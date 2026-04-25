‘Póngase los pantalones’: Yolanda Andrade exige acciones a Sheinbaum por crisis de desapariciones en México

Cada día, en redes sociales, hay reclamos en forma de videos, publicaciones, reportajes y más hacia las autoridades mexicanas por el tema de las desapariciones, que asfixia a la sociedad. Para mantener vigente este tema y la visibilidad de las víctimas, fue Yolanda Andrade quien tomó sus redes sociales para clamar por acciones y retar a la presidenta a “ponerse los pantalones” para enfrentar el problema.

La creadora de ‘Montse & Joe’ confesó que se siente sensible por su enfermedad y que no quiso dejar pasar el momento para expresarse sobre lo que ocurre en el país y sobre el dolor de las madres que tienen extraviado a un hijo.

“¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están las autoridades? ¿Por qué, Dios mío, permiten tanta corrupción, tanta injusticia? ¿No piensan en el corazón de esas madres desesperadas?”, preguntó llorando frente a la cámara de su celular.