Los líderes de Canadá y Australia instan a una desescalada de la guerra en Irán

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 5 marzo 2026
    Los líderes de Canadá y Australia instan a una desescalada de la guerra en Irán

La reunión se produjo después de la noticia de que un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el Océano Índico

Los primeros ministros de Canadá y Australia pidieron el jueves una desescalada de la guerra con Irán, pero añadieron que los iraníes nunca deben obtener un arma nuclear.

El canadiense Mark Carney y su homólogo australiano Anthony Albanese discutieron la guerra durante su reunión en la capital de Australia, Canberra.

TE PUEDE INTERESAR: Ataques aéreos impactan la frontera entre Irán e Irak mientras cobra impulso el plan de EU e Israel para movilizar a los kurdos

La reunión se produjo después de la noticia de que un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el Océano Índico y Turquía dijo que las defensas de la OTAN interceptaron un misil balístico lanzado desde Irán antes de que ingresara al espacio aéreo de Turquía.

“Queremos ver una desescalada más amplia de estas hostilidades con un grupo más amplio de países que sólo los beligerantes directos involucrados”, dijo Carney en una conferencia de prensa con Albanese.

“Recalcamos que esto no se puede lograr a menos que logremos que se ponga fin a la capacidad de Irán de adquirir y desarrollar armas nucleares, así como de exportar terrorismo. Por lo tanto, ese proceso debe conducir a esos resultados”, añadió Carney.

Dijo que el Consejo de Cooperación del Golfo, integrado por seis naciones y que estaban “mostrando una tremenda moderación”, debería involucrarse en el proceso de desescalada.

Albanese afirmó: “El mundo quiere ver una desescalada y que Irán deje de difundir los destinos de sus ataques”.

Estamos viendo ataques generalizados contra Estados del Golfo que no han estado involucrados, incluyendo ataques contra zonas civiles y turísticas. Pero también queremos ver que se logren los objetivos. Quiero ver la posibilidad de que Irán logre eliminar definitivamente sus armas nucleares, dijo Albanese.

Cuando un periodista le preguntó, Carney no pudo descartar que el ejército canadiense alguna vez se involucrara en el conflicto.

“Usted ha planteado una hipótesis fundamental en un conflicto que puede extenderse muy ampliamente”, dijo Carney.

Por lo tanto, nunca se puede descartar categóricamente la participación. Apoyaremos a nuestros aliados cuando sea lógico, añadió.

Carney se encuentra en Australia en una visita de tres países centrada en el comercio, que comenzó en India la semana pasada. Se dirigió al Parlamento australiano el jueves y viajará a Japón el viernes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Violencia
guerra mundial

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Los 10 puntos de la reforma electoral

Los 10 puntos de la reforma electoral
true

Huachicol fiscal: La cabeza del almirante Ojeda
Identifican restos de dos de los mineros secuestrados en enero en Concordia; los cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas en la comunidad de El Verde.

Identifican restos de dos mineros secuestrados en Concordia; suman siete víctimas en fosas clandestinas
Alejandro Fernández, Carín León y Mijares encabezarán el festival musical “México Vibra”, una serie de conciertos programados en la Ciudad de México como parte de las celebraciones del Fan Fest rumbo al Mundial 2026.

‘México Vibra’: anuncian conciertos con Alejandro Fernández, Carín León y Mijares rumbo al Mundial 2026 en CDMX
Desde el 2 de marzo hasta el próximo jueves 19, la Beca Rita Cetina abrió su registros para que alumnos de nivel primaria que cursen en alguna escuela pública reciban el apoyo económico anual de dos mil 500 pesos.

Registro Beca Rita Cetina para Primaria 2026: paso a paso, links oficiales, y cómo digitalizar documentos
Mujeres saldrán a marchar el 8 de marzo, en conmemoración para el Día Internacional de las Mujeres.

Marcha del 8M: Consignas feministas para gritar y para escribir en tu cartel
La cantante Britney Spears fue arrestada en California por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol, según reportes policiales.

‘Usted no aprende verdad’... Arrestan a Britney Spears por conducir ebria en California
Claudia Sheinbaum anuncia concurso de dominadas para jóvenes que podrán ganar un boleto al partido inaugural del Mundial FIFA 2026.

Mundial FIFA 2026... Sheinbaum anuncia concurso de dominadas para ganar su boleto; mujeres de entre 16 y 25 años las participantes