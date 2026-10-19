Ven riesgos en elecciones de 2027: intervención del crimen organizado, financiamiento ilícito y violencia política

Además, advierte en su primer Reporte Electoral sobre los comicios, el escenario de sobrerrepresentación legislativa en la Cámara de Diputados podría repetirse en estas votaciones intermedias.

La consultora política y electoral Integralia advirtió que las precampañas anticipadas, el financiamiento ilícito, la intervención del crimen organizado, el uso clientelar de programas sociales, la compra de votos, la violencia política , así como la injerencia del crimen organizado figuran entre los riesgos para las elecciones de 2027.

“A ellos se suma el riesgo de sobrerrepresentación legislativa en la Cámara de Diputados, uno de los principales focos de controversia de la elección de 2024, que podría repetirse en 2027”, indica.

La firma puntualiza que estos escenarios que podrían comprometer las condiciones de la competencia electoral se presentan bajo un contexto electoral extenso, donde se renovarán 17 gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos en casi todo el país.

En total, según cifras de Integralia, los políticos se disputarán 20 mil cargos de elección, con un electorado estimado de 102.1 millones de personas, en alrededor de 177 mil casillas.

“La organización electoral representará un desafío de gran escala”, señala.

La mayoría de ellos se disputarán en municipios: 16 mil 207 corresponderán a sindicaturas, regidurías y concejales, mil 802 a presidencias municipales o alcaldías, mil 98 más a diputaciones locales, mientras que 500 corresponden a curules federales y 17 a gubernaturas; 437 a puestos de cuarto orden de gobierno.

Bajo ese panorama, Integralia cuestiona si el partido en el poder, Morena, consolidará su hegemonía electoral o si comenzará a perder terreno después de haber alcanzado un límite.

Asimismo, advierte que estos resultados configurarán el escenario político para suceder a la actual Presidencia, en 2030.

“Sus resultados definirán el equilibrio de fuerzas durante la segunda mitad del sexenio y configurarán el escenario político de la sucesión presidencial de 2030”, resalta.

En 2027 competirán además ocho partidos políticos, dos de ellos de reciente creación —Somos y PAZ— que deberán competir en solitario para refrendar a su electorado y conservar su registro obteniendo como mínimo 3 por ciento de los votos.