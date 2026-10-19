Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Un nuevo Frente Frío se aproximan al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este lunes, el frente frío 2, se extenderá con características de estacionario sobre el este y sureste del golfo de México, originando lluvias puntuales torrenciales en Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Chiapas (noroeste) y Oaxaca (noreste); puntuales muy fuertes en zonas de Yucatán y Quintana Roo; y puntuales fuertes en zonas de Campeche.

La masa de aire polar asociada al frente, mantendrá descenso de la temperatura en el territorio nacional, además de evento de “Norte” con rachas de 60 a 70 km/h en Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec); y rachas de 40 a 60 km/h en Tabasco, las cuales disminuirán su intensidad durante la noche; además de oleaje de 2.0 a 4.0 metros de altura en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y golfo de Tehuantepec; y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa de Campeche.

El ciclón tropical Trudy se debilitará gradualmente frente a la costa del Pacífico central mexicano, generará lluvias puntuales fuertes, viento con rachas de 30 a 40 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Jalisco; y chubascos en zonas de Baja California Sur. Un canal de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México en interacción con inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Puebla, Estado de México y Michoacán; chubascos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México; y lluvias aisladas en Sinaloa y San Luis Potosí.

El martes, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical en el noroeste del país, en interacción con la entrada de humedad, canal de baja presión y divergencia en altura, ocasionarán chubascos con lluvias puntuales fuertes y vientos con rachas fuertes en el norte de México, incluida la península de Baja California. Vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el oriente, sureste y la península de Yucatán en interacción con un canal de baja presión y divergencia en altura, favorecerán lluvias intensas en zonas de Veracruz, lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Tamaulipas, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, lluvias puntuales fuertes en Puebla y península de Yucatán. Además de vientos fuertes en dichos estados.

La entrada de humedad en interacción con divergencia en altura, originarán chubascos y lluvias fuertes en el occidente, noreste y centro del país, incluido el Valle de México. El frente frío 2 se extenderá sobre el Mar Caribe, dejando de afectar a la República Mexicana, la masa de aire polar que lo impulsó, mantendrá viento de componente norte y oleaje elevado en la costa sur de la Veracruz y en el istmo y golfo de Tehuantepec, además mantendrá descenso de las temperaturas diurnas en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste del territorio nacional.

El ciclón tropical Trudy continuará alejándose de costas nacionales, dejando de afectar al territorio mexicano. Para el miércoles, se prevé la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste del territorio nacional. CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 11 y máxima de 22 grados, con cielo nublado el martes tendremos una máxima de 22 y una mínima de 12 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 23 y mínima de 12. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Veracruz. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur) y Sinaloa (norte). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Nayarit (oeste), Jalisco (costa), Colima (este y sur), Michoacán (sur), Guerrero (noroeste y costa), Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Oaxaca (noreste) y Chiapas (noroeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Yucatán (norte) y Quintana Roo (norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (costa), Michoacán (este), Puebla (centro), Estado de México (suroeste), Guerrero (sureste y suroeste) y Campeche (suroeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Nayarit (oeste), Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa y San Luis Potosí. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Evento de “Norte” de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), disminuyendo durante la noche. Evento de “Norte” de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Tabasco, disminuyendo durante la noche. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua, Coahuila y Chiapas. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: costa de Jalisco; así como en Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 4.0 metros de altura: costas de Baja California Sur (sur), Nayarit, Jalisco, Veracruz (sur), Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, así como en Oaxaca (golfo de Tehuantepec). Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y costas de Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Campeche.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO? Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre. Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan. Características de una masa de aire frío: • Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante. • Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión. • Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos. • Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo. Efectos de una masa de aire frío: • Descenso de la temperatura. • Vientos fuertes debido a la diferencia de presión. • Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido. • Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno. En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones. ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.