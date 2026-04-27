Conoce los refrescos más dañinos para la salud que se venden en México, según Profeco

El estudio incluyó pruebas de laboratorio a múltiples marcas disponibles en el mercado nacional. Los resultados no solo evidencian posibles incumplimientos en el etiquetado, sino también inconsistencias entre lo que las etiquetas prometen y lo que realmente contienen los productos.

El consumo de refrescos en México vuelve a estar en el centro del debate público. Un reciente análisis de la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) reveló que diversas bebidas comercializadas en el país presentan niveles elevados de azúcares, edulcorantes y sodio, elementos que podrían representar un riesgo para la salud si se consumen de forma habitual.

En un país donde las enfermedades metabólicas mantienen cifras elevadas, este tipo de reportes cobra relevancia. Las métricas analizadas por Profeco son clave para alimentar sistemas de alerta sanitaria y orientar a la población sobre los riesgos asociados a estas bebidas.

MARCAS SEÑALADAS Y RESULTADOS DEL ANÁLISIS

Dentro del informe destacan varias marcas ampliamente conocidas. En la categoría tradicional aparecen Coca Cola, Pepsi y Red Cola, mientras que en sabores frutales figuran Fanta, Fresca, Jarritos, Mirinda, Orange Crush y Kas.

También se incluyen opciones de manzana y uva como Manzanita Sol, Delaware Punch, Sidral y Sidral Aga, además de otras bebidas como Dr. Pepper, Barrilitos, Sangría Señorial y Jumex Naranjada Frutzzo. En muchos de estos casos, el señalamiento principal radica en su alto contenido de azúcares añadidos y aditivos.

Algunos productos destacaron negativamente. “Se detectaron inconsistencias entre el etiquetado y el contenido real”, apunta el reporte. Entre los peor evaluados se encuentran Barrilitos, Coca Cola, Sangría Señorial y Sidral Aga, ya sea por la calidad de sus ingredientes o por la composición química.

EL IMPACTO EN LA SALUD Y EL CONSUMO DIARIO

El consumo frecuente de bebidas azucaradas está directamente relacionado con problemas de salud como la diabetes tipo 2 y las caries dentales. Así lo advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomienda limitar la ingesta de estos productos para reducir riesgos.

El concepto de “azúcares libres” es clave en este contexto. Se refiere a compuestos como la glucosa, fructosa y sacarosa que se añaden de forma industrial a alimentos y bebidas. Su consumo excesivo puede alterar el equilibrio nutricional y contribuir al aumento de peso.

Las cifras globales refuerzan la preocupación. Para 2014, más de uno de cada tres adultos presentaba sobrepeso, una tendencia que prácticamente se duplicó desde 1980. Este panorama ha llevado a reforzar políticas de etiquetado y campañas informativas en distintos países, incluido México.

CONSUMO INFANTIL BAJO ESCRUTINIO

Uno de los puntos más sensibles del análisis de Profeco es el consumo en menores de edad. Varias de las bebidas evaluadas incluyen leyendas precautorias debido a la presencia de edulcorantes o cafeína, lo que limita su recomendación para niños.

En contraste, algunas marcas como Ameyal y Chaparritas fueron consideradas aptas para consumo infantil dentro de los parámetros evaluados. Esta distinción evidencia que no todos los productos del mercado presentan el mismo nivel de riesgo.

“El objetivo es brindar información clara al consumidor”, subraya el organismo, al tiempo que insiste en la importancia de revisar etiquetas y moderar el consumo. La discusión sobre los refrescos no es nueva, pero los datos recientes reavivan la conversación sobre hábitos alimenticios en el país.