Los fabricantes de pasta italianos obtienen un indulto de los aranceles de Trump

El gobierno de Estados Unidos ha reducido los aranceles propuestos a la pasta italiana que casi habrían duplicado el costo de muchas marcas para los compradores.

Donald Trump había amenazado con imponer aranceles de hasta el 92% a las empresas de pasta italianas, después de acusar a 13 productores, incluidos Barilla, La Molisana y Pastificio Lucio Garofalo, de vender sus productos a precios injustamente bajos.

Se estima que Italia es responsable de ventas anuales de pasta a Estados Unidos por un valor de 770 millones de dólares.

El jueves, el gobierno de Italia dijo que el Departamento de Comercio de Estados Unidos (DoC) había revisado los aranceles propuestos y los había reducido a un rango de entre el 2% y el 14%.

Cualquier arancel adicional que se imponga a los fabricantes de pasta italianos se sumará al arancel del 15% que Trump ha impuesto a la mayoría de los productos importados de la UE a EE. UU. Sin embargo, el Departamento de Comercio afirmó que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre el nivel de aranceles que se impondrán a los productores de pasta.

Dijo que un análisis preliminar publicado a principios de esta semana mostró que los fabricantes de pasta italianos habían “abordado muchas de las preguntas [del DoC]”.

Los resultados finales de su análisis se anunciarán el 12 de marzo, momento en el que se tomará una decisión final sobre los derechos de importación.

Estados Unidos ha declarado que las 13 empresas a las que apunta representan aproximadamente el 16% de la pasta importada de Italia a Estados Unidos. Coldiretti, la asociación agroindustrial italiana, advirtió que los aranceles serían un golpe fatal para la industria de la pasta del país.

La Comisión Europea había dicho que intervendría en la disputa si fuera necesario.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia declaró que la revisión preliminar indicó que el arancel impuesto a La Molisana se reduciría al 2,26 % y el arancel a Garofalo se fijaría en aproximadamente el 14 %. Los 11 productores de pasta restantes se enfrentarán a aranceles del 9,09 %.

“El nuevo cálculo de los aranceles es una señal de que las autoridades estadounidenses reconocen la voluntad constructiva de nuestras empresas de cooperar”, afirmó el ministerio.

El cambio de posición sobre los aranceles a la pasta se produjo un día después de que la administración estadounidense dijera que estaba retrasando por un año más los aumentos de aranceles sobre muebles tapizados, gabinetes de cocina y tocadores.

Se había previsto que los aranceles de importación sobre gabinetes de cocina y tocadores aumentaran del 25% al 50% el 1 de enero, mientras que los aranceles sobre muebles tapizados aumentarían del 25% al 30%.

La Casa Blanca afirmó que Estados Unidos continúa “participando en negociaciones productivas con sus socios comerciales”.