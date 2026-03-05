Los líderes de Canadá y Australia instan a una desescalada de la guerra en Irán

Los primeros ministros de Canadá y Australia pidieron el jueves una desescalada de la guerra con Irán, pero añadieron que los iraníes nunca deben obtener un arma nuclear.

El canadiense Mark Carney y su homólogo australiano Anthony Albanese discutieron la guerra durante su reunión en la capital de Australia, Canberra.

La reunión se produjo después de la noticia de que un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el Océano Índico y Turquía dijo que las defensas de la OTAN interceptaron un misil balístico lanzado desde Irán antes de que ingresara al espacio aéreo de Turquía.

“Queremos ver una desescalada más amplia de estas hostilidades con un grupo más amplio de países que sólo los beligerantes directos involucrados”, dijo Carney en una conferencia de prensa con Albanese.

“Recalcamos que esto no se puede lograr a menos que logremos que se ponga fin a la capacidad de Irán de adquirir y desarrollar armas nucleares, así como de exportar terrorismo. Por lo tanto, ese proceso debe conducir a esos resultados”, añadió Carney.

Dijo que el Consejo de Cooperación del Golfo, integrado por seis naciones y que estaban “mostrando una tremenda moderación”, debería involucrarse en el proceso de desescalada.

Albanese afirmó: “El mundo quiere ver una desescalada y que Irán deje de difundir los destinos de sus ataques”.

Estamos viendo ataques generalizados contra Estados del Golfo que no han estado involucrados, incluyendo ataques contra zonas civiles y turísticas. Pero también queremos ver que se logren los objetivos. Quiero ver la posibilidad de que Irán logre eliminar definitivamente sus armas nucleares, dijo Albanese.

Cuando un periodista le preguntó, Carney no pudo descartar que el ejército canadiense alguna vez se involucrara en el conflicto.

“Usted ha planteado una hipótesis fundamental en un conflicto que puede extenderse muy ampliamente”, dijo Carney.

Por lo tanto, nunca se puede descartar categóricamente la participación. Apoyaremos a nuestros aliados cuando sea lógico, añadió.

Carney se encuentra en Australia en una visita de tres países centrada en el comercio, que comenzó en India la semana pasada. Se dirigió al Parlamento australiano el jueves y viajará a Japón el viernes.