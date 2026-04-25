‘Póngase los pantalones’: Yolanda Andrade exige acciones a Sheinbaum por crisis de desapariciones en México
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Entre lágrimas, la conductora pidió a autoridades federales y estatales enfrentar la inseguridad que afecta a miles de familias
Cada día, en redes sociales, hay reclamos en forma de videos, publicaciones, reportajes y más hacia las autoridades mexicanas por el tema de las desapariciones, que asfixia a la sociedad. Para mantener vigente este tema y la visibilidad de las víctimas, fue Yolanda Andrade quien tomó sus redes sociales para clamar por acciones y retar a la presidenta a “ponerse los pantalones” para enfrentar el problema.
La creadora de ‘Montse & Joe’ confesó que se siente sensible por su enfermedad y que no quiso dejar pasar el momento para expresarse sobre lo que ocurre en el país y sobre el dolor de las madres que tienen extraviado a un hijo.
“¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están las autoridades? ¿Por qué, Dios mío, permiten tanta corrupción, tanta injusticia? ¿No piensan en el corazón de esas madres desesperadas?”, preguntó llorando frente a la cámara de su celular.
CRISIS DE INSEGURIDAD EN MÉXICO
Andrade cuestionó directamente a la presidenta de México sobre su actuar ante el preocupante panorama nacional.
“Señora presidenta Claudia Sheinbaum, mucho gusto, me presento. Yo, como ciudadana mexicana, amo a mi país y lo presumo con mucho orgullo por todos lados, y más a mi querido Culiacán, que está muy lastimado, donde le robaron a la infancia las salidas para caminar, a los plebes el andar en bicicleta. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa, señora?”, cuestionó casi a gritos y desesperada.
Yolanda continuó dirigiéndose a la presidenta de México y pidiéndole que sacara las garras ante la situación de urgencia que vive el país.
“Señora, póngase los pantalones. Póngase los pantalones, Claudia. Sí, como mujeres, porque somos más que otros cabrones. Saque la garra”, pidió.
La conductora también solicitó ayuda al gobernador Rubén Rocha Moya para que se reabra el caso de los tres desaparecidos de las quintas, donde tiene que ver su medio hermano Romel Andrade. (Con información de El Universal)