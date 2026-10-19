Los votantes hispanos ayudaron a que Trump volviera a la Casa Blanca. ¿Qué harán ahora?

CASA GRANDE. ARIZONA- Chris Martinez siente que Donald Trump lo ha dejado en ridículo. El técnico de mantenimiento de 28 años, de Casa Grande, Arizona, votó por el presidente republicano con la expectativa de tener una economía próspera y ninguna guerra. En cambio, los precios de la gasolina son tan altos que Martinez devolvió uno de sus vehículos al prestamista, cambió sus compras de comida a una tienda de descuentos y ha visto cómo Estados Unidos ha pasado meses en conflicto con Irán.

“No está haciendo nada por nosotros, para beneficiarnos”, comentó Martinez. “Y es una lástima, porque me engañaron y me siento como un tonto”. Como grupo, los latinos se inclinaron por Trump hace dos años, lo que ayudó a devolverlo a la Casa Blanca con un Congreso controlado por los republicanos. Ahora, muchos como Martinez están perdiendo la paciencia con el presidente y su partido, lo que podría alterar el equilibrio de poder en Washington en las elecciones del 3 de noviembre. “Me fui a la derecha por un tiempo, pero volví al centro”, expresó Martinez. El camino hacia una mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos pasa por distritos con fuerte presencia latina en estados como Arizona, Colorado y Texas, donde los demócratas cuentan con que simpatizantes de Trump desencantados vuelvan a su lado. Sin embargo, no está claro si los demócratas han asegurado el apoyo de votantes que no tienen una lealtad firme hacia ninguno de los dos partidos. Martinez, por su parte, no está seguro de si va a votar siquiera en las elecciones de medio mandato. UN PUEBLO AGRÍCOLA DE ARIZONA ENFRENTA UNA TRANSICIÓN Casa Grande, el pueblo de 70 mil habitantes donde vive Martinez, está en una encrucijada entre Phoenix y Tucson, a una hora en auto de cada una. Tiene un pintoresco centro rodeado de urbanizaciones planificadas que ofrecen viviendas asequibles para personas a las que las ciudades más grandes les resultan demasiado caras. Comunidades cerradas con campos de golf atraen a jubilados. Gran parte del pueblo se encuentra en el extremo norte del 6º Distrito Congresional de Arizona, históricamente uno de los más reñidos del país. El republicano Juan Ciscomani busca un tercer mandato. Hace dos años, Ciscomani ganó por 2.5 puntos porcentuales y Trump ganó por menos de 1 punto. Esta vez, Ciscomani se está distanciando sutilmente de Trump sin criticar directamente al presidente ni sus políticas. El congresista resalta su historia de inmigrante, nació en México y se mudó a Estados Unidos cuando era niño, y se presenta como independiente y bipartidista. “No soy la herramienta de nadie”, afirma en un anuncio. Si Ciscomani conserva su escaño, será gracias a personas como Chris Durant, de 61 años, que ha votado por republicanos en elecciones recientes y probablemente lo hará de nuevo el próximo mes.

“La verdad es que no nos preocupan mucho la gasolina y los precios y esas cosas”, señaló Durant mientras él y su esposa cargaban su camioneta con comestibles para su suegra. La rival demócrata de Ciscomani es JoAnna Mendoza. La exmarine subraya su propia crianza difícil como hija de trabajadores agrícolas inmigrantes que trabajaban en los campos cerca de Casa Grande. “La gente confía en ti si sabe que vienes de la comunidad y entiendes su forma de vida”, afirmó Mendoza en una entrevista a principios de este año. LA MAYORÍA DE LOS VOTANTES HISPANOS REPRUEBA A TRUMP Trump logró avances amplios entre los hispanos durante la campaña de 2024 que lo devolvió a la Casa Blanca. En aquel entonces, cerca de 7 de cada 10 votantes hispanos estaban “muy preocupados” por el costo de los alimentos y los comestibles, una cifra ligeramente superior a la de aproximadamente dos tercios de los votantes en general, según AP VoteCast, una encuesta a más de 120.000 votantes en todo el país. Trump tenía una clara ventaja entre esos votantes. Ahora, alrededor de 6 de cada 10 votantes hispanos reprueban la manera en que Trump ha manejado la presidencia, según una encuesta de octubre del Centro NORC de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press. Más de 7 de cada 10 desaprueban su desempeño en la economía. Una encuesta de AP-NORC realizada en septiembre mostró que los votantes hispanos están más preocupados que el electorado en general por el costo de los comestibles y la vivienda, y que el 70% culpa más a las políticas de Trump que a factores fuera de su control por los precios más altos. Su posible alejamiento de los republicanos este año estaría impulsado por el sentimiento contra Trump, no por un cariño hacia los demócratas, dijo Mike Madrid, consultor político que escribió “The Latino Century”, un libro sobre los votantes latinos, y copresenta el pódcast “The Latino Vote”. Los latinos están en medio de un “desalineamiento”, rechazando asociaciones fuertes con ambos partidos porque ninguno habla de manera eficaz sobre las preocupaciones económicas de la clase trabajadora, explicó.

“El electorado latino está pasando de ser un bloque de voto racial y étnico a ser un votante económico, de bolsillo, basado en la clase”, sostuvo Madrid. “Y el partido que lo entienda primero será el que probablemente domine durante la próxima generación”. Los hispanos están casi divididos por igual en su opinión sobre el Partido Demócrata, según la encuesta de AP-NORC de octubre. Sus opiniones sobre el Partido Republicano son más negativas: el 55% tiene una visión desfavorable y el 38% una favorable. LA ECONOMÍA ESTÁ EN EL CENTRO DE LA CONTIENDA EN COLORADO En una mañana reciente en Denver, el legislador estatal demócrata Manny Rutinel se paró frente a una multitud de carpinteros sindicalizados y se arremangó para mostrar una cicatriz. La marca es de cuando vendió su sangre más de 100 veces para llegar a fin de mes.