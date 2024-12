Los retos del mundo para 2025: entre guerras, extremismos y políticas controversiales

Donald Trump llega, como dijo The Economist hace unas semanas, como una especie de salvavidas para Volodimir Zelenski, porque, independientemente del resultado de las elecciones en EU, Ucrania vivía su momento más difícil del conflicto desde 2022. En cuanto a Gaza, ya estamos viendo importantes esfuerzos para conseguir un cese de hostilidades. También podemos esperar que Trump buscará negociar otros rubros: la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita (además de otros países árabes). Por otra parte, alguna clase de acuerdo para resolver el conflicto palestino-israelí. Y, por último, buscará negociaciones con Irán.

De todos los conflictos, dos sobresalen: Ucrania y Medio Oriente (lo que incluye, pero no se limita a Gaza). Hacia 2025 parece haber varios factores incidiendo hacia posibles ceses de hostilidades en ambos casos. Esto no significa que esos ceses al fuego necesariamente vayan a durar o a materializarse tal y como se tienen pensados, ni tampoco significa que los factores de fondo vayan a quedar resueltos.

El eventual triunfo de la extrema derecha significaría una marcada tendencia hacia políticas más nacionalistas. Un cambio en las elecciones alemanas haría más difícil la conformación de coaliciones proeuropeas, y, por ende, la integración en su conjunto. Esto sería visible en las políticas migratorias y de seguridad, sobre todo en una UE en la cual, Italia y Suecia están abanderando la extrema derecha y manifestando una posición antagónica a la continuidad de la recepción de migrantes y refugiados. La integración europea en sí misma está en crisis y no parece que vaya a salir de ella en un futuro cercano.

La caída de Al-Assad implica reconfiguración de poderes en la región, tras golpe que el triunfo rebelde representa para Irán y Rusia. Israel aprovechó confusión para avanzar en suelo sirio, generando quejas y miedos sobre lo que pasará cuando se instale formalmente un gobierno en el país. Millones de personas están a la espera de poder regresar. Europa, urgida de que se vayan, pese a las precauciones por las que ha abogado la ONU. Además del riesgo que representan los rebeldes y su pasado en Al-Qaeda, que aseguran haber dejado, está el del Estado Islámico que aún tiene control en parte del territorio. En EU , Donald Trump prometió no involucrarse; esa postura podría cambiar si Siria se convierte en un semillero terrorista.

Una crisis de legitimidad recorre a las democracias europeas, debido al cuestionamiento del consenso liberal-tecnocrático de centro que permitió construir los sistemas políticos en la segunda mitad del siglo XX . El síntoma principal es el ascenso de partidos de derecha radical o extrema, aunque también posturas radicales de izquierda están en ascenso, si bien con menor éxito electoral . El fenómeno no es nuevo: se empezó a observar desde la crisis económica de 2008 y se ha ido agudizando con sucesivos shocks externos como la ola migratoria de 2015, la pandemia de Covid-19 y la invasión rusa a Ucrania. La desinformación en redes y la guerra híbrida que lleva a cabo Rusia interfiriendo en las elecciones Georgia y Rumania, son también factores preocupantes.

Las elecciones de 2025 no sólo decidirán el futuro político de Trudeau, sino que podrían reconfigurar el panorama norteamericano de cara a la renegociación del T-MEC en 2026. Pese a la creciente presión para que dimita, el líder liberal intenta evitar una elección anticipada y mantenerse en el cargo hasta octubre de 2025.

Esto, en teoría, motiva a empresas extranjeras a volverse más sostenibles. Pero en la práctica, las medidas afectan de manera desproporcionada a países en desarrollo, que no tienen acceso a tecnologías limpias o recursos para modernizarse al ritmo que se exige. El problema es que estas políticas no fomentan la cooperación global necesaria para enfrentar el cambio climático, y generan tensiones en las relaciones comerciales y amplían las desigualdades entre economías avanzadas y emergentes. En 2025, es probable que otras economías desarrolladas, como EU o Canadá, adopten medidas similares, intensificando el debate sobre el proteccionismo verde.

Aunque se trata de políticas que, en teoría, buscan reducir las emisiones globales al imponer restricciones a productos y servicios que no cumplen con estándares ambientales estrictos, detrás de esta intención ecológica, a menudo se esconden intereses económicos nacionales.

GEOPOLÍTICA MUNDIAL Y TRUMP

Horacio Saavedra

La geopolítica mundial recibe a la nueva administración de Donald Trump en 2025. Estados Unidos permanece como el país más influyente y asume el poder un presidente caracterizado por la deconstrucción y el realismo en las Relaciones Internacionales. China es la única potencia económica que reta la influencia global estadounidense y aumenta su presencia en América Latina, Asia y África. El grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, China y Sudáfrica) se luce como una coalición con mayor independencia de Occidente. América del Norte sigue siendo el espacio vital de la Unión Americana y el nuevo mandatario lanza un embate arancelario, migratorio y de seguridad contra México y Canadá para recordarlo.

Es una “máquina de pinball”, en palabras de su exasesor de seguridad nacional, John Bolton. Les exige una alianza ante importaciones chinas, sacrificios humanitarios en migración y compromiso para reducir violencia, tráfico de drogas y el consumo de fentanilo al interior de EU. En lo comercial, el lobby automotriz occidental será un protagonista clave, pues tiene presencia en los tres países y teme la amenaza china.

Medio Oriente se vislumbra inestable. La guerra en Gaza muestra dos narrativas. Sudáfrica abrió el debate en Naciones Unidas sobre un nuevo “Apartheid”, genocidio y campos de concentración. Aunque esta discusión está vetada por el “blob”, nomenclatura de política exterior de EU, según John Mearsheimer. Trump es excepcionalmente conservador en torno al gobierno de Israel y guarda silencio.

La Unión Europea vive crisis simultáneas. No tiene un líder que defienda las instituciones, ya sea un François Mitterrand francés o una Angela Merkel alemana. La economía no se recupera. Trump ha sentenciado disminuir recursos para la seguridad europea y eventualmente retirar su membresía de la OTAN. Ha prometido también sentar en la mesa a Rusia y Ucrania y pactar la paz, lo que pone en desventaja a los ucranianos. Parece no estar interesado en pelear guerras, sino en negociarlas.