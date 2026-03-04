Los aranceles globales del 15% de Trump entran en vigor esta semana: Bessent

WASHINGTON.- El aumento arancelario global que prometió el presidente Donald Trump comenzará a entrar en vigor en los próximos días, recordó este miércoles el secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent.

Dijo que los aranceles globales del 10% bajo la ley conocida como sección 122 que entraron en vigor el 24 de febrero de manera temporal y subirán al 15%, “probablemente esta semana”.

De acuerdo con Bessent, tiene un límite de 150 días antes de requerir la aprobación del Congreso.

Indicó que entes de que expire ese período de 150 días, la oficina del Representante Comercial de EU y el Departamento de Comercio evaluarán si se podrían utilizar otras leyes para elevar los aranceles a sus niveles anteriores.

Aseguró que las tasas volverán a estar a lo niveles por encima de ese porcentaje en los que estaban, en el caso de algunos países, en los próximos cinco meses.

“Creo verdaderamente que los aranceles volverá a su anterior nivel en los próximo cinco meses”, aseguró.

En ese sentido la Administración Trump deberá utilizar diversas leyes comerciales que no entren en conflicto con la decisión del Tribunal Supremo del pasado 20 de febrero.

MERCADOS

El S&P 500, el Promedio Industrial Dow Jones y el Nasdaq 100 registraron leves caídas esta mañana tras los comentarios de Bessent a las 7:00 a. m. EST, aunque los tres registraron ganancias desde entonces.

El S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones subieron un 0.3% a las 9:00 a. m. EST, mientras que el Nasdaq 500 subió un 0.6%.

Bessent también anunció esta mañana en la CNBC que Estados Unidos realizará una serie de anuncios para impulsar el comercio de petróleo en Medio Oriente, lo que provocó la caída de los precios del petróleo por primera vez desde que Estados Unidos lanzó ataques contra Irán el fin de semana pasado.

Fue el pasado 20 de febrero, que el Tribunal Supremo, con una mayoría de seis contra tres, falló en contra del uso de poderes de emergencia económica que Trump usó en abril para declarar el aumento de los aranceles llamados “recíprocos”.