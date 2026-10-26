Los israelíes se preparan para decidir si Netanyahu aún merece liderar el país tras los ataques del 7 de octubre

Ese es quizás el tema central cuando los israelíes acudan a las urnas el martes por sexta vez en ocho años. Netanyahu es el único funcionario de seguridad israelí que se ha mantenido en el poder tras el ataque sorpresa en el sur de Israel, que dejó 1200 muertos y 251 rehenes.

¿Debería castigarse al primer ministro Benjamin Netanyahu por el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, o es, de hecho, la persona más capacitada para proteger al Estado judío durante su guerra en múltiples frentes?

También dio lugar a la guerra de Gaza , una guerra contra Hezbolá en el Líbano y una posterior ola de protestas antiisraelíes y un creciente antisemitismo en todo el mundo.

Los críticos quieren crear una comisión el 7 de octubre para examinar los fallos del gobierno durante el ataque terrorista. También está en juego el futuro del servicio militar obligatorio para la comunidad ultraortodoxa de Israel, según declaró Jeremy Sultan, analista político del Comité Electoral Central de Israel, en una reciente charla con el centro de estudios Brookings Institute.

Según los observadores, en la mayoría de las cuestiones importantes que suscitan interés fuera de Israel —la guerra de Gaza, los asentamientos en Cisjordania, el destino de los palestinos—, el bloque Likud de Netanyahu y la oposición comparten plataformas similares.

Shachar Zafran, de 25 años, que sobrevivió al ataque de Hamás contra el kibutz Ein HaShlosha, dijo que votó por Netanyahu en las últimas elecciones, pero que ahora tiene la intención de apoyar al ex primer ministro Naftali Bennett, líder de un importante partido de la oposición.

“Personalmente, aunque suene un poco descabellado, creo que Bibi es una muy buena líder”, dijo Zafran.

“Obviamente, tuvo sus malos momentos con el 7 de octubre. No podemos ignorarlo. Pero creo que necesitamos cambiar, principalmente porque la mayoría de los israelíes no creen en él, y eso está dividiendo a Israel”.

¿QUIÉNES SON LOS PRINCIPALES CONTENDIENTES?

Netanyahu y el exjefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Gadi Eisenkot, son los dos principales aspirantes a liderar el gobierno de Israel.

Netanyahu fue primer ministro desde 2009 hasta 2021, y regresó al cargo en 2022, presentándose como el único capaz de liderar a Israel en las guerras actuales y mantener una estrecha amistad con Estados Unidos.

Su bloque Likud se ha aliado con otros cinco partidos religiosos conservadores y nacionalistas.

Eisenkot, quien dirigió las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de 2015 a 2019, lidera el partido centrista Yashar!, que está aliado con la coalición Juntos, liderada por Bennett y Yair Lapid, así como con Yisrael Beiteinu (Israel Nuestro Hogar) de Avigdor Liberman y los Demócratas de Yair Golan.

Una diferencia clave es que Eisenkot se opone a la dependencia de Israel respecto a Estados Unidos y afirma que solo los israelíes pueden protegerse mutuamente, según Dahlia Scheindlin, encuestadora y consultora política del periódico Haaretz.

La postura de Eisenkot respecto a Estados Unidos ha asustado a algunos votantes, incluido el alcalde de Sderot, Alon Davidi, quien describió los próximos dos años como vitales para la supervivencia de Israel.

“Nos quedan dos años de la administración Trump. No encontraremos a nadie como Trump que apoye a Israel, y debemos aprovecharlo”, dijo Davidi. “El que tiene experiencia en todo el mundo es Netanyahu”.

Las principales encuestas israelíes muestran que la coalición de Netanyahu va a la zaga, con alrededor de 50 de los 120 escaños de la Knesset. Se prevé que los partidos de la oposición obtengan alrededor de 54 escaños.

Si ninguno de los dos grupos consigue la mayoría de 61 escaños, los partidos más pequeños serán el factor decisivo en las elecciones, entre ellos la Lista Conjunta de Israel y Ra’am, ambos partidos árabe-israelíes.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS ELECCIONES?

Israel cuenta con un sistema parlamentario en el que los ciudadanos votan para elegir a los miembros de los partidos que ocuparán un puesto en la Knesset, la cámara de 120 escaños, lo que significa que una coalición debe tener la mayoría para elegir a un primer ministro.

Según Sultan, al menos 38 partidos se presentan a las elecciones de este año, pero es probable que solo alrededor de una cuarta parte consiga el apoyo suficiente para tener voz y voto.

Un partido necesita al menos el 3,25% del voto nacional para entrar en la Knesset, lo que equivale a cuatro escaños.

Los israelíes votan a nivel nacional por un partido, no por escaños locales individuales como en las elecciones parlamentarias del Reino Unido, y los escaños se asignan en función del porcentaje de votos nacionales que obtiene cada partido.

Esto significa que los partidos Likud de Netanyahu y Yashar de Eisenkot han tenido que formar alianzas con otros partidos para poder alcanzar el umbral de 61 escaños necesario para establecer el nuevo gobierno.

Además, los israelíes deben estar en Israel para votar. Salvo contadas excepciones, los israelíes residentes en el extranjero deben regresar al Estado judío si desean emitir su voto.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS?

Una de las cuestiones que más preocupan a los votantes es la formación de una comisión de investigación, prevista para el 7 de octubre, para abordar los fallos del gobierno de Netanyahu a la hora de prever el ataque más mortífero contra Israel en 50 años.

La administración de Netanyahu se ha enfrentado a una fuerte reacción negativa por la disolución de la comisión, y el primer ministro es el único miembro de alto rango del gobierno en ese momento que aún no ha dimitido ni ha abandonado su cargo público desde el ataque.

“El hecho de que no se esté llevando a cabo ninguna investigación sobre lo ocurrido el 7 de octubre es un problema enorme para muchos de nosotros, tanto izquierdistas como derechistas”, dijo Zohar Ben Ari, de 49 años, una enfermera que trabajaba en el Centro Médico Soroka el 7 de octubre.

Los defensores de Netanyahu argumentan que sus logros militares desde el 7 de octubre merecen tanta consideración como los fracasos que precedieron al ataque. El general de brigada retirado Danny Van Buren sostiene que el primer ministro se desempeñó bien en un conflicto regional que se extendió desde Gaza hasta el Líbano, Siria e Irán.

“Esto es como una partida de ajedrez, y en términos generales, creo que lo hicimos bien”, dijo Van Buren. “No todos piensan que el gobierno sea corrupto. Claro que cometieron errores. Quizás este error les cueste caro en las próximas elecciones”.

El servicio militar obligatorio es otro tema importante, ya que los reservistas israelíes están cansados de las guerras en curso, mientras que los hombres ultraortodoxos siguen eludiendo el reclutamiento, obteniendo una exención por dedicarse al estudio religioso a tiempo completo.

Netanyahu ha protegido a la comunidad ultraortodoxa para apaciguar a los miembros de su coalición y mantener el control de la Knesset, y queda por ver si la oposición reanudará la lucha para que se apruebe el proyecto de ley.

La reforma judicial también estará en primera plana en la mente de los votantes israelíes la próxima semana, ya que el impulso de Netanyahu para limitar el poder de la Corte Suprema del país ha sido criticado como una amenaza para la democracia de la nación.