Piden a educadores judíos que condenen a Israel antes de asistir a una conferencia a Italia, según un informe

Piden a educadores judíos que condenen a Israel antes de asistir a una conferencia a Italia, según un informe

+ Seguir en Seguir en Google
Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

Esta declaración se produce en un momento en que el antisemitismo en Italia sigue en aumento

Internacional
/
COMPARTIR

Según un informe, una organización educativa internacional exigió a un grupo de educadores judíos que firmaran una declaración condenando a Israel antes de viajar a Italia para asistir a una conferencia de estudio.

Alrededor de 100 profesores judíos de Estados Unidos e Israel cancelaron el viaje de estudios a la región de Reggio Emilia, previsto para finales de este mes para estudiar el Enfoque Reggio Emilia —un estilo de educación “adoptado desde hace mucho tiempo” por las escuelas preescolares judías— después de que se les exigiera que denunciaran al Estado judío, según informó Jewish Insider.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/ataques-rusos-dejan-tres-muertos-y-un-siniestro-total-para-600-mil-ucranianos-AE24133021

La impactante declaración fue el resultado de una protesta de algunos padres vinculados a la organización italiana anfitriona, Reggio Children, que se opusieron a la participación de los educadores judíos por su supuesto apoyo a Israel y a las Fuerzas de Defensa de Israel.

$!Alrededor de 100 profesores judíos de Estados Unidos e Israel cancelaron el viaje de estudios a la región de Reggio Emilia, previsto para finales de este mes para estudiar el Enfoque Reggio Emilia.
Alrededor de 100 profesores judíos de Estados Unidos e Israel cancelaron el viaje de estudios a la región de Reggio Emilia, previsto para finales de este mes para estudiar el Enfoque Reggio Emilia. AP

Se les pidió a los maestros que firmaran una declaración que decía: “Me distancio de la ocupación de Gaza y de la violación de los derechos de los niños y de los seres humanos en los territorios ocupados, así como en cualquier lugar del mundo”.

Aproximadamente 1.200 personas, en su mayoría judíos, fueron masacradas por Hamás el 7 de octubre de 2023, lo que desencadenó la guerra en Gaza.

$!El político italiano Ivan Scalfarotto criticó duramente el requisito y afirmó que pedir a “los judíos, por el mero hecho de ser judíos, que se distancien de las políticas del gobierno israelí es antisemitismo”.
El político italiano Ivan Scalfarotto criticó duramente el requisito y afirmó que pedir a “los judíos, por el mero hecho de ser judíos, que se distancien de las políticas del gobierno israelí es antisemitismo”. AP

La directora de la escuela Manhattan Day School, Pesha Kletenik, afirmó que, supuestamente, los participantes fueron discriminados por su apoyo a Israel antes de que se les pidiera que firmaran la declaración.

“Nuestras identidades se hicieron públicas, y nuestros perfiles personales e institucionales en las redes sociales fueron revisados y caracterizados como demostrativos de nuestro apoyo a Israel y a las FDI”, dijo Kletenik en un comunicado.

Melissa Davis, de la escuela judía Milton Gottesman de Washington D.C., dijo que la promesa era el resultado de “las repercusiones del antisemitismo global”.

En un comunicado, Davis afirmó que la cancelación del viaje representa “una pérdida para nuestra comunidad a corto plazo: nuestros profesores, y por ende, sus alumnos, no se verán enriquecidos por esta experiencia”.

$!Una encuesta realizada el año pasado reveló que alrededor del 15% de los italianos consideran que los ataques contra los judíos son “justificables”.
Una encuesta realizada el año pasado reveló que alrededor del 15% de los italianos consideran que los ataques contra los judíos son “justificables”. AP

Según informó el medio, el grupo organizador también estaba redactando otra declaración en la que pedía la “expulsión de la militarización de las escuelas” antes de que los participantes decidieran no asistir.

Esta declaración se produce en un momento en que el antisemitismo en Italia sigue en aumento, y los espacios sociales donde es aceptable ser judío se han reducido, según el Centro de Documentación Judía Contemporánea.

Una encuesta realizada el año pasado reveló que alrededor del 15% de los italianos consideran que los ataques contra los judíos son “justificables”.

El político italiano Ivan Scalfarotto criticó duramente el requisito y afirmó que pedir a “los judíos, por el mero hecho de ser judíos, que se distancien de las políticas del gobierno israelí es antisemitismo”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Ataques
Guerras
A20
Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Estados Unidos sancionó a 15 personas y empresas vinculadas al Cártel del Noreste por presunto lavado de dinero y financiamiento criminal.

EU sanciona a red del Cártel del Noreste vinculada con carreras de caballos y empresas
NosotrAs y la unidad

NosotrAs y la unidad
El mismo trato

El mismo trato
El estilo vaquero saltillense trasciende la arena de rodeo y se consolida como una tendencia de identidad, confort y moda para todas las edades.

¡Al estilo vaquero! Guía definitiva de compras físicas y online para triunfar en el Rodeo Saltillo
El Gobierno federal oficializó un decreto que exige a las gigantes tecnológicas proteger a niños y adolescentes de la violencia y el acoso digital, bajo la advertencia de aplicar sanciones por ley si no cumplen.

Sheinbaum firma decreto que prohíbe a redes sociales el acceso de contenidos violentos a niños y adolescentes
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvias, granizadas, fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h y evento Norte
Los Ángeles cortó a Harrison Mevis (92) después de que fallara un gol de campo de 50 yardas y le bloquearan otro de 48 en tiempo extra, durante la derrota por 37-34 frente a los Bills.

Corren al villano; Rams despiden a Harrison Mevis tras sus fallas ante Buffalo
Agenda. Entre conciertos, festivales y experiencias dedicadas al terror, la agenda local ofrecerá opciones para disfrutar de miércoles a domingo.

Se llena Saltillo de música, ‘terror’, rodeo y fiesta con Alejandro Sanz, Julión Álvarez, Saltillera Fest y más