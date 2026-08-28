Logra la voz de Hind Rajab conmover al mundo. Ahora, su madre rechaza la investigación del ejército israelí

JERUSALÉN, ISRAEL- La madre de una niña palestina de 5 años que murió después de que fuerzas israelíes dispararan contra el automóvil de su familia en Ciudad de Gaza pide una investigación independiente sobre su muerte, tras afirmar que una indagación militar israelí anunciada esta semana es insuficiente. Wesam Hamada señaló que las súplicas finales de su hija, Hind Rajab, todavía la atormentan. “Lo único que recuerdo es su voz suplicando: ‘Mamá, tengo miedo. Mamá, tengo hambre. Mamá, estoy herida’”, relató. “Su voz se repite una y otra vez en mis oídos”.

La grabación, ampliamente difundida, de la llamada telefónica de Hind en enero de 2024 con su madre y con operadores de emergencias la convirtió en una de las víctimas más emblemáticas de la guerra entre Israel y Hamás. El ejército de Israel admitió esta semana que disparó contra el automóvil de la familia mientras sus ocupantes huían de una invasión israelí y que también disparó hacia una ambulancia enviada para auxiliarlos.

Indicó que abriría una investigación penal sobre la conducta de sus tropas. Las seis personas que iban en el automóvil y dos paramédicos murieron. Pero la familia de Rajab y los socorristas de la Media Luna Roja palestina dudan de que la investigación israelí pueda hacer justicia. “¿Por qué la investigación y el reconocimiento de los disparos contra el auto de Hind y contra los paramédicos llegaron después de más de dos años?”, dijo Hamada en una entrevista con The Associated Press. “Es un intento de distraer de lo que está pasando en Gaza y mejorar la imagen del ejército (israelí) ante el mundo. Eso es todo”. UNA LLAMADA A PARAMÉDICOS QUE SE ESCUCHÓ EN TODO EL MUNDO La historia de sus muertes provocó indignación internacional después de que la Media Luna Roja palestina difundiera grabaciones de Hind y de su prima de 15 años, Layan Hamada, pidiendo ayuda. La repercusión aumentó aún más con “The Voice of Hind Rajab” (“La voz de Hind Rajab”), una película que incluyó fragmentos de las grabaciones y fue nominada a un Óscar.

En las grabaciones, mientras se escuchan disparos a su alrededor, Hamada pide ayuda y les dice a los operadores de la Media Luna Roja que su familia había sido asesinada. Segundos después, se oyen más disparos y los gritos de Layan se detienen. Los operadores de la ambulancia volvieron a llamar y encontraron a Hind al otro lado de la línea. Ella les dijo que Layan estaba muerta y que los tanques israelíes avanzaban. La Media Luna Roja envió una ambulancia y se mantuvo en contacto con Hind hasta que la llamada se cortó.

Hind y cinco familiares fueron hallados muertos en el automóvil de la familia 12 días después. Los dos médicos enviados para rescatarla también fueron hallados sin vida cerca del lugar, con su ambulancia ennegrecida y destruida.