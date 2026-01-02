Maduro insta a Trump a abandonar el ‘belicismo ilegal’ e iniciar ‘conversaciones serias’

El líder venezolano, Nicolás Maduro, ha instado a Donald Trump a abandonar su “belicismo ilegal” y comenzar “conversaciones serias” con su administración mientras el misterio continúa rodeando un supuesto ataque aéreo de la CIA antes de Navidad en el país sudamericano.

Durante una entrevista televisiva de una hora, Maduro se negó a confirmar los informes del aparente ataque estadounidense, que sería el primero en suelo venezolano desde que Trump comenzó su campaña de presión militar de cinco meses en agosto.

“Esto podría ser algo que hablemos en unos días”, dijo Maduro al periodista español Ignacio Ramonet mientras el líder venezolano conducía por las calles de Caracas en un aparente intento de proyectar serenidad ante la presión estadounidense.

En un momento dado, durante lo que Maduro llamó la transmisión del “coche cápsula”, condujo la camioneta plateada frente a la casa donde creció y la iglesia donde celebró su bautismo y primera comunión. “Caracas se ve tan hermosa”, declaró Maduro, instando a los votantes estadounidenses a reflexionar sobre si querían que Trump los llevara a una versión sudamericana de la guerra de Irak.

Maduro rechazó las afirmaciones estadounidenses que justificaban la campaña de Trump, alegándolo como líder de una organización criminal narcoterrorista que inundaba Estados Unidos de drogas. Afirmó que creía que el verdadero objetivo de Washington era apoderarse de los recursos venezolanos, como el petróleo, el oro y las tierras raras.

“Como no pueden acusarme ni a mí ni a Venezuela de tener armas de destrucción masiva... como no pueden acusarnos de tener misiles nucleares... ni armas químicas... han inventado una afirmación que Estados Unidos sabe que es tan falsa como la afirmación sobre las armas de destrucción masiva que los llevó a una guerra eterna”, dijo Maduro. “Creo que debemos dejar todo esto de lado e iniciar un diálogo serio.

El gobierno de Estados Unidos sabe que si quieren discutir seriamente un acuerdo para combatir el narcotráfico, estamos listos. Si quieren petróleo, Venezuela está lista para la inversión estadounidense, como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran.

El New York Times informó el mes pasado que Maduro había respondido a la campaña de presión de Trump durmiendo regularmente en diferentes lugares y cambiando de teléfonos móviles para evitar ser capturado por las fuerzas especiales estadounidenses o morir en un ataque aéreo.

Sin embargo, al preguntársele qué impacto estaba teniendo la campaña de presión de Trump en su estado físico y emocional, Maduro adoptó un tono indiferente. “Tengo un refugio infalible: Dios Todopoderoso”, respondió. “He confiado Venezuela a nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes”.

La entrevista pregrabada de Maduro se produjo después de que Trump declarara el lunes que Estados Unidos había atacado un puerto que atendía a barcos narcotraficantes venezolanos el mes pasado. Medios estadounidenses han afirmado que la CIA estaba detrás del ataque con drones.

De confirmarse, el primer ataque en tierra marcaría una nueva fase en una campaña que ha implicado el despliegue de una enorme flota naval estadounidense, ataques aéreos contra presuntos narcotraficantes y un “bloqueo total” de petroleros sancionados , la incautación de dos buques y la persecución de un tercero.

Maduro afirmó no haber hablado con Trump desde una conversación de 10 minutos el 21 de noviembre, la cual calificó de cordial y respetuosa. “Esa conversación fue incluso amena, pero desde entonces la evolución no ha sido agradable”, afirmó, instando al diálogo y la diplomacia entre Washington y Caracas.

La entrevista se grabó en Nochevieja, el mismo día en que el ejército estadounidense anunció ataques contra cinco presuntos barcos de narcotráfico. Los últimos ataques elevan a 35 el número total de ataques conocidos contra barcos y al menos 115 el número de muertos, según cifras de la administración Trump. Entre las víctimas se encuentran venezolanos.

Trump ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y ha afirmado que Washington está involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga. Los ataques comenzaron frente a la costa caribeña de Venezuela y luego se expandieron al océano Pacífico oriental.