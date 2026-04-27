Los mercados mundiales reportan subidas y el petróleo gana 2.50 dólares

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Internacional
/ 27 abril 2026
    Los mercados mundiales reportan subidas y el petróleo gana 2.50 dólares
    Las interrupciones del transporte marítimo a través del estrecho han empujado los precios del petróleo bruscamente al alza desde que comenzó la guerra. ESPECIAL.

Sigue vigente un alto el fuego frágil, pero las tensiones entre Estados Unidos e Irán están impidiendo que los petroleros atraviesen el estrecho de Ormuz

BANGKOK.- Las acciones mundiales subieron en su mayoría y el precio del crudo Brent saltó 2.50 dólares por barril a primera hora del lunes, mientras las conversaciones para poner fin a la guerra con Irán seguían atascadas.

Las acciones mostraron un comportamiento mixto en Asia y el índice Nikkei 225 de Tokio alcanzó un nuevo récord el lunes, después de que las acciones en Estados Unidos terminaran la semana pasada con nuevos máximos.

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Dos funcionarios de Oriente Medio dijeron que Irán había ofrecido poner fin a su control sobre el estrecho de Ormuz, dejando al margen su programa nuclear, mientras solicitaba que Estados Unidos pusiera fin a su bloqueo de Irán.

Es poco probable que el presidente Donald Trump apoye la propuesta, que fue transmitida a Estados Unidos a través de Pakistán, ya que quiere que el programa nuclear de Irán se cierre como parte de un acuerdo más amplio para poner fin a la guerra.

El precio del barril de crudo Brent para entrega en julio subió 2.46 dólares hasta 101 mil 59. El crudo de referencia en Estados Unidos sumó 2.20 dólares hasta 96.60.

Esta semana traerá decisiones sobre tasas de interés de los principales bancos centrales, incluidos la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra.

En las primeras operaciones europeas, el DAX alemán subió un 0.3% hasta 24 mil 193.27, mientras que el CAC 40 en París avanzó un 0.1%, hasta 8 mil 165.07. El FTSE 100 de Reino Unido perdió un 0.1% hasta 10 mil 374.51.

Los futuros del S&P 500 bajaron un 0.1% mientras que los del promedio industrial Dow Jones cedieron un 0.2%.

En Tokio, el Nikkei 225 se disparó un 1.4% hasta 60 mil 537.36 , y tocó un nuevo máximo intradía de 60 mil 903.95. El Kospi en Corea del Sur saltó un 2% hasta 6 mil 61.03.

El índice Hang Seng de Hong Kong bajó un 0.1% hasta 25 mil 964.27 y el índice compuesto de Shanghái subió un 0.2% hasta 4 mil 86.34.

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