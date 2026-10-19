Sheinbaum anuncia entrega de tarjetas Benito Juárez y calendario de pagos para Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció nuevas fechas para la entrega de tarjetas bancarias de las Becas para el Bienestar , dirigidas a estudiantes de preparatoria y universidad que se registraron recientemente. Los plásticos serán entregados durante noviembre y diciembre, mientras que los beneficiarios que ya forman parte de los programas recibirán sus depósitos de octubre conforme al calendario oficial.

“Ya viene la beca”, expresó Sheinbaum al referirse a las preguntas que recibe de jóvenes durante sus recorridos por el país.

Durante la conferencia matutina de este lunes 19 de octubre, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo , explicó que la distribución de tarjetas permitirá a los estudiantes de nuevo ingreso acceder a los recursos económicos correspondientes.

“En el mes de noviembre, es decir, el próximo mes, y el mes de diciembre estaremos convocándoles para realizar la entrega de los plásticos y ya puedan tener acceso a lo que les corresponde como un derecho constitucional”, indicó.

León Trujillo precisó que las convocatorias para recoger las tarjetas se realizarán de manera escalonada durante los últimos dos meses del año.

CALENDARIO DE PAGOS DE LAS BECAS BIENESTAR EN OCTUBRE

El funcionario también presentó el calendario de depósitos correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026 para estudiantes que ya reciben los apoyos mediante tarjeta bancaria.

Los pagos comenzarán este lunes 19 de octubre y concluirán el viernes 30, de acuerdo con la primera letra del apellido paterno.

· Lunes 19 de octubre: A, B

· Martes 20 de octubre: C

· Miércoles 21 de octubre: D, E, F

· Jueves 22 de octubre: G

· Viernes 23 de octubre: H, I, J, K, L

· Lunes 26 de octubre: M

· Martes 27 de octubre: N, Ñ, O, P, Q

· Miércoles 28 de octubre: R

· Jueves 29 de octubre: S

· Viernes 30 de octubre: T, U, V, W, X, Y, Z

León Trujillo explicó que el adelanto de los depósitos fue posible porque las instituciones educativas concluyeron anticipadamente la carga de matrícula. “Habitualmente, cada ciclo escolar, el primer depósito lo llevamos hasta diciembre”, señaló.

¿CUÁNTO DEPOSITAN LAS BECAS BENITO JUÁREZ Y JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO?

Los montos varían según el programa educativo en el que esté inscrito cada estudiante. Para el bimestre septiembre-octubre, los apoyos anunciados son los siguientes:

· Beca Benito Juárez: mil 900 pesos bimestrales para estudiantes de preparatorias públicas.

· Jóvenes Escribiendo el Futuro: 5 mil 800 pesos cada dos meses para estudiantes de educación superior que cumplen los requisitos del programa.

· Beca Gertrudis Bocanegra: mil 900 pesos bimestrales destinados al transporte de estudiantes beneficiarios.

El calendario de octubre corresponde a quienes ya cuentan con su tarjeta y forman parte de los programas. Los estudiantes de nuevo ingreso deberán esperar la convocatoria para recibir su plástico durante noviembre o diciembre.

ABREN REGISTRO PARA LA BECA RITA CETINA

Durante la misma conferencia, el coordinador nacional anunció que el registro para la Beca Rita Cetina, dirigida a estudiantes de primarias y secundarias públicas, estará disponible del 26 de octubre al 6 de noviembre.

El trámite se realizará en el portal oficial www.becaritacetina.gob.mx. Las familias deberán contar con una cuenta Llave MX para completar la inscripción.

De acuerdo con León Trujillo, las autoridades realizan asambleas informativas en 67 mil 845 planteles. Hasta el momento del anuncio, se habían visitado 41 mil 48 escuelas, con la asistencia de 502 mil 661 madres, padres y tutores.

La previsión del Gobierno federal es recibir aproximadamente un millón 300 mil registros durante el periodo de inscripción.

Además, el viernes 23 de octubre, a las 19:00 horas, se llevará a cabo una asamblea informativa virtual mediante las redes sociales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, dirigida a las familias que no pudieron acudir a las reuniones presenciales.