Piden a educadores judíos que condenen a Israel antes de asistir a una conferencia a Italia, según un informe

Según un informe, una organización educativa internacional exigió a un grupo de educadores judíos que firmaran una declaración condenando a Israel antes de viajar a Italia para asistir a una conferencia de estudio. Alrededor de 100 profesores judíos de Estados Unidos e Israel cancelaron el viaje de estudios a la región de Reggio Emilia, previsto para finales de este mes para estudiar el Enfoque Reggio Emilia —un estilo de educación “adoptado desde hace mucho tiempo” por las escuelas preescolares judías— después de que se les exigiera que denunciaran al Estado judío, según informó Jewish Insider.

La impactante declaración fue el resultado de una protesta de algunos padres vinculados a la organización italiana anfitriona, Reggio Children, que se opusieron a la participación de los educadores judíos por su supuesto apoyo a Israel y a las Fuerzas de Defensa de Israel.

Se les pidió a los maestros que firmaran una declaración que decía: “Me distancio de la ocupación de Gaza y de la violación de los derechos de los niños y de los seres humanos en los territorios ocupados, así como en cualquier lugar del mundo”. Aproximadamente 1.200 personas, en su mayoría judíos, fueron masacradas por Hamás el 7 de octubre de 2023, lo que desencadenó la guerra en Gaza.

La directora de la escuela Manhattan Day School, Pesha Kletenik, afirmó que, supuestamente, los participantes fueron discriminados por su apoyo a Israel antes de que se les pidiera que firmaran la declaración. “Nuestras identidades se hicieron públicas, y nuestros perfiles personales e institucionales en las redes sociales fueron revisados y caracterizados como demostrativos de nuestro apoyo a Israel y a las FDI”, dijo Kletenik en un comunicado. Melissa Davis, de la escuela judía Milton Gottesman de Washington D.C., dijo que la promesa era el resultado de “las repercusiones del antisemitismo global”. En un comunicado, Davis afirmó que la cancelación del viaje representa “una pérdida para nuestra comunidad a corto plazo: nuestros profesores, y por ende, sus alumnos, no se verán enriquecidos por esta experiencia”.