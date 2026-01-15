‘Los alquilan y se quedan con las ganancias’... Estados Unidos acusa a Cuba de explotación de médicos en el Caribe

La Embajada de Estados Unidos en Barbados lanzó una acusación directa contra el régimen cubano por la forma en que gestiona sus misiones médicas en el Caribe. A través de un mensaje oficial difundido en redes sociales, señaló que el gobierno de Cuba obtiene ganancias económicas a costa del trabajo de sus profesionales de la salud.

De acuerdo con la declaración, el sistema consiste en “alquilar” médicos a otros países a precios elevados, mientras el Estado cubano retiene la mayor parte de los ingresos generados por su labor. Para Washington, este esquema no puede considerarse un acto de solidaridad.

La Embajada subrayó que presentar estas misiones como ayuda humanitaria oculta una realidad distinta, en la que los médicos son utilizados como una fuente de financiamiento para el régimen.

TRABAJO FORZADO, NO COOPERACIÓN HUMANITARIA

Estados Unidos calificó el programa como un modelo de trabajo forzado, al considerar que los profesionales no reciben un pago justo ni gozan de plena libertad laboral. Según la denuncia, el beneficio económico se concentra en las élites del poder cubano.

En el mensaje se enfatiza que los médicos son tratados como mercancías, no como personas ni como especialistas con derechos laborales. Esta práctica, señaló la Embajada, vulnera principios básicos de dignidad humana.

Para el gobierno estadounidense, el hecho de cobrar sumas elevadas por los servicios médicos y quedarse con las ganancias demuestra que no se trata de cooperación solidaria, sino de un sistema coercitivo.

PROFESIONALES DE LA SALUD COMO FUENTE DE INGRESOS

La exportación de mano de obra médica ha sido señalada por Washington como una estrategia del régimen cubano para obtener divisas. En este modelo, los profesionales trabajan en el extranjero bajo condiciones que, según Estados Unidos, limitan su autonomía.

La Embajada insistió en que este esquema convierte a los médicos en instrumentos económicos, sin respetar plenamente su condición profesional ni su libertad individual.

Además, advirtió que estas prácticas no pueden ser justificadas bajo el discurso de la solidaridad internacional cuando existen indicios claros de explotación laboral.

EXIGEN FIN DEL PROGRAMA

Estados Unidos exigió el fin de este programa de misiones médicas bajo las condiciones actuales. Señaló que el modelo no cumple con estándares de trato justo ni con el reconocimiento profesional que merecen los médicos.

La demanda se centra en poner término a la exportación de personal de salud como mecanismo de control y obtención de ingresos por parte del Estado cubano.

Con esta declaración, Washington refuerza su postura crítica frente al régimen de Cuba y reitera que la cooperación internacional no puede construirse sobre prácticas coercitivas.

DATOS CURIOSOS

· EU califica las misiones médicas cubanas como trabajo forzado

· Denuncia que el régimen se queda con la mayor parte de las ganancias

· Afirma que los médicos son tratados como mercancía

· Rechaza que se presenten como ayuda humanitaria