‘Póngase los pantalones’: Yolanda Andrade exige acciones a Sheinbaum por crisis de desapariciones en México

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/ 25 abril 2026
    ‘Póngase los pantalones’: Yolanda Andrade exige acciones a Sheinbaum por crisis de desapariciones en México
    Reclamo. La conductora hizo un llamado directo a la presidenta y autoridades para enfrentar la inseguridad en el país. FOTO: ESPECIAL / ARCHIVO

Entre lágrimas, la conductora pidió a autoridades federales y estatales enfrentar la inseguridad que afecta a miles de familias

Cada día, en redes sociales, hay reclamos en forma de videos, publicaciones, reportajes y más hacia las autoridades mexicanas por el tema de las desapariciones, que asfixia a la sociedad. Para mantener vigente este tema y la visibilidad de las víctimas, fue Yolanda Andrade quien tomó sus redes sociales para clamar por acciones y retar a la presidenta a “ponerse los pantalones” para enfrentar el problema.

La creadora de ‘Montse & Joe’ confesó que se siente sensible por su enfermedad y que no quiso dejar pasar el momento para expresarse sobre lo que ocurre en el país y sobre el dolor de las madres que tienen extraviado a un hijo.

“¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están las autoridades? ¿Por qué, Dios mío, permiten tanta corrupción, tanta injusticia? ¿No piensan en el corazón de esas madres desesperadas?”, preguntó llorando frente a la cámara de su celular.

CRISIS DE INSEGURIDAD EN MÉXICO

Andrade cuestionó directamente a la presidenta de México sobre su actuar ante el preocupante panorama nacional.

“Señora presidenta Claudia Sheinbaum, mucho gusto, me presento. Yo, como ciudadana mexicana, amo a mi país y lo presumo con mucho orgullo por todos lados, y más a mi querido Culiacán, que está muy lastimado, donde le robaron a la infancia las salidas para caminar, a los plebes el andar en bicicleta. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa, señora?”, cuestionó casi a gritos y desesperada.

Señora, póngase los pantalones. Póngase los pantalones, Claudia. Sí, como mujeres, porque somos más que otros cabrones. Saque la garra”.
Yolanda Andrade, actriz y conductora.

Yolanda continuó dirigiéndose a la presidenta de México y pidiéndole que sacara las garras ante la situación de urgencia que vive el país.

“Señora, póngase los pantalones. Póngase los pantalones, Claudia. Sí, como mujeres, porque somos más que otros cabrones. Saque la garra”, pidió.

https://vanguardia.com.mx/show/kunno-apaga-rumores-publica-fotos-con-nodal-y-angela-aguilar-JE20244368

La conductora también solicitó ayuda al gobernador Rubén Rocha Moya para que se reabra el caso de los tres desaparecidos de las quintas, donde tiene que ver su medio hermano Romel Andrade. (Con información de El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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