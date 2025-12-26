Los miembros republicanos del Congreso de EU sufrirán en las elecciones de mitad de mandato de 2026

Las elecciones de mitad de mandato para el Congreso no se celebrarán hasta noviembre, pero ya un número récord de miembros ha declarado su intención de no postularse: un total de 43 en la Cámara de Representantes, además de 10 senadores. Quizás la persona de más alto perfil en marcharse, la representante republicana Marjorie Taylor Greene de Georgia, anunció en noviembre su intención no solo de jubilarse, sino de renunciar al Congreso por completo el 5 de enero, un año entero antes de que expirara su mandato.

Existen dinámicas políticas que explican esta “huida hacia las salidas”, incluyendo la frustración por el estancamiento legislativo y los mediocres índices de aprobación del presidente Donald Trump, lo que podría perjudicar a los republicanos en las urnas.

En lugar de ser barridos por una futura “ola azul” que favorezca a los demócratas —o posiblemente intimidados por el esfuerzo monumental que supondría sobrevivir— muchos republicanos han decidido plegar la silla de playa y volver a casa antes de que la ola rompa.

Hasta el momento, dos docenas de miembros republicanos de la Cámara han renunciado o han anunciado su intención de no presentarse a la reelección en 2026. Con solo dos excepciones —los republicanos en 2018 y 2020—, esto representa más salidas de cualquiera de los dos partidos en este punto del calendario electoral que en cualquier otro ciclo de los últimos 20 años.

También existe una creciente preocupación dentro de la bancada republicana de la Cámara de que el anuncio de Greene sea el “canario en la mina de carbón” y que le sigan múltiples renuncias.

No sorprende ver a muchos miembros de la Cámara irse antes de lo que se perfila como un difícil periodo de mitad de mandato para el Partido Republicano (GOP). Aun así, la gran cantidad de personas que no se postulan nos dice algo sobre el descontento generalizado con Washington.

¿POR QUÉ LOS MIEMBROS ABANDONAN EL CONGRESO?

Muchas de las salidas planificadas son jubilaciones reales que involucran a miembros de mayor edad y más experimentados. Por ejemplo, el congresista demócrata Jerry Nadler, de 78 años, se jubila tras 34 años en el cargo, tras la creciente presión de aspirantes emergentes y un consenso cada vez mayor entre los demócratas de que es hora que los políticos veteranos den un paso al lado. Nancy Pelosi, la ex presidenta de la Cámara que cumplirá 86 años en marzo, también se jubila.

A veces, los miembros del Congreso se marchan por las mismas razones que cualquier otro trabajador dejaría un empleo. Al igual que muchos estadounidenses, los congresistas pueden encontrar algo más atractivo en otro lugar. Los miembros que se jubilan son contrataciones muy deseadas para firmas de cabildeo (lobbying) y corporaciones, gracias a su conocimiento interno y a sus conexiones dentro de la institución. Estas firmas suelen ofrecer salarios mucho más altos de los que los miembros perciben en el Congreso, lo que puede explicar por qué más de la mitad de todos los exmiembros vivos son cabilderos de algún tipo.

Otros miembros mantienen ambiciones políticas y deciden utilizar su posición en el Congreso como trampolín para otro cargo. Los miembros de la Cámara suelen retirarse para competir por un escaño en el Senado, como, en este ciclo, la representante demócrata Haley Stevens de Michigan. Otros optan por cargos ejecutivos, como el de gobernador, como la representante republicana Nancy Mace de Carolina del Sur.

Pero algunos abandonan el Congreso debido a la creciente frustración con el trabajo y la incapacidad de lograr resultados. Específicamente, muchos miembros que se retiran citan la creciente disfunción dentro de su propio partido, o en el Congreso en su conjunto, como la razón de su partida.

En un comunicado anunciando su salida en junio, el senador Thom Tillis (republicano por Carolina del Norte) reflexionó que “entre pasar otros seis años navegando por el teatro político y el estancamiento partidista en Washington o pasar ese tiempo con mi familia”, no era una “decisión difícil” dejar el Senado.

¿QUÉ TIENE DE ÚNICO EL 2026?

Además, hay otros factores que pueden ayudar a explicar por qué tantos republicanos en particular se dirigen a la salida antes de 2026.

La modificación de los límites territoriales que ha traído consigo el proceso de redistribución de distritos a mitad de década en varios estados este año ha trastocado las prioridades de los miembros. Los distritos desconocidos pueden empujar a los titulares a una jubilación anticipada al romper su vínculo con electorados ya consolidados.

En Texas, seis republicanos y tres demócratas —casi una cuarta parte de toda la delegación de la Cámara del estado— se jubilan o se postulan para otros cargos, debido en parte al nuevo diseño de distritos (gerrymandering) del estado para 2026.

Todas las decisiones sobre jubilación y reelección se pasan por el filtro de consideraciones electorales y partidistas. Un fenómeno llamado “política termostática” predice que los partidos que están actualmente en el poder, particularmente en la Casa Blanca, tienden a enfrentar una reacción negativa de los votantes en la siguiente elección. En otras palabras, el partido del presidente casi siempre pierde escaños en las elecciones de mitad de mandato.

En 2006 y 2018, por ejemplo, los miembros republicanos del Congreso se vieron lastrados por la reputación de los impopulares presidentes republicanos George W. Bush y Trump. Los republicanos tuvieron un éxito incluso mayor en las elecciones de mitad de mandato durante la presidencia de Barack Obama.

Actualmente, 2026 parece que presentará un entorno nacional desfavorable para los republicanos. Trump sigue siendo muy impopular, según las encuestas, y los demócratas están logrando una ventaja constante en la pregunta de “voto genérico”, que pregunta a los encuestados a qué partido pretenden apoyar en las elecciones de 2026 sin mencionar candidatos individuales.

Los demócratas ya han estado superando las expectativas en elecciones especiales, así como en las elecciones generales de noviembre en estados como Nueva Jersey y Virginia, donde se celebraron elecciones para gobernador.

JUBILACIÓN FRENTE A RENUNCIA

Un último aspecto único de este ciclo electoral con consecuencias importantes no es electoral, sino institucional.

Los conservadores de la Cámara de Representantes se están rebelando silenciosamente contra el estilo de liderazgo del presidente de la Cámara, Mike Johnson. El hecho de que los miembros estén lo suficientemente frustrados no solo para jubilarse sino para renunciar por adelantado, dejando sus escaños temporalmente vacantes, es una señal notable de disfunción en la Cámara de los EE. UU.

Esto también podría tener un gran impacto en la política legislativa, dada la estrecha mayoría que ya tienen los republicanos en la cámara baja. Independientemente del resultado de las elecciones de noviembre, estas salidas claramente importan en Washington y ofrecen señales importantes sobre el caos en el Congreso.