una comisión de investigación de la ONU y una pesquisa del grupo de investigación Forensic Architecture encontraron pruebas que situaban a fuerzas israelíes cerca del automóvil y les atribuyeron el ataque.
Rana Al Faqih, una operadora que estuvo en contacto con Hind durante más de tres horas, afirmó que ese día sigue grabado en su memoria. Intentó calmar a Hind y conectó a su madre a la llamada para consolarla.
“No pude llegar físicamente a Hind, abrazarla o hacerla sentir segura”, dijo en una entrevista en la sede de la Media Luna Roja en Ramala, Cisjordania. “Lo único que tenía era mi voz. Mi voz estuvo con ella, y pudo haberla consolado”.
Una investigación imparcial es la única manera de hacer justicia para la familia de Hind y para las familias de los trabajadores de emergencias, sostuvo.
DEFENSORES DUDAN DE QUE UNA INVESTIGACIÓN ISRAELÍ PUEDA EXIGIR RESPONSABILIDADES
La investigación es una de dos pesquisas penales que el ejército anunció el miércoles tras revisar aproximadamente 150 incidentes.
Los investigadores militares se encargarán ahora de las averiguaciones y presentarán sus conclusiones a los fiscales militares. El abogado general militar puede entonces decidir si continúa investigando, acusa a algún soldado o rechaza presentar cargos.
Funcionarios israelíes afirman que el sistema de justicia del país puede abordar cualquier violación cometida por sus tropas. Pero esas investigaciones rara vez derivan en acusaciones formales. Solo el 0,17% de los incidentes revisados entre 2014 y 2022 llevó a un proceso judicial, según un análisis del grupo israelí de derechos Yesh Din.
La Fundación Hind Rajab, con sede en Bélgica, que hace campaña para el arresto de tropas israelíes a las que acusa de crímenes de guerra, dijo en un comunicado el miércoles que una investigación militar israelí “no debe confundirse con un paso genuino hacia la justicia”.
“Las investigaciones internas de Israel sobre la conducta criminal de sus propios soldados son fundamentalmente defectuosas y no pueden considerarse mecanismos creíbles de rendición de cuentas”, afirmó.
UNA MADRE DICE QUE SU DUELO NO ES ÚNICO
La guerra entre Israel y Hamás comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando combatientes encabezados por Hamás mataron a 1,200 personas, en su mayoría civiles, en el sur de Israel y secuestraron a otras 251. Desde entonces, más de 73,400 personas han muerto en la ofensiva israelí, según el Ministerio de Salud en Gaza.
El ministerio, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, no ofrece un desglose entre civiles y combatientes, pero sostiene que las mujeres y los niños constituyen aproximadamente la mitad de las muertes.
Hamada dijo que su dolor desde la muerte de Hind, quien había querido convertirse en médica, no era único.
“El dolor es como el de cada madre que ha perdido a su hijo en Gaza”, expresó. “Deseas que estuviera frente a ti, creciendo y cumpliendo tus sueños y los suyos, y luego la pierdes en las circunstancias más horribles”.
Por Sam Metz, The Associated Press.