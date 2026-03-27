Trump afirma que no está ‘desesperado’ por llegar a un acuerdo de paz con Irán

“Soy todo lo contrario a estar desesperado. No me importa”, dijo en la reunión de su gabinete.

Donald Trump ha negado vehementemente los informes que afirman que está “desesperado” por poner fin a la guerra contra Irán, e insistió en que tiene asuntos pendientes mientras extiende el plazo para las conversaciones.

Las negociaciones de paz entre Washington y Teherán continúan, con países intermediarios que actúan como mensajeros, mientras la guerra entra en su cuarta semana.

Dado que las conversaciones iban “muy bien”, Trump extendió el plazo original de cinco días para que Irán abriera el estrecho de Ormuz por otros cinco días, hasta el lunes 6 de abril, para dar más tiempo a los negociadores. El plazo anterior era el viernes.

“Las conversaciones continúan y, a pesar de las declaraciones erróneas en sentido contrario de los medios de comunicación que difunden noticias falsas, y de otros, van muy bien”, anunció el presidente en una publicación en Truth Social.

Trump se mostró visiblemente molesto por un artículo del Wall Street Journal que informaba que deseaba un rápido fin al conflicto, calificándolo de “noticia falsa”.

Dijo que, si estuviera desesperado, el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, sería el primero en saberlo, porque ordenaría la retirada del ejército estadounidense de la región.

“Hoy leí una noticia que decía que estoy desesperado por llegar a un acuerdo. No es cierto. Si lo estuviera, él sería el primero en saberlo. Pete, vámonos de aquí”, dijo Trump.

Pero, como señaló el presidente, lo que realmente quiere hacer es terminar el trabajo.

“Tenemos otros objetivos que queremos alcanzar antes de irnos”, señaló.

El presidente se mostró muy comunicativo durante la reunión de gabinete del jueves, ofreciendo información actualizada en tiempo real sobre la situación con Irán, criticando duramente a la OTAN por su falta de lealtad y destacando el trabajo que ha realizado a nivel nacional para hacer de Estados Unidos un país más seguro.

También reveló la respuesta a un misterio que ha atormentado a Washington en los últimos dos días: ¿cuál era el regalo que recibió de Irán?

Se trataba de 10 “grandes barcos” cargados de petróleo, en una muestra de buena voluntad por parte de Teherán.

“Dijeron: ‘Para demostrarte que somos reales, sólidos y que estamos aquí, te vamos a dejar con ocho barcos de petróleo, ocho barcos, ocho grandes barcos de petróleo’. ... y no le di mucha importancia”, dijo Trump en la reunión de su gabinete.

“Y yo dije: ‘Bueno, supongo que estamos tratando con la gente adecuada’. Y, de hecho, se disculparon por algo que habían dicho”, continuó el presidente. “Y dijeron: ‘Vamos a enviar dos barcos más’, y al final fueron diez”.

Trump quedó tan satisfecho con el regalo que le dio a Irán días adicionales para abrir el estrecho.

“ Me pidieron siete. Y yo les dije: ‘Les voy a dar 10, porque me dieron barcos’”, declaró a Fox News sobre la prórroga de su plazo.

El estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte de petróleo y mercancías desde y hacia Oriente Medio, sigue siendo motivo de controversia. Teherán quiere mantener el control de este valioso enclave, vital para el suministro energético mundial, mientras que Trump busca garantizar que Irán no pueda seguir amenazando el comercio.

Eliminar el “99%” de la amenaza militar de Irán en el estrecho no era suficiente, porque el 1% restante sigue representando un riesgo para los barcos en la región, insistió Trump.

“Digamos que hacemos un trabajo excelente: digamos que obtenemos un 99%, pero un 1% es inaceptable. Porque un 1% es como un misil abriendo un agujero en el casco de un barco”, dijo.

El estrecho, de tan solo 38 kilómetros de ancho en su punto más angosto, sigue siendo un tema clave en las negociaciones de paz, pero los negociadores estadounidenses se mostraron optimistas.

El enviado especial Steve Witkoff, que lidera las conversaciones, dijo que el equipo estadounidense ha presentado a Teherán un plan de acción de 15 puntos para la paz y que hay “fuertes indicios” de que un acuerdo es una “posibilidad”.

Fue enviado a través de Pakistán, que actúa como mediador. Se negó a dar más detalles.

“Se trata de conversaciones diplomáticas delicadas, y usted nos ha indicado que mantengamos la confidencialidad sobre los términos específicos y que no negociemos a través de los medios de comunicación, como hacen otros”, señaló Witkoff.

Dijo que él y su negociador, Jared Kushner, están presionando a Irán para que comprenda “que este es un punto de inflexión, sin buenas alternativas para ellos aparte de más muerte y destrucción”.

“Tenemos fuertes indicios de que esto es posible, y si el acuerdo se concreta, será estupendo para Irán”, señaló.