¿Subirá el recibo de luz?... CFE confirma fecha de inicio de la Tarifa de Verano 2026

Este esquema no es nuevo, pero sí crucial. La lógica es clara: cuando las temperaturas suben, el uso de ventiladores y aires acondicionados se vuelve constante. “El objetivo es evitar que el consumo doméstico se dispare hacia tarifas más caras”, señala el boletín oficial difundido desde marzo. En términos prácticos, se amplían los rangos de consumo a menor costo por kilowatt-hora.

La llegada del calor en México no solo eleva la temperatura, también despierta una preocupación recurrente: el aumento en el recibo de luz . Frente a este escenario, la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) confirmó la puesta en marcha de la tarifa de verano 2026 , un subsidio que busca amortiguar el impacto económico en los hogares durante los meses más intensos del año.

La medida alcanzará a 20.8 millones de usuarios domésticos , es decir, el 42% de los clientes de bajo consumo en el país. Sin embargo, la propia CFE advierte que el subsidio no implica un uso ilimitado de energía. El beneficio tiene límites y rebasarlos puede traducirse en incrementos en la factura.

CUANDO INICIA Y DONDE APLICA

El inicio de la tarifa de verano no ocurre de manera uniforme en todo México. Su activación depende de las condiciones climáticas específicas de cada región, determinadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto significa que el subsidio comienza cuando el calor realmente se intensifica en cada zona.

El periodo cubre los seis meses consecutivos más cálidos y concluye el 31 de octubre. Durante ese tiempo, los usuarios no deben realizar ningún trámite: el ajuste se refleja automáticamente en el recibo, lo que simplifica el acceso al beneficio.

En palabras simples, el sistema se adapta al clima local. Donde el calor aprieta más, el subsidio es más amplio. Esta lógica busca equilibrar el consumo sin castigar a quienes, por necesidad, utilizan más energía para enfriar sus hogares.

TIPOS DE TARIFA Y COMO IDENTIFICARLA

El esquema eléctrico se divide en seis categorías: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F. Cada una responde a la temperatura media mínima registrada en verano. A mayor calor, mayor margen de consumo subsidiado antes de que el costo aumente.

Este detalle es clave para entender por qué dos hogares pueden pagar montos distintos con consumos similares. No se trata solo de cuánto se usa, sino de dónde se usa y bajo qué condiciones climáticas.

Para saber si se cuenta con este apoyo, basta revisar el recibo de luz. En la parte frontal aparece la tarifa asignada. Ese pequeño dato define el comportamiento del costo eléctrico durante toda la temporada.

EL VERANO Y EL CONSUMO ELECTRICO

El calor no solo modifica hábitos, también redefine el gasto energético. Un aire acondicionado encendido varias horas al día puede marcar la diferencia entre un consumo básico y uno excedente.

“Ajustar el termostato puede reducir significativamente el gasto”, coinciden especialistas. Incluso pequeñas variaciones en la temperatura elegida pueden impactar el consumo mensual.

La eficiencia también juega un papel determinante. Equipos en mal estado, fugas de aire o aparatos en modo de espera siguen sumando consumo sin que el usuario lo perciba directamente.