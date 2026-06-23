Un piloto de caza estadounidense derribado por Irán describe unos alarmantes drones con forma de medusa antes del accidente

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    Un piloto de caza estadounidense derribado por Irán describe unos alarmantes drones con forma de medusa antes del accidente
    Aún se investiga cómo fue derribado el avión de combate, pero la formación de drones, que el piloto describió como un “campo minado de drones” flotando en el aire puede haber ayudado a Irán a derribar el F-15. EFE

El piloto del F-15 compartió el alarmante encuentro en una reunión informativa con funcionarios de inteligencia

Un piloto estadounidense que fue rescatado después de que su avión fuera derribado en Irán recordó escalofriantemente cómo fue rodeado por drones iraníes que se movían al unísono en una formación similar a la de una medusa.

“Varios drones interconectados y moviéndose como uno solo, con drones más pequeños debajo de los más grandes como si fueran piernas”, dijo a CNN una de las fuentes familiarizadas con el relato del piloto.

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“Auténtica mierda alienígena”, añadió la fuente.

El piloto del F-15 compartió el alarmante encuentro en una reunión informativa con funcionarios de inteligencia después del incidente de abril, lo que podría indicar que Irán ha aumentado significativamente sus capacidades militares con drones, según CNN.

Aún se investiga cómo fue derribado el avión de combate, pero la formación de drones —que una fuente le dijo a CNN que el piloto describió como un “campo minado de drones” flotando en el aire— puede haber ayudado a Irán a derribar el F-15.

El piloto y un oficial de sistemas de armas se eyectaron del avión el Viernes Santo; fue la primera vez en el conflicto que un avión estadounidense fue derribado en espacio aéreo iraní.

El piloto fue rescatado rápidamente horas después, el 3 de abril, pero el oficial de armamento, que resultó gravemente herido, se vio obligado a esconderse en las montañas Zagros durante más de un día después de que Irán pusiera precio a su cabeza.

Según CNN, no está claro si el oficial de armamento presenció los drones iraníes.

Los servicios de inteligencia han estado debatiendo qué pensar del relato del piloto y si recordaba claramente el incidente tras sufrir una conmoción cerebral en el accidente.

El mismo piloto había estado involucrado en un incidente de fuego amigo en Kuwait el 2 de marzo, en el que las fuerzas de defensa kuwaitíes dispararon accidentalmente contra tres aviones F-15E Strike Eagle. Los seis miembros de la tripulación se vieron obligados a eyectarse y aterrizaron sanos y salvos en territorio aliado.

Durante la operación de rescate del piloto, un helicóptero estadounidense fue alcanzado por disparos de armas ligeras, pero aterrizó sin problemas, a pesar de que varios miembros de la tripulación resultaron heridos.

La búsqueda del oficial de armas, por cuya cabeza se ofrecía una recompensa de 60.000 dólares, fue mucho más difícil y dramática, e involucró al Equipo SEAL 6, una estratagema de la CIA y una pista de aterrizaje avanzada construida rápidamente en territorio hostil.

Según los informes, el oficial logró escalar una cresta de 7.000 pies para evadir la captura durante 36 horas con solo una pistola para defenderse, mientras drones estadounidenses bombardeaban con misiles a las fuerzas iraníes cercanas si se acercaban a su posición.

Al mismo tiempo, la CIA orquestó una maniobra de distracción: difundió información falsa que indicaba que ya había sido rescatado y que estaba siendo expulsado de Irán, según informó el New York Times.

La operación consistió en el aterrizaje de varios aviones de transporte en una pista de aterrizaje improvisada en lo profundo del territorio iraní, justo al sur de la ciudad de Isfahán, después de que se rastreara la baliza de emergencia del oficial hasta la montaña.

Dos helicópteros MC-130J, cada uno valorado en unos 100 millones de dólares, fueron destruidos en el lugar para evitar que cayeran en manos enemigas después de quedar atascados en la pista.

Según informaron las autoridades, no hubo bajas estadounidenses entre el equipo de rescate, y todos los comandos y el oficial de armas involucrados regresaron sanos y salvos.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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