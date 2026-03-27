Los europeos evitan extender su enojo con Trump hacia todos los estadounidenses

Jesús Tello, de 75 años, un votante conservador que diagnosticó al presidente estadounidense como un “narcisista patológico” a quien no le importan las consecuencias de sus actos y solo ve enemigos, dijo que Donald Trump estaba fuera de lugar. Pero su mala opinión del presidente estadounidense no se extendía, dijo Tello, a todos los estadounidenses que tenían la “mala suerte” de vivir con Trump.

Un psiquiatra jubilado bebía su café con leche por la mañana en un bar en Granada, España, una ciudad repleta de turistas y estudiantes estadounidenses, mientras seguía un debate celebrado esta semana en el Parlamento español sobre las consecuencias económicas de la guerra del presidente Donald Trump en Irán.

Los estadounidenses, dijo, siempre eran bienvenidos.

En 2003, la preparación de la invasión de Irak liderada por Estados Unidos provocó una oleada de sentimiento antiestadounidense entre los europeos, molestos con el presidente George W. Bush por intentar arrastrar a sus naciones a un callejón sin salida. En toda Europa, las manifestaciones masivas contra la guerra dirigieron la indignación contra Bush, que a veces se convertía en una rabia más generalizada contra Estados Unidos.

Esta vez, en las calles del continente se respira un ambiente distinto, menos hostil, aunque algunos estadounidenses hayan expresado su temor a una reacción violenta. Las manifestaciones han sido pocas y pequeñas. Aunque las encuestas en toda Europa muestran una profunda desaprobación de Trump y de una guerra que corre el riesgo de desestabilizar la economía y la seguridad de Europa, los europeos, al menos por ahora, suelen distinguir entre el líder estadounidense y el pueblo estadounidense que visita sus bistrós, tiendas, catedrales y atracciones turísticas.

“Es bueno separar a los dos”, dijo Alessandro Zanuso, de 29 años, diseñador gráfico en París.

A diferencia del gobierno de Trump, el de Bush se pasó meses presentando argumentos, por engañosos que fueran, para convencer al Congreso, al pueblo estadounidense y a los líderes mundiales antes de ir a la guerra. Trump no solicitó la aprobación del Congreso ni de las Naciones Unidas, ni siquiera consultó previamente a los legisladores estadounidenses o a los aliados europeos. Rompió osadamente sus promesas de “no a nuevas guerras”, y disgustó a gran parte de su propia base de seguidores al unirse al ataque de Israel contra Irán.

Como resultado, dijeron esta semana personas de todo el continente, los europeos no tienen la sensación de que a Trump lo está apoyando su país. Esa distancia, dijeron, eliminó parte de la mancha de la guerra de los visitantes en sus costas. En lugar del patrioterismo de la época de la guerra de Irak y de hablar del excepcionalismo estadounidense, vieron a visitantes estadounidenses escarmentados, que ponían su postura política, y en algunos casos sus nacionalidades, en un segundo plano.

“Conocí a muchos estadounidenses que decían que eran de Canadá”, dijo Robert Lewis, de 65 años, de Cardiff, Gales, junto a la catedral de Granada. “No quieren reconocerlo”.

Cyril Pasteyer, de 24 años, jefe de camareros de un restaurante de París, dijo que había notado que los estadounidenses se mostraban reticentes a hablar de la situación en su país.

En Bruselas, David Sastre, de 45 años, que lleva a turistas en carruaje, dijo que a veces los estadounidenses le pedían disculpas por ser estadounidenses. Les aseguró, dijo, que a los europeos les gustan “el 99,999 por ciento de los estadounidenses”. Para él, Trump parecía caer en el 0,001 por ciento. “El problema es el jefe de Estado”, dijo.

Es posible que ese sentimiento se esté extendiendo incluso a los aliados nominales de Trump en Europa, como la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Esta semana, Meloni perdió un referendo sobre su plan para reestructurar el sistema judicial italiano. A medida que la contienda se iba estrechando en los días previos a la votación, fue de poca ayuda, dijeron algunos expertos, su cercanía a Trump, quien es cada vez más impopular por sus aranceles, provocaciones antieuropeas y el aumento de los precios de la energía por la guerra.

Algunos partidarios de Trump en Europa lo apoyan. Yves Souvenir, de 57 años, miembro del Club Americano de Bruselas, propuso que el club organizara un acto social llamado “Epic Fury”, llamado así por la misión militar en Irán, “para celebrar al gobierno”. Souvenir aún no ha recibido respuesta de los dirigentes del club, dijo esta semana.

Pero otros seguidores de Trump en Europa se sienten desorientados por el inesperado comportamiento arriesgado de su gobierno.

Sergio Urquiza, de 19 años, simpatizante del partido español de extrema derecha Vox y de Trump, hasta que llegó la guerra en Irán, dijo que en su opinión se trataba de gente loca.

Urquiza llevaba una mochila de la NASA decorada con una bandera estadounidense mientras caminaba en Granada hacia una procesión religiosa infantil previa a la Semana Santa. A Urquiza le preocupaba que la guerra aumentara el precio de la gasolina y causara un sufrimiento innecesario en Irán y en el mundo. Aun así, dijo que no se lo echaba en cara a los estudiantes estadounidenses que venían a su ciudad. Era posible hacer una distinción, dijo Urquiza.

Algunos turistas estadounidenses que esperaban una bienvenida fría apreciaron la acogida cálida de Europa.

John Martin, de 46 años, dijo que si hubiera podido predecir la guerra en Irán, que no le parecía una buena idea, probablemente no habría traído a su familia de Arkansas a España.

Pero mientras Martin y su familia bajaban por la Alhambra, la fortaleza amurallada en Granada que alberga magníficos palacios y jardines árabes de finales de la Edad Media, bromeó diciendo que todos parecían “contentos de aceptar nuestro dinero”.

Su esposa, Allison, dijo que la pareja y sus dos hijos no habían sentido “ningún tipo de animadversión” mientras recorrían el país. Los españoles parecían comprender, dijeron, que muchos estadounidenses estaban tan disgustados por Trump como ellos.

“Es un momento provisional”, dijo Martin, tradicionalmente votante republicano, pero con fuertes dudas sobre Trump. “Esperemos”.

Los expatriados estadounidenses dijeron haber recibido más empatía que condena. Katherine Wilson, escritora y actriz residente en Roma, dijo que estaba experimentando menos sentimiento antiestadounidense que durante la guerra en Irak. Italia tiene una larga historia de liderazgo cuestionable, que se remonta al menos al Imperio romano, y los italianos “estarían muy mal” si fueran juzgados por sus dirigentes, dijo. Los italianos tienen ahora un mensaje, dijo, de “oh, amigo, sabemos lo que es tener un líder que hace cosas con las que no estamos de acuerdo”.